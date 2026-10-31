Morre Mulher Banana, ícone do funk carioca dos anos 2000 - Reprodução/Instagram

Morre Mulher Banana, ícone do funk carioca dos anos 2000 Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2026 15:49

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Amiga de longa data da artista, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, prestou uma homenagem nas redes sociais e relembrou como as duas se conheceram."A Julyana, conhecida como Garota X ou Mulher Banana, era minha amiga de muitos anos. Estou até tentando procurar uma foto nossa para postar. Conheci ela na época da minha transição, há muitos anos, em Nova Iguaçu, quando eu morava em Caxias", contou.Durante o desabafo, Marcela também revelou detalhes sobre as circunstâncias em que o corpo da cantora teria sido encontrado."Infelizmente, ela foi encontrada morta. Os parentes encontraram o corpo já em estado de decomposição, três dias depois. Ela entrou para a estatística. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Inclusive, lidera esse ranking há 18 anos. E também é o país que mais consome filmes pornográficos com mulheres trans", afirmou.Apesar da declaração, não há confirmação de que Julyana tenha sido vítima de violência. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.Emocionada, Mulher Abacaxi também deixou uma mensagem de despedida para a amiga. "Minha amiga, de coração, vai com Deus. Que Deus te ilumine. Continue com aquele sorriso lindo que você tinha, aquela felicidade e aquela alegria. Que os familiares da Garota X se sintam acolhidos e abraçados neste momento. Ela vai brilhar lá no céu, como brilhou nos palcos da vida. Infelizmente, perdemos ela. Nós perdemos, mas Deus ganhou uma nova estrela. Vai com Deus, minha amiga", declarou.Tati Quebra Barraco também lamentou a perda. "Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida MULHER BANANA nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil", escreveu.Mulher Banana ganhou destaque nos anos 2000 como integrante da Furacão 2000, equipe que ajudou a popularizar o funk carioca. A cantora conquistou reconhecimento com a música "Mulher Banana", que deu origem ao seu nome artístico, e se tornou uma das pioneiras da representatividade trans no gênero.