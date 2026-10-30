Rio+Saneamento realizará 20 intervenções na rede de água durante a manutenção do Sistema Guandu - Divulgação/ Rio+Saneamento

Rio+Saneamento realizará 20 intervenções na rede de água durante a manutenção do Sistema GuanduDivulgação/ Rio+Saneamento

Publicado 30/10/2026 19:33

Vinte intervenções na rede de abastecimento de água serão realizadas na Zona Oeste do Rio durante a manutenção programada do Sistema Guandu, na próxima terça-feira (3) . Os trabalhos, conduzidos pela Rio+Saneamento, incluem reparos de vazamentos, instalação e substituição de equipamentos e melhorias estruturais. A parada, sob responsabilidade da Cedae, ocorrerá das 4h de terça-feira às 4h de quarta-feira (4).

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As equipes da concessionária atuarão em pontos estratégicos da rede, com serviços em tubulações de diferentes diâmetros. A programação também prevê ações preparatórias para a instalação de macromedidores, equipamentos utilizados para medir grandes volumes de água e auxiliar no controle da distribuição.



Segundo Alexandre Boaretto, diretor de Operações da Rio+Saneamento, as intervenções fazem parte da preparação da infraestrutura para o verão, período em que as altas temperaturas costumam elevar o consumo.



“Com a proximidade do verão, período marcado pelas altas temperaturas e pelo aumento do consumo de água, é importante preparar a infraestrutura para operar com mais segurança e eficiência”, destacou.



Abastecimento interrompido



Durante a paralisação, a Cedae suspenderá temporariamente a produção de água tratada, o que poderá afetar o fornecimento em bairros atendidos pela Rio+Saneamento.



Na Zona Oeste do Rio, as localidades impactadas são:



- Bangu



- Barra de Guaratiba



- Campo dos Afonsos



- Campo Grande



- Cosmos



- Deodoro



- Gericinó



- Guaratiba



- Ilha de Guaratiba



- Inhoaíba



- Jardim Sulacap



- Jabour



- Magalhães Bastos



- Paciência



- Padre Miguel



- Pedra de Guaratiba



- Realengo



- Santa Cruz



- Santíssimo



- Senador Camará



- Senador Vasconcelos



- Sepetiba



- Vila Kennedy



- Vila Militar



Em Seropédica, o fornecimento poderá ser afetado no bairro Canto do Rio.



A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente em até 72 horas após a retomada integral da produção de água pela Cedae. O prazo poderá variar de acordo com a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede.



A concessionária recomenda que os consumidores economizem água e, sempre que possível, adiem tarefas que exijam maior volume durante o período.



Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para a cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também recebem mensagens pelo WhatsApp. Outras informações estão disponíveis no site As equipes da concessionária atuarão em pontos estratégicos da rede, com serviços em tubulações de diferentes diâmetros. A programação também prevê ações preparatórias para a instalação de macromedidores, equipamentos utilizados para medir grandes volumes de água e auxiliar no controle da distribuição.Segundo Alexandre Boaretto, diretor de Operações da Rio+Saneamento, as intervenções fazem parte da preparação da infraestrutura para o verão, período em que as altas temperaturas costumam elevar o consumo.“Com a proximidade do verão, período marcado pelas altas temperaturas e pelo aumento do consumo de água, é importante preparar a infraestrutura para operar com mais segurança e eficiência”, destacou.Abastecimento interrompidoDurante a paralisação, a Cedae suspenderá temporariamente a produção de água tratada, o que poderá afetar o fornecimento em bairros atendidos pela Rio+Saneamento.Na Zona Oeste do Rio, as localidades impactadas são:- Bangu- Barra de Guaratiba- Campo dos Afonsos- Campo Grande- Cosmos- Deodoro- Gericinó- Guaratiba- Ilha de Guaratiba- Inhoaíba- Jardim Sulacap- Jabour- Magalhães Bastos- Paciência- Padre Miguel- Pedra de Guaratiba- Realengo- Santa Cruz- Santíssimo- Senador Camará- Senador Vasconcelos- Sepetiba- Vila Kennedy- Vila MilitarEm Seropédica, o fornecimento poderá ser afetado no bairro Canto do Rio.A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente em até 72 horas após a retomada integral da produção de água pela Cedae. O prazo poderá variar de acordo com a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede.A concessionária recomenda que os consumidores economizem água e, sempre que possível, adiem tarefas que exijam maior volume durante o período.Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para a cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também recebem mensagens pelo WhatsApp. Outras informações estão disponíveis no site riomaissaneamento.com.br

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna