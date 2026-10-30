Filas para vacinação contra meningite nesta sexta (30), em BotafogoLarissa Amaral/Agência O DIA
A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica. O imunizante está disponível nas 245 salas de vacinação da capital, incluindo os três Super Centros Cariocas de Vacinação, que oferecem atendimento em horários estendidos.
A transferência do feriado do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro, para esta sexta-feira (30), alterou o funcionamento de parte da rede municipal de saúde. No entanto, os três Super Centros Cariocas de Vacinação terão atendimento nesta sexta e também no sábado (31).
Confira os horários informados para as unidades:
- Botafogo: Rua General Severiano, 91. Funcionamento das 8h às 22h, nesta sexta e no sábado.
- Campo Grande: ParkShoppingCampoGrande. Atendimento das 10h às 22h, nos dois dias.
- Del Castilho: Shopping Nova América. Atendimento das 10h às 22h, nos dois dias.
As unidades de Campo Grande e Del Castilho funcionam dentro dos respectivos shoppings. A vacinação também está disponível nas demais salas da rede municipal, mas os centros de Atenção Primária não abrem nesta sexta-feira por causa do feriado. No sábado, o atendimento ocorre nos horários habituais de cada unidade.
Secretário destaca oportunidade de vacinação
“É uma oportunidade para as pessoas se protegerem contra esses tipos de meningite bacteriana. Estamos otimizando os lotes disponíveis e, por isso, pudemos abrir a vacina este mês para pessoas até 59 anos. Quem puder ir às unidades de saúde até o dia 31 de outubro vai poder tomar a Meningocócica ACWY e se proteger”, afirmou.
A estratégia segue recomendação do Ministério da Saúde. A vacina meningocócica ACWY foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), em 2020, para adolescentes de 11 a 14 anos. Em 2025, passou a integrar também a rotina de imunização de crianças de 1 a 4 anos.
A bactéria Neisseria meningitidis, também chamada de meningococo, pode provocar a doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas.
Uma delas é a meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A outra é a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.
A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.
A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores procurem uma unidade de vacinação até sábado para verificar a situação vacinal e aproveitar o prazo excepcional de ampliação.
No sábado, dia 31, a vacina estará concentrada em 82 clínicas da família e centros municipais de saúde até o meio-dia, e nos três Super Centros de Vacinação até as 22h. Confira os endereços das unidades concentradoras da vacina em https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/.
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