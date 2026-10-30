A Mpox pode ser diagnosticada por meio de teste molecular ou sequenciamento genéticoDivulgação/Maurício Bazílio
Os dados estaduais são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde. Até terça-feira (27), havia outros 117 casos em investigação. Setembro e outubro concentraram 90 diagnósticos no estado. Cada mês teve 45 registros.
Na cidade do Rio, setembro também marcou o maior número de confirmações em um único mês desde 2023. Foram 45 pacientes diagnosticados. Em outubro, até o levantamento divulgado nesta sexta-feira (30), outros 29 casos foram registrados.
O município chegou a 167 confirmações neste ano. Em 2025, foram 94. O Observatório Epidemiológico da cidade também contabilizava 81 notificações suspeitas.
A pressão sobre os serviços de saúde aparece nos dados de unidades especializadas. Dez pacientes estavam internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira.
Rio está sem estoque de vacina
O médico sanitarista e deputado federal Daniel Soranz, que já comandou a Secretaria Municipal de Saúde, cobrou a ampliação da vacinação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que dez pessoas estavam internadas na cidade e defendeu o aumento da cobertura entre a população com maior risco de desenvolver formas graves da doença.
Soranz também destacou que o diagnóstico pode ser feito com a coleta de material das feridas. As amostras são encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Febre e lesões na pele estão entre os sinais
A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com as lesões de uma pessoa infectada. O contágio também pode acontecer por fluidos corporais, secreções respiratórias em situações de proximidade prolongada e objetos contaminados.
A maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados. Ainda assim, a doença pode evoluir com complicações. Pessoas imunossuprimidas, crianças e gestantes exigem atenção especial.
Especialista reforça importância da prevenção
"É importante acompanhar os dados da vigilância epidemiológica, porque o crescimento dos registros merece sim uma atenção, mas não significa necessariamente que teremos uma epidemia. O mais importante é informar a população para prevenir e identificar precocemente os casos. Os principais sinais são feridas ou bolhas pelo corpo, febre, dores musculares e aparecem também umas ínguas pelo corpo. A prevenção é evitar contato com pessoas que apresentem lesões suspeitas, não compartilhar objetos pessoais e manter a higiene das mãos sempre. Existe vacina, mas ela é indicada para grupos específicos, conforme os critérios do Ministério da Saúde", explicou.
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