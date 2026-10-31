Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Aila Santana, participante da formação em vulcanização e contratada pela Vale (D)Divulgação / Carlos Elias

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Qualificação profissional, educação e segurança no trabalho são os eixos de iniciativas apoiadas pela Vale na Costa Verde fluminense. Em parceria com organizações locais, instituições de ensino e associações de trabalhadores, a empresa desenvolve ações voltadas à formação de profissionais, ao aprendizado de estudantes e à melhoria das condições de trabalho dos pescadores de Itaguaí e Mangaratiba.

Histórias que abrem portas

A qualificação profissional também pode representar o início de uma nova trajetória. A Vale promove formações em parceria com organizações locais e prefeituras, considerando as demandas identificadas na região. A proposta é aproximar os moradores de áreas de atuação da indústria e oferecer conhecimentos que possam ampliar suas perspectivas profissionais.
Aila Santana é um exemplo desse caminho. Após participar de uma formação em vulcanização, ela conquistou uma oportunidade de trabalho na própria Vale. A experiência mostra como a capacitação pode aproximar quem busca uma colocação profissional das necessidades do setor industrial.
“Participar da formação foi uma oportunidade de aprender, adquirir conhecimento e enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Conseguir uma oportunidade na Vale tornou essa experiência ainda mais importante, porque pude transformar o que aprendi em um caminho profissional. Quando vesti o uniforme da Vale para começar a trabalhar, foi um momento de muita emoção”, conta Aila.
Clara Correa, de 19 anos, participante do programa Jovem Aprendiz - Divulgação / Carlos Elias
Clara Correa, de 19 anos, participante do programa Jovem AprendizDivulgação / Carlos Elias
A história de Aila se soma à de jovens que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho por meio de programas de formação. Entre eles está Clara Correa, de 19 anos, moradora da região e participante do Jovem Aprendiz.
Para quem está no início da vida profissional, a experiência em uma empresa de grande porte pode representar a oportunidade de conhecer novas áreas, aprender com outros profissionais e planejar os próximos passos da carreira.
“Ser jovem aprendiz na Vale é uma oportunidade muito importante para o meu crescimento. Estou aprendendo coisas novas todos os dias, conhecendo a rotina de uma grande empresa e desenvolvendo habilidades que vou levar para a vida. Quero continuar crescendo profissionalmente e construir minha trajetória aqui”, afirma Clara.

Programa aproxima empresa e comunidade escolar

O programa Vale nas Escolas promove atividades que aproximam a empresa de estudantes e educadores, com experiências adaptadas à realidade de cada instituição de ensino e alinhadas às respectivas propostas pedagógicas.
Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira Mattos - Divulgação / Carlos Elias
Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira MattosDivulgação / Carlos Elias
Segundo Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira Mattos, a iniciativa estimula a troca de conhecimentos e amplia as experiências dos alunos.
“O Vale nas Escolas foi criado para aproximar a Vale da comunidade escolar, promovendo experiências que contribuam para o aprendizado e para novas descobertas dos estudantes. O programa reúne diferentes ações e atividades, adaptadas à realidade das instituições de ensino, e busca estimular o diálogo, a troca de experiências e a interação entre a empresa, os educadores e os alunos”, explica. A diretora também destaca a importância da parceria para o processo de ensino-aprendizagem, com respeito ao planejamento pedagógico de cada escola.

Pesca, segurança e valorização dos trabalhadores do mar

Na Baía de Sepetiba, iniciativas apoiadas pela Vale buscam contribuir para a segurança dos pescadores, a regularização de embarcações e a preservação ambiental. As ações atendem trabalhadores de Itaguaí e Mangaratiba, onde a pesca é fonte de renda para diversas famílias.
Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Robson Mattos, presidente da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia (D) - Divulgação / Carlos Elias
Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Robson Mattos, presidente da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia (D)Divulgação / Carlos Elias
Entre elas está o Pesca Legal, voltado à regularização de embarcações de pequeno porte. Outra frente foi a entrega de 450 kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) a pescadores dos dois municípios. Desse total, 80 foram destinados a integrantes da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia, presidida por Robson Mattos. Os kits incluem botas, roupas impermeáveis, proteção solar e luvas.
“Para quem vive da pesca, segurança e condições adequadas de trabalho fazem muita diferença no dia a dia. Uma das iniciativas foi o Pesca Legal, que contribuiu para a regularização de embarcações de pequeno porte, ajudando pescadores a trabalhar com suas embarcações devidamente legalizadas. Também tivemos a entrega de 450 kits de equipamentos de proteção individual para pescadores de Itaguaí e Mangaratiba. Desse total, 80 pescadores da associação que eu presido foram beneficiados”, relata Robson.
O presidente também destaca a divulgação de informações sobre rotas de segurança marítima e as ações de limpeza de manguezais. As medidas contribuem, respectivamente, para orientar a navegação e preservar os ecossistemas dos quais dependem os recursos naturais e a atividade pesqueira. As iniciativas abrangem diferentes dimensões do desenvolvimento local, da preparação para o mercado de trabalho à educação e às condições de trabalho das comunidades pesqueiras.
*Texto escrito pela jornalista Vanessa Melo
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Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Aila Santana, participante da formação em vulcanização e contratada pela Vale (D)
Apresentador Rodrigo T. Ribeiro (E) e Robson Mattos, presidente da Associação de Pescadores da Ilha da Marambaia (D)
Clara Correa, de 19 anos, participante do programa Jovem Aprendiz
Josi Sachs Gualandi, diretora da Escola Municipal Agostinho da Silveira Mattos