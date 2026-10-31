Apresenta Summit 2026 contou com mais de 400 participantes em um evento com 12 painéis - Divulgação / Apresenta Rio

Apresenta Summit 2026 contou com mais de 400 participantes em um evento com 12 painéis Divulgação / Apresenta Rio

Publicado 31/10/2026 13:17

O setor de eventos e entretenimento do Rio se reuniu, na última quinta-feira (29), para olhar para a própria história e o que vem pela frente. Mais de 400 pessoas estiveram no Hotel Fairmont, em Copacabana, na terceira edição do Apresenta Summit, organizado pela Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins (Apresenta). Em 12 painéis e talks, com mais de 60 palestrantes, entre empresários, poder público e investidores e artistas, o dia foi marcado por reencontros, debates, relacionamentos e homenagens.

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"É muito gratificante ver o Fairmont cheio de gente que vive o entretenimento do Rio, trocando ideias, fazendo negócios e fortalecendo o nosso setor. Tivemos 12 painéis e talks, mais de 60 palestrantes e debates sobre temas que vão pautar o nosso mercado pelos próximos anos. Essa é a essência do Apresenta Summit, reunir o setor para olhar para frente de forma conjunta", afirmou Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta.

O grande homenageado da noite foi o empresário Luiz Oscar Niemeyer, decano do setor, que passa a integrar a Galeria de Beneméritos da Apresenta, ao lado de Abel Gomes, Nelson Drucker e Ricardo Amaral. Bem-humorado, ele brincou que ainda está começando e disse estar muito feliz com o momento.

"É um prazer estar numa galeria com pessoas tão importantes para o setor. É importante que todos estejam juntos trabalhando pelo Rio de Janeiro", disse Luiz Oscar Niemeyer.

Programação



A abertura do evento foi conduzida pelo empresário Marco Antônio Barizon e contou com nomes importantes, entre empresários, CEOs e autoridades, entre eles o presidente da Embratur, Bruno Reis; o secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Willeman; e o Secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves; o presidente da Abrape, Doreni Caramori Jr., e o presidente da ACRJ, Josier Vilar.

Entre os destaques do dia, o Painel Ecossistema da Música contou com Fernanda Abreu e Wilson Simoninha, com mediação de Bernardo Amaral, presidente do Conselho da Apresenta. Já o painel de encerramento teve a presença da jornalista Carol Barcellos, do presidente da Liesa, Gabriel David e do mais novo benemérito Luiz Oscar Niemayer, sob mediação do conselheiro da Apresenta, Claudio da Rocha Miranda Filho.

"O Rio de Janeiro é a capital vocacional do entretenimento no país, mas não podemos depender apenas de vocação. Precisamos de articulação estratégica, governança e previsibilidade de mercado. Os debates mostram que o setor atingiu uma maturidade fundamental. Colocamos no mesmo ambiente os empresários que operam na ponta, o poder público e investidores para tratar a indústria criativa como ela realmente é: uma das mais potentes alavancas de geração de emprego, atração de turismo e desenvolvimento econômico do Brasil", disse Bernardo.

O Apresenta Summit teve ainda painéis e talks sobre inteligência artificial, sustentabilidade, gestão de projetos e produção, com ênfase no trabalho operacional do setor, que movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. O evento também colocou o ESG em prática, com compensação de carbono, reciclagem de crachás, contratação de profissionais com deficiência pela RIOinclui e doação ao projeto Na Favela Turismo. Para quem esteve no evento, o dia foi de muito aprendizado e conexão.

"Foi a minha primeira vez participando de um evento nesse formato aqui, e a energia não poderia ter sido melhor. Para quem atua no dia a dia da produção e do planejamento, ter acesso a discussões tão estratégicas sobre o futuro dos negócios e do entretenimento no Rio abre a mente. Foi uma oportunidade ímpar de relacionamento e networking, trocando ideias com profissionais e lideranças que fazem a roda girar na nossa cidade. Saio daqui inspirada e com uma visão muito mais ampla de como o setor está se movimentando", disse Thaís Costa, 45 anos, analista de eventos da APPAI.

Reforma tributária e leis de incentivo



O debate sobre economia e entretenimento também colocou em pauta a reforma tributária e o futuro das leis de incentivo. No Painel Legislação, Danielle Barros (Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa), Eduardo Secco (Conselheiro da Apresenta) e Daniel Rocha Maia (RM Advogados) defenderam que o setor precisa se organizar agora para propor alternativas, para que o fim das leis de incentivo não deixe um vazio. Somente em 2025, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura apoiou 159 projetos em 64 cidades, num total de cerca de R$ 263 milhões em investimentos.

O deputado estadual Gustavo Tutuca, presidente da Comissão de Orçamento da Alerj e ex-secretário de Estado de Turismo, reforçou a urgência da pauta e alertou que a extinção gradual do ICMS exigirá uma discussão sobre o futuro dos mecanismos de incentivo aos eventos.

"A reforma tributária vai mudar profundamente a forma como os estados arrecadam e também os instrumentos que hoje utilizam para estimular determinadas atividades. Com o fim gradual do ICMS, precisamos começar a discutir como ficará o apoio aos eventos, que têm um papel fundamental na economia do Rio de Janeiro. Não podemos esperar que o modelo atual deixe de existir para só então buscar alternativas", afirmou Tutuca.