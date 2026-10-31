Homem foi encaminhado à 10ª DP (Botafogo) pelos agentes da Força MunicipalDivulgação / Força Municipal
O suspeito tentou fugir, mas colidiu com outro veículo e foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, a equipe constatou que a motocicleta tinha registro de roubo e circulava com uma placa diferente da original.
Questionado também sobre a procedência dos celulares que estavam com ele, o homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, confessou que havia furtado os aparelhos na região.
Após abordagem dos agentes, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 10ª DP (Botafogo).
Adulteração de placa no Leblon
Tiroteio tem presos e ônibus usados como barricada em Caxias
Segundo a Polícia Militar, por volta das 3h, criminosos armados do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos. A entrada do grupo deu início a um confronto com traficantes locais.
Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer com que os criminosos recuassem. Os suspeitos fugiram por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.
Durante a ocorrência, um policial militar lotado no 15º BPM foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. O agente reagiu à abordagem e atirou contra um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62. O homem morreu no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir. O armamento foi apreendido.
Posteriormente, denúncias recebidas pela corporação indicaram que integrantes do Comando Vermelho tentariam resgatar um comparsa ferido na região. Durante o patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa, os policiais viram um homem fugindo pelo morro, na Rua Boa Vista, enquanto outro suspeito tentava entrar em um ônibus da empresa Santo Antônio.
O coletivo foi abordado nas proximidades, e o suspeito se entregou. Durante a revista, os policiais encontraram, sobre o painel do ônibus, uma mochila preta com uma pistola, carregadores e munições de diversos calibres.
Segundo relatos de moradores, motoristas também foram obrigados a retornar pela contramão. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos passageiros deixando os ônibus e seguindo a pé pela rua devido ao trânsito parado. Testemunhas afirmam ainda que tiros foram ouvidos durante a madrugada no Barro Vermelho, em Gramacho.
Entre os presos estava Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, com passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele é apontado como integrante da Equipe Caos do Comando Vermelho, subordinado direto de Edgar Alves de Andrade, o “Doca” ou “Urso”, e de BX, também conhecido como Buchecha Rosa, chefe do Corte Oito. Colete é apontado ainda como o principal responsável pelos confrontos no Pantanal desde agosto de 2026.
Também foram presos Igor Genesio da Conceição, o Danon, que possui passagens por tráfico de drogas e roubo, e Kaiky Silva das Neves, o China, que tem seis anotações por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
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