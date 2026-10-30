Casas são atingidas por tiros em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (30) - Reprodução/Redes sociais

Casas são atingidas por tiros em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (30)Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/10/2026 18:45

Um confronto entre facções deixou moradores das comunidades Terra Nostra e Bairro 13, em Costa Barros, Zona Norte do Rio , sob tensão na tarde desta sexta-feira (30). Em um vídeo gravado por um morador, é possível ver que disparos atingiram o telhado de uma casa. Na residência vizinha, o teto também foi perfurado por uma rajada de tiros. Veja o vídeo abaixo.

Tiros atingem telhado de casa na Terra Nostra, em Barros Filho Reprodução / Redes sociais https://t.co/aD8pDg2ac5 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2026

Segundo informações iniciais, criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir as duas comunidades por volta das 15h. A região é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem morto e criminosos comemorando ao redor do corpo. A vítima, ainda não identificada, seria integrante do TCP. Segundo informações iniciais, criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir as duas comunidades por volta das 15h. A região é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem morto e criminosos comemorando ao redor do corpo. A vítima, ainda não identificada, seria integrante do TCP.

Em nota, a PM informou que na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, dois homens foram detidos. Os policiais apreenderam um fuzil, um revólver, rádios transmissores e drogas. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.



TCP encurralado pela PM



Nos últimos dois dias, a Polícia Militar realizou incursões em comunidades dominadas pela facção com o objetivo de retomar territórios. Na quinta-feira (29), os agentes ocuparam por tempo indeterminado a comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Em reação à operação, criminosos atearam fogo em carros e em um ônibus. Houve confronto, que terminou com a prisão de dois homens apontados como lideranças do TCP.

Conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", os dois foram encontrados escondidos em uma casa na comunidade e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Já em Cavalcanti, um homem morreu após um confronto.



De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, enquanto "Atentado" acumula 24. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos foram recuperados.



Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.

Clima tenso nesta sexta-feira



Já nesta sexta-feira (30), pelo menos sete ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos em Irajá, na Zona Norte do Rio. Dois coletivos foram atravessados na Avenida Monsenhor Félix e outros dois na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., próximo ao metrô de Irajá, sentido Vicente de Carvalho. Outro coletivo, da empresa Flores, foi usado para bloquear uma via em Colégio.

As ações, realizadas de forma orquestrada e simultânea, são lideradas por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). O clima é de tensão e instabilidade na região, onde os bandidos estão aterrorizando passageiros e impedindo a circulação do transporte público.