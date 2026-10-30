Rio+Saneamento realizará 20 intervenções na rede de água durante a manutenção do Sistema GuanduDivulgação/ Rio+Saneamento

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Aretha Dossares
Vinte intervenções na rede de abastecimento de água serão realizadas na Zona Oeste do Rio durante a manutenção programada do Sistema Guandu, na próxima terça-feira (3). Os trabalhos, conduzidos pela Rio+Saneamento, incluem reparos de vazamentos, instalação e substituição de equipamentos e melhorias estruturais. A parada, sob responsabilidade da Cedae, ocorrerá das 4h de terça-feira às 4h de quarta-feira (4).
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As equipes da concessionária atuarão em pontos estratégicos da rede, com serviços em tubulações de diferentes diâmetros. A programação também prevê ações preparatórias para a instalação de macromedidores, equipamentos utilizados para medir grandes volumes de água e auxiliar no controle da distribuição.

Segundo Alexandre Boaretto, diretor de Operações da Rio+Saneamento, as intervenções fazem parte da preparação da infraestrutura para o verão, período em que as altas temperaturas costumam elevar o consumo.

“Com a proximidade do verão, período marcado pelas altas temperaturas e pelo aumento do consumo de água, é importante preparar a infraestrutura para operar com mais segurança e eficiência”, destacou.

Abastecimento interrompido

Durante a paralisação, a Cedae suspenderá temporariamente a produção de água tratada, o que poderá afetar o fornecimento em bairros atendidos pela Rio+Saneamento.

Na Zona Oeste do Rio, as localidades impactadas são:

- Bangu

- Barra de Guaratiba

- Campo dos Afonsos

- Campo Grande

- Cosmos

- Deodoro

- Gericinó

- Guaratiba

- Ilha de Guaratiba

- Inhoaíba

- Jardim Sulacap

- Jabour

- Magalhães Bastos

- Paciência

- Padre Miguel

- Pedra de Guaratiba

- Realengo

- Santa Cruz

- Santíssimo

- Senador Camará

- Senador Vasconcelos

- Sepetiba

- Vila Kennedy

- Vila Militar

Em Seropédica, o fornecimento poderá ser afetado no bairro Canto do Rio.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente em até 72 horas após a retomada integral da produção de água pela Cedae. O prazo poderá variar de acordo com a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede.

A concessionária recomenda que os consumidores economizem água e, sempre que possível, adiem tarefas que exijam maior volume durante o período.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para a cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também recebem mensagens pelo WhatsApp. Outras informações estão disponíveis no site riomaissaneamento.com.br
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna