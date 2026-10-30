Cemitérios cariocas terão programação para homenagens do Dia de Finados - Renan Areias / Arquivo O Dia

Cemitérios cariocas terão programação para homenagens do Dia de FinadosRenan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 30/10/2026 18:11

O Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2), terá uma programação especial em cemitérios e igrejas do Rio de Janeiro e de municípios da Região Metropolitana. A data, tradicionalmente dedicada à memória de pessoas que morreram, contará com missas, cultos, celebrações ecumênicas e homenagens às famílias. Em alguns locais, também haverá atividades de saúde e iniciativas de conscientização social.





Na capital, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio divulgou os horários das missas em diferentes cemitérios. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, participará de celebrações no Caju, em Inhaúma e em Santa Cruz.



A programação do cardeal começa às 8h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Às 9h30, ele participará de uma homenagem aos sacerdotes sepultados no local. Depois, às 11h, celebrará uma missa no Cemitério de Inhaúma. O último compromisso será às 16h, no Cemitério de Santa Cruz, onde também haverá uma homenagem às pessoas sepultadas sem identificação.



As celebrações nos cemitérios da cidade serão realizadas ao longo de todo o dia. No São Francisco Xavier, no Caju, haverá missas às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h. Em Inhaúma, os horários são 8h, 9h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h. Já no Cemitério de Santa Cruz, as celebrações estão previstas para 9h, 11h, 14h e 16h.



No Cemitério São João Batista, em Botafogo, haverá missas de hora em hora, das 8h às 17h. Em Ricardo de Albuquerque, as celebrações serão às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. No Cemitério de Campo Grande, a programação começa às 7h30 e segue às 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30.



Também haverá missas no Jardim da Saudade, em Sulacap, às 10h e às 16h; no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h; e no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, às 8h, 9h30, 11h, 12h30, 13h30, 15h e 16h.



A programação inclui ainda o Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, com missa às 11h; o Cemitério do Catumbi, com celebrações às 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h e 15h; o Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h; e o Cemitério de Irajá, com missas de hora em hora, das 8h às 16h.

LEIA MAIS: Vacinação contra meningite termina neste sábado no Rio Na capital, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio divulgou os horários das missas em diferentes cemitérios. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, participará de celebrações no Caju, em Inhaúma e em Santa Cruz.A programação do cardeal começa às 8h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Às 9h30, ele participará de uma homenagem aos sacerdotes sepultados no local. Depois, às 11h, celebrará uma missa no Cemitério de Inhaúma. O último compromisso será às 16h, no Cemitério de Santa Cruz, onde também haverá uma homenagem às pessoas sepultadas sem identificação.As celebrações nos cemitérios da cidade serão realizadas ao longo de todo o dia. No São Francisco Xavier, no Caju, haverá missas às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h. Em Inhaúma, os horários são 8h, 9h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h. Já no Cemitério de Santa Cruz, as celebrações estão previstas para 9h, 11h, 14h e 16h.No Cemitério São João Batista, em Botafogo, haverá missas de hora em hora, das 8h às 17h. Em Ricardo de Albuquerque, as celebrações serão às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. No Cemitério de Campo Grande, a programação começa às 7h30 e segue às 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30.Também haverá missas no Jardim da Saudade, em Sulacap, às 10h e às 16h; no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h; e no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, às 8h, 9h30, 11h, 12h30, 13h30, 15h e 16h.A programação inclui ainda o Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, com missa às 11h; o Cemitério do Catumbi, com celebrações às 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h e 15h; o Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h; e o Cemitério de Irajá, com missas de hora em hora, das 8h às 16h.

Já no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, a celebração está marcada para as 10h. No Cemitério São Francisco da Penitência, no Caju, haverá missas às 8h e às 11h. O Cemitério de Piabadas também terá celebração, às 10h.





Missas também serão realizadas em igrejas

Além dos cemitérios, igrejas da cidade terão programação especial. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, realizará missas às 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.



Na cripta da Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, as celebrações estão previstas para 8h, 10h, 13h e 15h. Já a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor, terá uma missa solene às 12h15, com coral, orquestra e bênção com a relíquia do Santo Lenho.





Niterói terá missas em cemitérios e igrejas

Em Niterói, a programação de Finados também contará com celebrações religiosas em diferentes pontos da cidade. No Cemitério de Maruí, estão previstas missas campais às 8h, 10h, 12h e 15h. No Cemitério São Lázaro de Itaipu, a celebração será às 10h, enquanto no Cemitério São Francisco e no Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Niterói as missas estão marcadas para as 11h.



As igrejas também terão atividades. Na Igreja Matriz de São Francisco Xavier, a missa será às 9h30. Já na Igreja Histórica de São Francisco Xavier, haverá uma celebração campal às 17h.



Os cemitérios municipais de Niterói terão funcionamento ampliado durante o feriado. No sábado (31) e no domingo (1º), o atendimento será das 8h às 17h. Na segunda-feira (2), Dia de Finados, os portões ficarão abertos das 6h às 18h. Os serviços cemiteriais funcionarão normalmente durante os três dias.



Jardim da Saudade terá homenagem às vítimas de feminicídio

No Jardim da Saudade de Sulacap, a programação de Finados também será marcada por uma campanha de conscientização contra o feminicídio. A iniciativa do Grupo Jardim da Saudade terá um jardim formado por cruzes em tamanho humano, cobertas por 1.571 rosas. Cada flor representa uma mulher vítima de feminicídio no Brasil em 2025.



A ação, realizada em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio, terá o tema “Feminicídio. Basta de vidas interrompidas”. Um painel com o rosto de uma mulher e cabelos formados por rosas apresentará dados sobre a violência contra mulheres no Brasil e no estado do Rio, com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Segurança Pública.



As cruzes terão mensagens como “É crime”, “Peça ajuda”, “Proteja” e “Ligue 180”. Os visitantes também poderão deixar mensagens em um mural dedicado às vítimas e receber orientações sobre como reconhecer situações de violência e buscar ajuda.



“Os números do feminicídio são alarmantes e exigem uma mobilização de toda a sociedade. Aproveitamos o Dia de Finados para ampliar esse alerta, incentivar a denúncia e divulgar os canais de proteção às mulheres”, afirmou Fabienne Bezerra, presidente do Grupo Jardim da Saudade.



Em Sulacap, a programação começa às 5h, com a abertura do Jardim das Cruzes. A celebração ecumênica será às 9h, seguida de missas às 10h e às 16h. No Jardim da Saudade de Paciência, haverá celebração ecumênica às 9h20, apresentação musical às 10h e missa às 11h.



A iniciativa integra o projeto Finados com Arte, realizado há mais de 26 anos pelo grupo.





Itaboraí terá missas, culto e ações de saúde

Em Itaboraí, o Cemitério Parque da Paz preparou uma programação que reúne celebrações religiosas, homenagens e atividades voltadas à saúde. A expectativa do grupo OAF Assistencial, responsável pela iniciativa, é receber cerca de quatro mil visitantes na segunda-feira. Os portões serão abertos às 7h e permanecerão funcionando até as 17h.



As atividades começam às 8h, com o Terço de São Jorge. Às 9h, será celebrada uma missa pelo padre João Paulo. No período da tarde, às 12h30, haverá um culto conduzido pelo pastor Izael, da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Uma segunda missa está marcada para as 15h.



Durante o dia, os visitantes também poderão participar da tradicional revoada de balões, que inclui um balão em formato de terço, e receber rosas. Outro espaço preparado para a data será a Árvore da Saudade, onde familiares e amigos poderão deixar mensagens em homenagem às pessoas que morreram.



O cemitério também terá um ponto para aferição de pressão arterial. A proposta é oferecer aos visitantes a possibilidade de verificar a pressão durante a visita.



“Sabemos que o Dia de Finados é uma data muito significativa para as famílias, marcada pela saudade, pelas lembranças e homenagens a quem amamos. Por isso, preparamos o cemitério para receber os visitantes com acolhimento, respeito e cuidado, oferecendo um ambiente de fé e conforto para que cada um possa vivenciar esse momento de acordo com suas crenças e manter viva a memória de seus entes queridos”, afirmou Karla Monielly Belchior, CEO do Cemitério Parque da Paz.



A executiva também destacou a importância da iniciativa de saúde. “Queremos oferecer aos nossos visitantes a oportunidade de cuidar do bem-estar e valorizar a vida. Pequenos gestos, como aferir a pressão arterial, são importantes para a prevenção de doenças”, acrescentou. O Cemitério Parque da Paz fica na Rua Marcílio Dias, s/nº, em Itaboraí.

