Famílias aproveitaram dia de cultura e incentivo à vacinação na Praça dos Arcos, neste sábado (31)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Entre as organizadoras estava Marcelle Souza, coordenadora da Saci e trabalhadora da Fiocruz Mata Atlântica, unidade voltada a pesquisas ambientais, saúde urbana e sustentabilidade.
"Somos moradores desse território, então ocupar esse espaço histórico com saúde e cultura é muito importante, ainda mais neste momento de valorização da cultura popular. Trazer o encontro entre o Saci e o Zé Gotinha no Dia do Saci é uma forma de fortalecer nossos territórios e as histórias que vêm sendo desenvolvidas aqui. O território da Colônia Juliano Moreira historicamente tem um envolvimento muito forte com a saúde. Portanto, hoje fizemos um grande chamamento com esses parceiros da saúde para que a gente conseguisse unir forças e fazer esse dia dar certo", explicou Marcelle em entrevista ao jornal O DIA.
Segundo a organizadora, o evento também foi uma oportunidade de desconstruir a imagem do Saci como uma figura traquina e maldosa. "O Saci é diversão, é alegria, nem o bom nem o mau, é a gargalhada", afirmou.
A Saci organizou o evento durante quatro meses e, após a realização da primeira edição, espera que a festa passe a integrar o calendário oficial da cidade. Esse também é o desejo de Artur Torres, que trabalha na instituição e ajudou a organizar a iniciativa. Ao O DIA, ele contou que a comunidade abraçou a proposta e colaborou com a limpeza da praça.
"A comunidade abraçou a praça. Limpamos, capinamos todo o espaço para hoje recebermos crianças com contação de histórias, brinquedos infláveis, oficina de pintura com tintas naturais, comes e bebes na feirinha de moradores e, para fechar a programação, o primeiro cortejo dos encantados da Pedra Branca, puxado pelo Saci", disse.
Entre os frequentadores estava Bruno César, de 45 anos. Ele destacou a importância da iniciativa para a região e comemorou o fato de o mau tempo não ter atrapalhado a programação. "Um evento maravilhoso, incluindo brincadeiras e vacinação. Aproveitei esse sábado da melhor maneira possível, e o melhor de tudo é que não está chovendo", disse.
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