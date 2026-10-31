Bangu ganha obras de infraestrutura em duas comunidades neste sábado (31) - Divulgação / Marcelo Piu/ Prefeitura do Rio

Bangu ganha obras de infraestrutura em duas comunidades neste sábado (31)Divulgação / Marcelo Piu/ Prefeitura do Rio

Publicado 31/10/2026 17:22

Foram inauguradas as obras de urbanização da Favela Parque das Mangueiras e da Travessa Humberto Teixeira, em Bangu, na Zona Oeste , neste sábado (31). As intervenções, realizadas dentro do Programa Morar Carioca, receberam investimento total de R$ 20,3 milhões e têm o objetivo de garantir infraestrutura e melhorar a vida de cerca de 2,5 mil moradores.

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As obras contemplaram a implantação e ampliação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sistemas de drenagem de águas pluviais, pavimentação de ruas e becos, instalação de iluminação pública e melhorias nos espaços de lazer e paisagismo. No Parque das Mangueiras, o projeto incluiu ainda obras de contenção de encostas, importantes para a segurança dos moradores.



Na Travessa Humberto Teixeira, foram investidos R$ 4,3 milhões em uma área de 4.504 metros quadrados, distribuídos em uma rua e quatro becos. Os serviços incluíram a implantação de redes de água e esgoto, drenagem, pavimentação, instalação de luminárias e melhorias no espaço de lazer, além do plantio de árvores e grama.



Já na Favela Parque das Mangueiras, o investimento foi de aproximadamente R$ 16 milhões, com intervenções em uma área de 90.104 metros quadrados, abrangendo 15 ruas. O projeto incluiu redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, iluminação pública, coleta de resíduos sólidos, paisagismo e contenções de encostas.

"A gente vai continuar investindo em Bangu, Padre Miguel e tantas outras regiões. Morar Carioca é transformação na vida de quem muitas vezes andava na lama, vivia com alagamento, perdia o sono quando via, em um dia de verão, aquela nuvem fechando, e já ficava com medo das chuvas. O trabalho vai seguir avançando na Zona Oeste", afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Há 30 anos morador do Parque das Mangueiras, o eletricista Ivo Paulo Afonso, de 61, acompanhou a transformação do lugar desde o início das obras e aprovou o resultado. "Isso aqui era tudo barro. E não era iluminado. Já tinham tentado fazer aqui alguma coisa e não fizeram. Fomos enganados. E agora foi feito. Agora, dá para andar de bicicleta. Não precisamos sair de bota no pé. Antigamente, a gente tinha que sair de bota com saco de plástico no pé, porque era tudo barro, a água descia pela rua", disse.

Taça das Favelas

O prefeito Eduardo Cavaliere esteve presente, à tarde, na final da Taça das Favelas e deu o pontapé inicial do jogo, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Ele ressaltou a importância da competição que mobiliza jovens e promove a inclusão.

"A Taça das Favelas tem um significado de inclusão, de agregar os diferentes lugares da cidade e do estado. Esse evento mobiliza a população, que sabe que o esporte muda vidas e é um caminho para a transformação social. Esse evento organiza famílias que, muitas vezes, por meio da Taça das Favelas, tem talentos descobertos", frisou Cavaliere.

