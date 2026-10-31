Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em NilópolisDivulgação
"Nosso dever é não nos escondermos. Desde junho, o Governo do Estado apresentou na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a redução do repasse para o custeio do hospital. A gente recebia R$ 5,6 milhões por mês e passamos a receber R$ 1 milhão, e esse valor reduzido está em atraso. Dissemos o tempo todo que o município sozinho não conseguiria arcar com as despesas para manter o hospital aberto", disse o prefeito.
Ainda segundo Abraão David Neto, a prefeitura tem feito esforços para evitar o fechamento da unidade, mas precisou suspender os atendimentos de emergência enquanto a situação não for resolvida. "Nós estamos fazendo um esforço enorme para não fechá-lo, mas teremos que suspender o atendimento de emergência enquanto essa situação perdurar. Portanto, em casos urgentes, pedimos que a nossa população se dirija à nossa UPA, que continuará funcionando normalmente no bairro Cabuís", completou.
Os demais setores, como a maternidade, os leitos de internação clínica e as cirurgias eletivas, continuarão funcionando. Segundo o prefeito, as despesas dessas áreas serão custeadas com recursos de outra fonte.
"As despesas vão continuar sendo pagas por meio do aumento do MAC (Média e Alta Complexidade), conquistado pelo governador em exercício, Ricardo Couto, junto ao governo federal, com o ministro Alexandre Padilha", afirmou.
O prefeito também reconheceu os prejuízos causados à população pela suspensão dos serviços, já que o hospital é o principal centro de atendimento de emergência do município. "Nós sabemos do prejuízo que isso causa à população, mas podemos garantir que não descansaremos até que essa situação seja normalizada. O governador eleito, Douglas Ruas, se comprometeu a retornar integralmente esse repasse", declarou Abraão David Neto.
O DIA tenta contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) para obter mais esclarecimentos. O espaço está aberto para manifestação.
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