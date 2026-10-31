Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Aila Santana, participante da formação em vulcanização e contratada pela Vale (D) - Divulgação / Carlos Elias

Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Aila Santana, participante da formação em vulcanização e contratada pela Vale (D)Divulgação / Carlos Elias

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Publicado 31/10/2026 06:00

Qualificação profissional, educação e segurança no trabalho são os eixos de iniciativas apoiadas pela Vale na Costa Verde fluminense. Em parceria com organizações locais, instituições de ensino e associações de trabalhadores, a empresa desenvolve ações voltadas à formação de profissionais, ao aprendizado de estudantes e à melhoria das condições de trabalho dos pescadores de Itaguaí e Mangaratiba.

Histórias que abrem portas



A qualificação profissional também pode representar o início de uma nova trajetória. A Vale promove formações em parceria com organizações locais e prefeituras, considerando as demandas identificadas na região. A proposta é aproximar os moradores de áreas de atuação da indústria e oferecer conhecimentos que possam ampliar suas perspectivas profissionais.

Aila Santana é um exemplo desse caminho. Após participar de uma formação em vulcanização, ela conquistou uma oportunidade de trabalho na própria Vale. A experiência mostra como a capacitação pode aproximar quem busca uma colocação profissional das necessidades do setor industrial.

“Participar da formação foi uma oportunidade de aprender, adquirir conhecimento e enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Conseguir uma oportunidade na Vale tornou essa experiência ainda mais importante, porque pude transformar o que aprendi em um caminho profissional. Quando vesti o uniforme da Vale para começar a trabalhar, foi um momento de muita emoção”, conta Aila.

Clara Correa, de 19 anos, participante do programa Jovem Aprendiz Divulgação / Carlos Elias

A história de Aila se soma à de jovens que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho por meio de programas de formação. Entre eles está Clara Correa, de 19 anos, moradora da região e participante do Jovem Aprendiz.

Para quem está no início da vida profissional, a experiência em uma empresa de grande porte pode representar a oportunidade de conhecer novas áreas, aprender com outros profissionais e planejar os próximos passos da carreira.

“Ser jovem aprendiz na Vale é uma oportunidade muito importante para o meu crescimento. Estou aprendendo coisas novas todos os dias, conhecendo a rotina de uma grande empresa e desenvolvendo habilidades que vou levar para a vida. Quero continuar crescendo profissionalmente e construir minha trajetória aqui”, afirma Clara.

Programa aproxima empresa e comunidade escolar



O programa Vale nas Escolas promove atividades que aproximam a empresa de estudantes e educadores, com experiências adaptadas à realidade de cada instituição de ensino e alinhadas às respectivas propostas pedagógicas.

Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira Mattos Divulgação / Carlos Elias

Segundo Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira Mattos, a iniciativa estimula a troca de conhecimentos e amplia as experiências dos alunos.

“O Vale nas Escolas foi criado para aproximar a Vale da comunidade escolar, promovendo experiências que contribuam para o aprendizado e para novas descobertas dos estudantes. O programa reúne diferentes ações e atividades, adaptadas à realidade das instituições de ensino, e busca estimular o diálogo, a troca de experiências e a interação entre a empresa, os educadores e os alunos”, explica. A diretora também destaca a importância da parceria para o processo de ensino-aprendizagem, com respeito ao planejamento pedagógico de cada escola.

Pesca, segurança e valorização dos trabalhadores do mar



Na Baía de Sepetiba, iniciativas apoiadas pela Vale buscam contribuir para a segurança dos pescadores, a regularização de embarcações e a preservação ambiental. As ações atendem trabalhadores de Itaguaí e Mangaratiba, onde a pesca é fonte de renda para diversas famílias.

Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Robson Mattos, presidente da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia (D) Divulgação / Carlos Elias

Entre elas está o Pesca Legal, voltado à regularização de embarcações de pequeno porte. Outra frente foi a entrega de 450 kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) a pescadores dos dois municípios. Desse total, 80 foram destinados a integrantes da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia, presidida por Robson Mattos. Os kits incluem botas, roupas impermeáveis, proteção solar e luvas.

“Para quem vive da pesca, segurança e condições adequadas de trabalho fazem muita diferença no dia a dia. Uma das iniciativas foi o Pesca Legal, que contribuiu para a regularização de embarcações de pequeno porte, ajudando pescadores a trabalhar com suas embarcações devidamente legalizadas. Também tivemos a entrega de 450 kits de equipamentos de proteção individual para pescadores de Itaguaí e Mangaratiba. Desse total, 80 pescadores da associação que eu presido foram beneficiados”, relata Robson.

O presidente também destaca a divulgação de informações sobre rotas de segurança marítima e as ações de limpeza de manguezais. As medidas contribuem, respectivamente, para orientar a navegação e preservar os ecossistemas dos quais dependem os recursos naturais e a atividade pesqueira. As iniciativas abrangem diferentes dimensões do desenvolvimento local, da preparação para o mercado de trabalho à educação e às condições de trabalho das comunidades pesqueiras.

*Texto escrito pela jornalista Vanessa Melo

