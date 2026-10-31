Carreta foi recuperada na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso - Divulgação / PMERJ

Carreta foi recuperada na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso Divulgação / PMERJ

Publicado 31/10/2026 13:20

Policiais militares frustraram uma tentativa de roubo de carga na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (31). Agentes do 22º BPM (Maré) conseguiram localizar o motorista e recuperar integralmente a carga de detergentes.





De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência foi aconteceu na pista sentido Centro da via expressa. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos fugiram.



Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos na tentativa de roubo ou sobre possíveis prisões relacionadas ao caso. Leia mais! Homem é preso com moto roubada e celulares furtados na Zona Sul De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência foi aconteceu na pista sentido Centro da via expressa. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos fugiram.Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos na tentativa de roubo ou sobre possíveis prisões relacionadas ao caso.

Policiamento reforçado em Bonsucesso

Após a ocorrência, o policiamento permaneceu intensificado na região de Bonsucesso. A Avenida Brasil é um dos principais corredores de circulação do Rio de Janeiro e recebe diariamente um grande volume de veículos, incluindo caminhões utilizados no transporte de mercadorias.



O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), que ficará responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência. A investigação deverá apurar as circunstâncias da tentativa de roubo e buscar informações que ajudem a identificar os envolvidos.

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido na Taquara

Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um dos criminosos, vestido com roupa camuflada e armado com um fuzil, teria invadido o depósito e executado a vítima. A ação provocou pânico e correria no local.



De acordo com a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, encontraram um homem caído já sem vida com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo (DAF).



Uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada à UPA da Taquara, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internada.



Nas proximidades do local, os agentes encontraram dois artefatos explosivos e dois carregadores. A equipe Antibombas precisou ser acionada e realizou o recolhimento dos materiais.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.



A região é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.