Famílias aproveitaram dia de cultura e incentivo à vacinação na Praça dos Arcos, neste sábado (31) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Famílias aproveitaram dia de cultura e incentivo à vacinação na Praça dos Arcos, neste sábado (31)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 31/10/2026 18:14 | Atualizado 31/10/2026 18:32

Famílias com crianças aproveitaram um dia de cultura e incentivo à vacinação e presenciaram um encontro inédito entre o Saci e o Zé Gotinha, na Praça dos Arcos, na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, neste sábado (31). O evento, promovido pela Sociedade Agroecológica de Cultura e Inclusão (Saci), em parceria com a Clínica da Família e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uniu a celebração do Dia do Saci ao Dia D de Vacinação, com o objetivo de atrair moradores da região e incentivar a valorização do folclore brasileiro e dos cuidados com a saúde.

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Intitulada 1ª Festa do Saci da Baixada de Jacarepaguá, a iniciativa contou com contação de histórias, capoeira, feira de comes e bebes, brincadeiras populares, exposições, vacinação, cortejo dos encantados, pernas de pau, coco, ciranda e diversas atrações culturais.



Entre as organizadoras estava Marcelle Souza, coordenadora da Saci e trabalhadora da Fiocruz Mata Atlântica, unidade voltada a pesquisas ambientais, saúde urbana e sustentabilidade.



"Somos moradores desse território, então ocupar esse espaço histórico com saúde e cultura é muito importante, ainda mais neste momento de valorização da cultura popular. Trazer o encontro entre o Saci e o Zé Gotinha no Dia do Saci é uma forma de fortalecer nossos territórios e as histórias que vêm sendo desenvolvidas aqui. O território da Colônia Juliano Moreira historicamente tem um envolvimento muito forte com a saúde. Portanto, hoje fizemos um grande chamamento com esses parceiros da saúde para que a gente conseguisse unir forças e fazer esse dia dar certo", explicou Marcelle em entrevista ao jornal O DIA.



Segundo a organizadora, o evento também foi uma oportunidade de desconstruir a imagem do Saci como uma figura traquina e maldosa. "O Saci é diversão, é alegria, nem o bom nem o mau, é a gargalhada", afirmou.



A Saci organizou o evento durante quatro meses e, após a realização da primeira edição, espera que a festa passe a integrar o calendário oficial da cidade. Esse também é o desejo de Artur Torres, que trabalha na instituição e ajudou a organizar a iniciativa. Ao O DIA, ele contou que a comunidade abraçou a proposta e colaborou com a limpeza da praça.



"A comunidade abraçou a praça. Limpamos, capinamos todo o espaço para hoje recebermos crianças com contação de histórias, brinquedos infláveis, oficina de pintura com tintas naturais, comes e bebes na feirinha de moradores e, para fechar a programação, o primeiro cortejo dos encantados da Pedra Branca, puxado pelo Saci", disse.



Entre os frequentadores estava Bruno César, de 45 anos. Ele destacou a importância da iniciativa para a região e comemorou o fato de o mau tempo não ter atrapalhado a programação. "Um evento maravilhoso, incluindo brincadeiras e vacinação. Aproveitei esse sábado da melhor maneira possível, e o melhor de tudo é que não está chovendo", disse.

Conheça a Saci

A Sociedade Agroecológica de Cultura e Inclusão (Saci) é uma iniciativa que nasceu do compromisso com o bem viver. O coletivo atua na Baixada de Jacarepaguá e nos territórios que cercam o Maciço da Pedra Branca, onde natureza, cultura, memória e resistência se encontram.

"Defendemos a soberania alimentar, a agroecologia, a saúde coletiva, a educação popular, os direitos humanos e a participação social. Acreditamos na cultura como direito, na natureza como parte indissociável da vida e na força das comunidades para transformar suas próprias realidades. Nossa luta é pelo direito de existir, pertencer, plantar, brincar, criar e viver com dignidade", afirmam os organizadores.