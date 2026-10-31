Vídeo! Longa fila por vacina contra meningite segue na Zona Norte

Cariocas ainda formam longas filas em busca da vacina Meningocócica ACWY , na tarde deste sábado (31). No Super Centro da Zona Norte, localizado no Shopping Nova América, em Del Castilho, centenas de pessoas ainda aguardam para conseguir o imunizante apesar do anúncio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre o fim das doses.





Uma equipe do O DIA esteve no local e conversou com pessoas que ainda aguardam para serem vacinadas. Segundo relatado, diversos cartões de vacinação já com as informações do imunizante e um número atribuído a eles foram distribuídos na fila, como uma espécie de senha. A espera já ultrapassa uma hora.



Funcionários da unidade também estavam orientando quem chegava depois. Eles informaram que apenas quem já estava com o cartão numerado seria vacinado, já que as doses já esgotaram. Leia mais! Casos de mpox avançam no Rio e superam total de 2025 Uma equipe doesteve no local e conversou com pessoas que ainda aguardam para serem vacinadas. Segundo relatado, diversos cartões de vacinação já com as informações do imunizante e um número atribuído a eles foram distribuídos na fila, como uma espécie de senha. A espera já ultrapassa uma hora.Funcionários da unidade também estavam orientando quem chegava depois. Eles informaram que apenas quem já estava com o cartão numerado seria vacinado, já que as doses já esgotaram.

Cariocas formam longas filas no Super Centro de Vacinação do Shopping Nova América em busca da vacina Meningocócica ACWY Imagens: Carlos Elias Junior / Agência O Dia https://t.co/IRrlITXfmd — Jornal O Dia (@jornalodia) October 31, 2026

Procurada pela reportagem, a SMS informou que foram disponibilizadas 40 mil doses apenas para este sábado, mas, devido à grande procura, o estoque se esgotou ainda no período da manhã.



A secretaria explicou que esta ação segue as diretrizes do Ministério da Saúde, responsável pela disponibilização das vacinas. O município do Rio recebeu do ministério doses que venceriam em 2027 e não teriam tempo hábil para serem utilizadas na rotina. Os imunizantes foram aplicados do dia 7 ao dia 31 de outubro. Caso o ministério faça a distribuição de mais doses, a Prefeitura do Rio fará novas ações excepcionais.



Pela manhã, longas filas se formaram também na Clínica da Família Amaury Bottany, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 512, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Na sexta-feira (30), penúltimo dia da campanha extraordinária, a situação foi parecida no Super Centros de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul.



Ao todo, mais de 410 mil doses foram aplicadas em pessoas até 59 anos apenas em outubro na cidade do Rio. O imunizante teve a faixa etária estendida apenas até este sábado para a otimização de lotes disponíveis.



A partir da próxima semana, a aplicação da ACWY volta a seguir o calendário de rotina do SUS, sendo exclusiva para crianças de 1 a 4 anos e adolescentes de 11 a 14 anos.



A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas: meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; e a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.



A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.



A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.



*Colaboração: Carlos Elias Junior

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