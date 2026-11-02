Quando a pessoa envelhece acaba precisando de mais cuidados - Divulgação

Quando a pessoa envelhece acaba precisando de mais cuidadosDivulgação

Publicado 02/11/2026 00:00 | Atualizado 02/11/2026 07:26

A violência contra a população idosa cresceu 24% no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), foram registradas 2.967 denúncias em 2025, contra 2.386 no ano anterior: 581 denúncias a mais. Os dados compilados pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa (CAO Pessoa Idosa/MPRJ) mostraram que, em 2025, 2.816 pessoas foram vítimas de violência, em sua grande maioria mulheres (2.002). As violências foram praticadas, em maior parte, na residência das pessoas idosas, com 2.154 casos denunciados, sendo a negligência, quando elas sofrem pela falta de atenção e cuidados, apontada como a maior vilã (29% dos casos).

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O avanço da criminalidade urbana, somado aos abusos domésticos, transformou a terceira idade em um grupo de altíssimo risco. Essa escalada ganhou rosto público e chocou o país com o caso da arqueóloga e professora aposentada Tania Andrade Lima, de 80 anos, baleada com três tiros durante um assalto no Leblon, na Zona Sul do Rio. O principal suspeito foi morto na quarta-feira (21), em Botafogo, após uma perseguição policial.



O caso de Tania não é único. Ele reflete um cenário que, segundo o MPRJ, se repete em todo o estado. Entre a violência sem fim das ruas e o silêncio cruel dos lares, envelhecer tornou-se um ato de resistência. Órgãos de segurança e de proteção social apontam que a integridade dos idosos está ameaçada em duas frentes: a violência urbana e o abuso dentro de casa.



Na rua, criminosos veem a população idosa como um 'alvo muito fácil', por causa da mobilidade reduzida e da menor capacidade de reação. A 'saidinha de banco' que vitimou Tania evidencia essa escolha deliberada. Mas os números do MPRJ mostram que o perigo maior está longe do asfalto: a residência da vítima é o local predominante dos abusos e concentra a imensa maioria dos registros.

Tania foi acolhida pela família, mas nem sempre é assim. Os números acendem um alerta para negligência, abandono, agressões psicológicas e exploração financeira, muitas vezes praticados justamente onde a vítima deveria encontrar proteção: a própria casa. Veja o que muitos idosos enfrentam:



Negligência e abandono: principal causa das denúncias (29% dos casos no RJ). Caracteriza-se pela privação de alimentos, higiene, medicamentos e cuidados médicos essenciais, em geral por parte de familiares diretos.



Violência financeira e patrimonial: com a digitalização bancária, golpistas virtuais e familiares mal-intencionados se aproveitam das dificuldades dos idosos para reter cartões de benefício, contratar empréstimos consignados sem consentimento e desviar patrimônios inteiros.



Abuso por cuidadores: o despreparo técnico e a falta de triagem rigorosa na contratação de cuidadores particulares têm gerado alertas graves. Recentemente, a polícia de São Paulo iniciou buscas por um técnico de enfermagem acusado de torturar um idoso de 86 anos diagnosticado com Alzheimer.

Isolamento e medo



A violência nem sempre deixa marcas físicas. Mudanças repentinas de comportamento, medo de determinadas pessoas, isolamento e dificuldade para acessar medicamentos podem indicar que algo não vai bem. Esses sinais, porém, também podem estar ligados a problemas de saúde, o que torna fundamental uma avaliação cuidadosa antes de qualquer conclusão.



Para a psicóloga, neuropsicóloga e psicanalista Cristiane Belmonte, diretora da Belmonte Saúde, a falta de uma rede de apoio dificulta a percepção de mudanças importantes e deixa a pessoa idosa ainda mais vulnerável, sobretudo em meio à violência que o Rio vive. Quem anda sozinho pelas ruas, principalmente para sacar dinheiro no banco, torna-se presa fácil para golpistas e assaltantes.



"A ausência de vínculos familiares e sociais tira justamente os pontos de comparação que normalmente usamos para perceber mudanças em uma pessoa idosa. Quando existe uma família por perto, alguém nota que o pai está repetindo as mesmas perguntas, que a mãe esqueceu de pagar uma conta que sempre pagou, que a rotina mudou. Sem esse olhar próximo e contínuo, pequenas alterações de memória, humor ou comportamento passam despercebidas por muito tempo, porque não há ninguém observando o antes para comparar com o depois. Já atendi casos em que o quadro só chegou à saúde porque um vizinho ou um profissional de um serviço social estranhou alguma coisa, não porque a família percebeu, simplesmente porque não havia família presente", afirma.



O impacto emocional da violência também pesa. A exposição prolongada à insegurança, ao medo e à privação pode afetar o sono, a concentração, a memória e o comportamento, dificultando a identificação da origem do sofrimento.

"Com certeza. O sofrimento psíquico prolongado, principalmente quando está associado à violência, insegurança e privação constantes, mantém o corpo e a mente em estado permanente de alerta, e isso tem um custo real sobre funções como memória, atenção e regulação do comportamento. Estresse crônico interfere diretamente em áreas do cérebro ligadas à memória e à concentração, e o resultado prático é uma pessoa que parece dispersa, esquecida ou reativa, sem que isso represente necessariamente uma doença neurológica. É um efeito cumulativo: quanto mais tempo a pessoa fica exposta a essas condições, mais evidentes tendem a ficar essas alterações, o que reforça a importância de olhar para o contexto de vida antes de fechar qualquer hipótese diagnóstica", acrescenta Cristiane.

Cuidar também é preservar a pessoa que é





A atenção à saúde cognitiva faz parte da proteção ao idoso. Alterações de memória, atenção e raciocínio podem atrapalhar a organização da rotina e, em alguns casos, aumentar a dependência de terceiros. Isso não significa, porém, que a pessoa deva ser afastada automaticamente das decisões sobre a própria vida. Para Patrícia Lessa, diretora pedagógica do Supera, rede especializada em estimulação cognitiva, cuidar de um idoso é também preservar sua identidade, suas lembranças e sua capacidade de participar das decisões do dia a dia.



"Todo mundo entende que o idoso precisa de cuidado físico, como alimentação, medicação, higiene e para se movimentar. Mas existem outras questões importantíssimas que acabam ficando fora do 'radar' que é justamente o que sustenta quem a pessoa é: a memória das suas histórias, a capacidade de decidir sobre a própria vida, o direito de continuar se reconhecendo, interagindo e aprendendo. O crescimento de 74% no mercado de cuidadores mostra que as famílias já perceberam que não dá para cuidar sozinhas, que precisam de ajuda, e isso é um bom sinal. Só que, se o cuidado diário é focado apenas no cuidado físico, deixamos de fora o cuidado com o cérebro. E é aí que muita coisa se perde sem que ninguém perceba", destaca.



Segundo a especialista, conversas, fotografias, músicas e atividades cotidianas ajudam a preservar vínculos e a estimular habilidades cognitivas. Participar de tarefas compatíveis com as condições de cada um também evita que o idoso seja afastado desnecessariamente da própria rotina. "É importante garantir a preservação de memórias que ainda estejam intactas. Conversas sobre histórias de vida, fotos da família e de fatos importantes da vida espalhadas pelo espaço em que o paciente circula. A música tem um poder enorme e dificilmente é esquecida com o declínio cognitivo. Cante músicas de quando o paciente era jovem e convide-o a cantar junto. Essas são ações simples que têm um resultado muito interessante", orienta Patrícia.

Quem entra na casa precisa estar preparado



A proteção passa ainda pela qualidade da assistência domiciliar. Com o mercado de cuidadores em expansão, a seleção de profissionais capacitados e o acompanhamento dos atendimentos tornam-se questões centrais para as famílias. Bruno Butenas, fundador da Geração de Saúde, empresa de assistência domiciliar para idosos, destaca que a presença de um cuidador exige preparo, responsabilidade e conhecimento das necessidades de cada pessoa.



"A longevidade é uma grande conquista da sociedade, mas ela também exige preparo. As famílias estão percebendo que cuidar de uma pessoa idosa não significa apenas estar ao lado dela. É preciso conhecer sua rotina, entender suas limitações, observar mudanças de comportamento e oferecer segurança. Quando existe uma avaliação técnica dos cuidadores, conseguimos dar mais tranquilidade tanto ao idoso quanto à família", afirma.



Para o empresário, a profissionalização do setor precisa acompanhar o aumento da demanda, já que os cuidadores passam a conviver diretamente com pessoas que podem ter limitações físicas, cognitivas ou emocionais.



"Estamos falando de profissionais que entram na casa das pessoas e convivem diariamente com alguém que muitas vezes está em uma situação de vulnerabilidade. Por isso, o crescimento desse mercado precisa estar diretamente ligado à qualificação, à seleção criteriosa e ao acompanhamento. Não basta simplesmente disponibilizar um cuidador”, reforça Butenas.

Sem família, sem testemunhas

A vulnerabilidade é ainda mais evidente entre idosos sem vínculos familiares ou em situação de rua. O produtor cultural e ativista Heitor Werneck, que desenvolve ações de apoio a pessoas em situação de rua, relata encontrar gente com dificuldade até para contar a própria história.



"Muitas não sabem o nome ou esqueceram os familiares. Você percebe nitidamente que existem traumas e uma história por trás daquela pessoa", conta Heitor.



Nessas situações, a falta de acompanhamento dificulta tanto a identificação de violações de direitos quanto o acesso a diagnóstico e tratamento. A proteção exige articulação entre família, serviços de saúde, assistência social e órgãos públicos, sobretudo quando o idoso não tem condições de pedir ajuda sozinho.



Como denunciar

A população pode denunciar ao MPRJ casos de violência contra a pessoa idosa pelo telefone 127 e demais canais oficiais da Ouvidoria, contidos no link https://www.mprj.mp.br/comunicacao/ouvidoria. As comunicações também podem ser feitas pelo telefone 100 (Disque 100), canal do governo federal para o recebimento de denúncias de violações de Direitos Humanos.

O crescimento das denúncias no Rio reforça a necessidade de olhar com mais atenção para as condições de vida da população idosa. Mais do que reconhecer sinais de abuso, é preciso garantir assistência, convivência social e mecanismos efetivos de proteção.

