Homem foi morto a tiros em depósito na Estrada Rodrigues Caldas - Rede Social

Homem foi morto a tiros em depósito na Estrada Rodrigues Caldas Rede Social

Publicado 31/10/2026 12:36

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido em um depósito na Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta sexta-feira (30). Segundo testemunhas, homens armados passaram atirando contra o estabelecimento.





Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um dos criminosos, vestido com roupa camuflada e armado com um fuzil, teria invadido o depósito e executado a vítima. A ação provocou pânico e correria no local. LEIA MAIS: Homem é preso com moto roubada e celulares furtados na Zona Sul Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um dos criminosos, vestido com roupa camuflada e armado com um fuzil, teria invadido o depósito e executado a vítima. A ação provocou pânico e correria no local.

De acordo com a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, encontraram um homem caído já sem vida com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo (DAF).

Uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada à UPA da Taquara, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internada.



Nas proximidades do local, os agentes encontraram dois artefatos explosivos e dois carregadores. A equipe Antibombas precisou ser acionada e realizou o recolhimento dos materiais.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.

A região é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Tiroteio em Caxias

Um intenso tiroteio assustou moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (31). A ação terminou com quatro homens presos e um adolescente de 17 anos apreendido na localidade conhecida como Jaqueira. Outro suspeito acabou baleado e permanece detido sob custódia. Outro se entregou durante uma tentativa de fuga. Além disso, um criminoso morreu em confronto.



Em meio a troca de tiros, bandidos usaram ônibus e uma carreta como barricadas em diferentes pontos da Rodovia Washington Luiz, no sentido Petrópolis, e na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da comunidade do Corte 8.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 3h, criminosos armados do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos. A entrada do grupo deu início a um confronto com traficantes locais.

Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer com que os criminosos recuassem. Os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, mas acabaram detidos.