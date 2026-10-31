Linha 634 (Bananal x Saens Peña) - Reginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia

Linha 634 (Bananal x Saens Peña) Reginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 31/10/2026 20:48

Por determinação judicial, a Mobi-Rio deixará de operar, a partir deste domingo (1º), a linha 634 , que liga a Ilha do Governador (Bananal) à Tijuca (Saens Peña). Com a mudança, o serviço voltará a ser operado pelo Consórcio Internorte. A Prefeitura do Rio havia assumido a operação em maio, após alegar que a empresa Paranapuan, integrante do consórcio, não tinha condições de garantir a segurança dos passageiros.

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A previsão inicial era de que a Paranapuan voltasse a operar parte da frota em agosto. No entanto, uma vistoria da Secretaria Municipal de Transportes identificou veículos sem condições de circulação e outros que não pertenciam ao consórcio responsável pela operação. Com isso, a Mobi-Rio continuou à frente da linha. Agora, diante de uma nova decisão judicial, o Consórcio Internorte reassume o serviço.



A linha 634 é um dos principais serviços de transporte da Ilha do Governador, conectando a região à Tijuca. O itinerário atende diariamente moradores que se deslocam para a Ilha do Fundão, a Rodoviária do Rio e bairros como Bancários, Jardim Guanabara, Bonsucesso, Manguinhos, Benfica, São Cristóvão e Praça da Bandeira.



Durante o período em que esteve sob administração da Prefeitura, a linha 634 ofereceu viagens 24 horas por dia, com uma frota de 25 ônibus novos, equipados com ar-condicionado e recursos mais modernos.

Linha 634 foi a primeira a deixar de aceitar dinheiro

A linha operada pela Mobi-Rio foi a primeira do município a aceitar exclusivamente pagamentos com os cartões Jaé e Riocard , este último apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal. O pagamento em dinheiro não era permitido nos ônibus. Posteriormente, a medida foi estendida às demais linhas municipais.

Rio projeta nova frota elétrica com 175 ônibus em 2027

A cidade do Rio deverá começar a receber a primeira frota de ônibus 100% elétricos a partir de outubro de 2027. A Prefeitura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciaram, nesta sexta-feira (25), uma parceria para viabilizar a aquisição inicial de 175 veículos e a construção de uma garagem pública na Maré, na Zona Norte. O investimento total previsto é de R$ 509 milhões.

Do valor, R$ 329 milhões serão financiados pelo BNDES por meio do Fundo Clima. Outros R$ 141,2 milhões serão aplicados pela empresa que vencer a licitação para operar o serviço, enquanto o município deverá desembolsar R$ 38,8 milhões. O projeto será desenvolvido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

A previsão é que os 175 ônibus sejam distribuídos por 10 linhas que atendem aproximadamente 30 bairros e fazem ligação com o Terminal Gentileza. Os veículos deverão contar com ar-condicionado, piso baixo para facilitar o acesso de passageiros com mobilidade reduzida e entradas USB para carregamento de aparelhos eletrônicos.



A operação também deverá reduzir o nível de ruído provocado pelos veículos em circulação. Como não utilizam motores movidos a combustíveis fósseis, os ônibus elétricos não terão emissão de gases pelo escapamento.



O cronograma apresentado pela Prefeitura prevê que o aviso de consulta pública da PPP seja publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira (28). Depois dessa etapa, a expectativa do município é realizar a licitação em dezembro deste ano e assinar o contrato com a empresa vencedora em janeiro de 2027.



A partir da assinatura, a concessionária poderá iniciar a aquisição dos veículos e a implantação da estrutura necessária para a operação. O contrato terá duração de 16 anos, sendo o primeiro destinado à implantação do projeto e os 15 seguintes à prestação do serviço.