Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis - Divulgação

Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em NilópolisDivulgação

Publicado 31/10/2026 21:58

Hospital e Maternidade Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, teve os atendimentos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e na emergência suspensos. Em comunicado divulgado neste sábado (31), o prefeito do município, Abraão David Neto, explicou que a medida foi tomada devido à redução dos repasses financeiros do Governo do Estado do Rio.

Leia Mais Festa do Saci reúne cultura e vacinação para famílias em Jacarepaguá

De acordo com o prefeito, a unidade recebia R$ 5,6 milhões por mês, mas, após a redução do repasse, passou a contar com R$ 1 milhão mensais. O valor menor, no entanto, também estaria em atraso.



"Nosso dever é não nos escondermos. Desde junho, o Governo do Estado apresentou na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a redução do repasse para o custeio do hospital. A gente recebia R$ 5,6 milhões por mês e passamos a receber R$ 1 milhão, e esse valor reduzido está em atraso. Dissemos o tempo todo que o município sozinho não conseguiria arcar com as despesas para manter o hospital aberto", disse o prefeito.



Ainda segundo Abraão David Neto, a prefeitura tem feito esforços para evitar o fechamento da unidade, mas precisou suspender os atendimentos de emergência enquanto a situação não for resolvida. "Nós estamos fazendo um esforço enorme para não fechá-lo, mas teremos que suspender o atendimento de emergência enquanto essa situação perdurar. Portanto, em casos urgentes, pedimos que a nossa população se dirija à nossa UPA, que continuará funcionando normalmente no bairro Cabuís", completou.



Os demais setores, como a maternidade, os leitos de internação clínica e as cirurgias eletivas, continuarão funcionando. Segundo o prefeito, as despesas dessas áreas serão custeadas com recursos de outra fonte.



"As despesas vão continuar sendo pagas por meio do aumento do MAC (Média e Alta Complexidade), conquistado pelo governador em exercício, Ricardo Couto, junto ao governo federal, com o ministro Alexandre Padilha", afirmou.



O prefeito também reconheceu os prejuízos causados à população pela suspensão dos serviços, já que o hospital é o principal centro de atendimento de emergência do município. "Nós sabemos do prejuízo que isso causa à população, mas podemos garantir que não descansaremos até que essa situação seja normalizada. O governador eleito, Douglas Ruas, se comprometeu a retornar integralmente esse repasse", declarou Abraão David Neto.



O DIA tenta contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) para obter mais esclarecimentos. O espaço está aberto para manifestação.

Hospital foi reinaugurado há dois anos

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Nilópolis e o Governo Federal, reinaugurou em agosto de 2024 o Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck. A unidade de grande porte ficou fechada por dez anos e foi entregue à população no dia em que a cidade comemorou o aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa.

A obra recebeu apoio financeiro de cerca de R$ 32 milhões, do total de R$ 64 milhões que o Governo do Estado repassou para a saúde do município da Baixada Fluminense entre 2021 e 2024.

A unidade tem cinco andares e conta com 102 leitos, incluindo a maternidade. Quando inaugurado, a promessa era oferecer atendimento de emergência e urgência, inclusive para pediatria, centro cirúrgico e obstétrico, centro de parto normal, berçário, clínica cirúrgica, clínica geral e quartos de pré-parto, parto e pós-parto.