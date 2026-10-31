Motos roubadas são recuperadas no Complexo da Serrinha, em Madureira, neste sábado (31) - PMERJ/Divulgação

Motos roubadas são recuperadas no Complexo da Serrinha, em Madureira, neste sábado (31)PMERJ/Divulgação

Publicado 31/10/2026 16:40

Policiais militares ocupam, pelo terceiro dia consecutivo, o Complexo da Serrinha , em Madureira, na Zona Norte do Rio. Neste sábado (31), após dias de intensos confrontos e do uso de ônibus sequestrados por criminosos como barricadas, agentes do Batalhão de Choque apreenderam drogas, peças de fardamento camuflado e um colete tático na Rua Professor Burlamaqui, em Vaz Lobo, durante uma operação na região. O material foi encaminhado à 29ª DP (Madureira).

Pela manhã, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram três motos roubadas na comunidade, após diligências motivadas por uma denúncia anônima. Os veículos aguardam remoção pelo Pátio Legal.



A Polícia Militar informou que as equipes permanecerão na comunidade por tempo indeterminado. Até o momento, não houve registro de novos confrontos na região.

Ocupação causou retaliação

A Polícia Militar mantém uma ocupação no Complexo da Serrinha mesmo após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.

No início da tarde de sexta-feira (30), pelo menos sete ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos. Dois coletivos foram atravessados na Avenida Monsenhor Félix e outros dois na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., próximo ao metrô de Irajá, sentido Vicente de Carvalho. Outro coletivo, da empresa Flores, foi usado para bloquear uma via em Colégio.



As ações, realizadas de forma orquestrada e simultânea, são lideradas por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). O clima é de tensão e instabilidade na região, onde os bandidos estão aterrorizando passageiros e impedindo a circulação do transporte público.



Além dos ônibus, os criminosos também sequestraram um carro, um caminhão e um veículo da Light que estava em serviço. Todos foram usados como barricadas. A ação criminosa seria uma reação à ocupação da Polícia Militar nas comunidades da Serrinha e da Primavera.



Em nota, a Light confirmou que uma equipe da companhia foi abordada por criminosos durante uma operação policial em Irajá. "Os profissionais passam bem. Os criminosos levaram a chave do veículo da empresa, que foi utilizado como barricada."



Na ocasião, na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, dois homens foram detidos. Os policiais apreenderam um fuzil, um revólver, rádios transmissores e drogas. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.