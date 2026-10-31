Longas filas se formaram na Clínica da Família Amaury Bottany, em Irajá, no último dia de campanha da vacina Carlos Elias Junior
No entanto, a procura da população pelo imunizante aumentou consideravelmente na última segunda-feira (26), chegando ao maior patamar da demanda desde o início do resgate vacinal. Na quinta-feira (29/10), mais de 62 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para se vacinar, número maior que o dobro do registrado na segunda e na terça-feira. Somente nesta semana, já foram cerca de 170 mil doses do imunizante aplicadas.
Até o meio-dia deste sábado (31), cariocas abaixo de 59 anos de idade que não se vacinaram ainda podem encontrar os imunizantes em 81 clínicas da família e centros municipais de saúde; e também nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo (Rua General Severiano, 91); Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho); Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande). Devido à grande procura que vem sendo registrada, é possível que o estoque de algumas unidades se esgote antes do horário previsto.
A lista completa de unidades concentradoras da vacina, e seus respectivos endereços, pode ser consultada em https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/.
Com a finalização dos lotes disponíveis para o resgate vacinal, não haverá prorrogação da vacinação para pessoas que não fazem parte dos grupos etários específicos aos quais o imunizante se destina.
A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas: meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; e a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.
A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.
A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.
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