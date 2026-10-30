Rio+Saneamento realizará 20 intervenções na rede de água durante a manutenção do Sistema GuanduDivulgação/ Rio+Saneamento
As equipes da concessionária atuarão em pontos estratégicos da rede, com serviços em tubulações de diferentes diâmetros. A programação também prevê ações preparatórias para a instalação de macromedidores, equipamentos utilizados para medir grandes volumes de água e auxiliar no controle da distribuição.
Segundo Alexandre Boaretto, diretor de Operações da Rio+Saneamento, as intervenções fazem parte da preparação da infraestrutura para o verão, período em que as altas temperaturas costumam elevar o consumo.
“Com a proximidade do verão, período marcado pelas altas temperaturas e pelo aumento do consumo de água, é importante preparar a infraestrutura para operar com mais segurança e eficiência”, destacou.
Abastecimento interrompido
Durante a paralisação, a Cedae suspenderá temporariamente a produção de água tratada, o que poderá afetar o fornecimento em bairros atendidos pela Rio+Saneamento.
Na Zona Oeste do Rio, as localidades impactadas são:
- Bangu
- Barra de Guaratiba
- Campo dos Afonsos
- Campo Grande
- Cosmos
- Deodoro
- Gericinó
- Guaratiba
- Ilha de Guaratiba
- Inhoaíba
- Jardim Sulacap
- Jabour
- Magalhães Bastos
- Paciência
- Padre Miguel
- Pedra de Guaratiba
- Realengo
- Santa Cruz
- Santíssimo
- Senador Camará
- Senador Vasconcelos
- Sepetiba
- Vila Kennedy
- Vila Militar
Em Seropédica, o fornecimento poderá ser afetado no bairro Canto do Rio.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente em até 72 horas após a retomada integral da produção de água pela Cedae. O prazo poderá variar de acordo com a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede.
A concessionária recomenda que os consumidores economizem água e, sempre que possível, adiem tarefas que exijam maior volume durante o período.
Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para a cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também recebem mensagens pelo WhatsApp. Outras informações estão disponíveis no site riomaissaneamento.com.br
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