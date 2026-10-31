Macário Júdice atua no 2º Tribunal Regional Federal - UFES / Reprodução

Macário Júdice atua no 2º Tribunal Regional FederalUFES / Reprodução

Publicado 31/10/2026 16:15

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Macário Júdice atua no 2º Tribunal Regional Federal (TRF 2) e foi preso na segunda fase da Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas da investigação contra o ex-deputado estadual TH Joias.



A prisão dele foi um desdobramento da operação que já havia prendido dias antes, o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), agora ex-deputado



Segundo o advogado de Rodrigo Bacellar, Daniel Bialski, o ministro Alexandre de Moraes também decidiu transferir seu cliente, da penitenciária federal de Mossoró para o sistema penal fluminense.



Ele disse, no entanto, que ainda não há informações sobre o destino de Bacellar. O STF não deu informações sobre a transferência do ex-deputado. Macário Júdice atua no 2º Tribunal Regional Federal (TRF 2) e foi preso na segunda fase da Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas da investigação contra o ex-deputado estadual TH Joias.A prisão dele foi um desdobramento da operação que já havia prendido dias antes, o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), agora ex-deputado Rodrigo Bacellar Segundo o advogado de Rodrigo Bacellar, Daniel Bialski, o ministro Alexandre de Moraes também decidiu transferir seu cliente, da penitenciária federal de Mossoró para o sistema penal fluminense.Ele disse, no entanto, que ainda não há informações sobre o destino de Bacellar. O STF não deu informações sobre a transferência do ex-deputado.

Operação

A Operação Unha e Carne é uma investigação da Polícia Federal (PF), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), que apura um esquema de corrupção, vazamento de informações sigilosas, lavagem de dinheiro e ligação entre agentes políticos, policiais e o crime organizado (incluindo o jogo do bicho e a máfia do cigarro) no estado do Rio de Janeiro.

Iniciada em dezembro de 2025, a operação investigou o vazamento de dados sigilosos que atingiu o então presidente da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), Rodrigo Bacellar.

No final de outubro de 2026, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de Bacellar (autorizando sua transferência para um presídio no RJ), mas concedeu liberdade com medidas cautelares ao desembargador Macário Júdice Neto, também investigado no caso.

8ª fase

Focada em uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro que teria movimentado cerca de R$ 7,6 bilhões; resultou em prisões preventivas, incluindo o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella e o ex-secretário de Polícia Civil Marcus Amim

9ª fase

Deflagrada em 29 de outubro de 2026, a 9ª fase teve como alvo o pastor Márcio Poncio (já preso em fases anteriores) e um sobrinho do contraventor Adilsinho, cumprindo mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca (Zona Sudoeste do Rio) contra uma rede de ocultação de patrimônio, imóveis de luxo, aeronaves e uso de holdings ou entidades religiosas.

* Com informações da Agência Brasil

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.