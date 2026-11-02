Quando a pessoa envelhece acaba precisando de mais cuidadosDivulgação
O caso de Tania não é único. Ele reflete um cenário que, segundo o MPRJ, se repete em todo o estado. Entre a violência sem fim das ruas e o silêncio cruel dos lares, envelhecer tornou-se um ato de resistência. Órgãos de segurança e de proteção social apontam que a integridade dos idosos está ameaçada em duas frentes: a violência urbana e o abuso dentro de casa.
Na rua, criminosos veem a população idosa como um 'alvo muito fácil', por causa da mobilidade reduzida e da menor capacidade de reação. A 'saidinha de banco' que vitimou Tania evidencia essa escolha deliberada. Mas os números do MPRJ mostram que o perigo maior está longe do asfalto: a residência da vítima é o local predominante dos abusos e concentra a imensa maioria dos registros.
Negligência e abandono: principal causa das denúncias (29% dos casos no RJ). Caracteriza-se pela privação de alimentos, higiene, medicamentos e cuidados médicos essenciais, em geral por parte de familiares diretos.
Violência financeira e patrimonial: com a digitalização bancária, golpistas virtuais e familiares mal-intencionados se aproveitam das dificuldades dos idosos para reter cartões de benefício, contratar empréstimos consignados sem consentimento e desviar patrimônios inteiros.
Abuso por cuidadores: o despreparo técnico e a falta de triagem rigorosa na contratação de cuidadores particulares têm gerado alertas graves. Recentemente, a polícia de São Paulo iniciou buscas por um técnico de enfermagem acusado de torturar um idoso de 86 anos diagnosticado com Alzheimer.
Isolamento e medo
A violência nem sempre deixa marcas físicas. Mudanças repentinas de comportamento, medo de determinadas pessoas, isolamento e dificuldade para acessar medicamentos podem indicar que algo não vai bem. Esses sinais, porém, também podem estar ligados a problemas de saúde, o que torna fundamental uma avaliação cuidadosa antes de qualquer conclusão.
Para a psicóloga, neuropsicóloga e psicanalista Cristiane Belmonte, diretora da Belmonte Saúde, a falta de uma rede de apoio dificulta a percepção de mudanças importantes e deixa a pessoa idosa ainda mais vulnerável, sobretudo em meio à violência que o Rio vive. Quem anda sozinho pelas ruas, principalmente para sacar dinheiro no banco, torna-se presa fácil para golpistas e assaltantes.
"A ausência de vínculos familiares e sociais tira justamente os pontos de comparação que normalmente usamos para perceber mudanças em uma pessoa idosa. Quando existe uma família por perto, alguém nota que o pai está repetindo as mesmas perguntas, que a mãe esqueceu de pagar uma conta que sempre pagou, que a rotina mudou. Sem esse olhar próximo e contínuo, pequenas alterações de memória, humor ou comportamento passam despercebidas por muito tempo, porque não há ninguém observando o antes para comparar com o depois. Já atendi casos em que o quadro só chegou à saúde porque um vizinho ou um profissional de um serviço social estranhou alguma coisa, não porque a família percebeu, simplesmente porque não havia família presente", afirma.
O impacto emocional da violência também pesa. A exposição prolongada à insegurança, ao medo e à privação pode afetar o sono, a concentração, a memória e o comportamento, dificultando a identificação da origem do sofrimento.
Cuidar também é preservar a pessoa que é
"Todo mundo entende que o idoso precisa de cuidado físico, como alimentação, medicação, higiene e para se movimentar. Mas existem outras questões importantíssimas que acabam ficando fora do 'radar' que é justamente o que sustenta quem a pessoa é: a memória das suas histórias, a capacidade de decidir sobre a própria vida, o direito de continuar se reconhecendo, interagindo e aprendendo. O crescimento de 74% no mercado de cuidadores mostra que as famílias já perceberam que não dá para cuidar sozinhas, que precisam de ajuda, e isso é um bom sinal. Só que, se o cuidado diário é focado apenas no cuidado físico, deixamos de fora o cuidado com o cérebro. E é aí que muita coisa se perde sem que ninguém perceba", destaca.
Segundo a especialista, conversas, fotografias, músicas e atividades cotidianas ajudam a preservar vínculos e a estimular habilidades cognitivas. Participar de tarefas compatíveis com as condições de cada um também evita que o idoso seja afastado desnecessariamente da própria rotina. "É importante garantir a preservação de memórias que ainda estejam intactas. Conversas sobre histórias de vida, fotos da família e de fatos importantes da vida espalhadas pelo espaço em que o paciente circula. A música tem um poder enorme e dificilmente é esquecida com o declínio cognitivo. Cante músicas de quando o paciente era jovem e convide-o a cantar junto. Essas são ações simples que têm um resultado muito interessante", orienta Patrícia.
Quem entra na casa precisa estar preparado
A proteção passa ainda pela qualidade da assistência domiciliar. Com o mercado de cuidadores em expansão, a seleção de profissionais capacitados e o acompanhamento dos atendimentos tornam-se questões centrais para as famílias. Bruno Butenas, fundador da Geração de Saúde, empresa de assistência domiciliar para idosos, destaca que a presença de um cuidador exige preparo, responsabilidade e conhecimento das necessidades de cada pessoa.
"A longevidade é uma grande conquista da sociedade, mas ela também exige preparo. As famílias estão percebendo que cuidar de uma pessoa idosa não significa apenas estar ao lado dela. É preciso conhecer sua rotina, entender suas limitações, observar mudanças de comportamento e oferecer segurança. Quando existe uma avaliação técnica dos cuidadores, conseguimos dar mais tranquilidade tanto ao idoso quanto à família", afirma.
Para o empresário, a profissionalização do setor precisa acompanhar o aumento da demanda, já que os cuidadores passam a conviver diretamente com pessoas que podem ter limitações físicas, cognitivas ou emocionais.
"Estamos falando de profissionais que entram na casa das pessoas e convivem diariamente com alguém que muitas vezes está em uma situação de vulnerabilidade. Por isso, o crescimento desse mercado precisa estar diretamente ligado à qualificação, à seleção criteriosa e ao acompanhamento. Não basta simplesmente disponibilizar um cuidador”, reforça Butenas.
Sem família, sem testemunhas
"Muitas não sabem o nome ou esqueceram os familiares. Você percebe nitidamente que existem traumas e uma história por trás daquela pessoa", conta Heitor.
Nessas situações, a falta de acompanhamento dificulta tanto a identificação de violações de direitos quanto o acesso a diagnóstico e tratamento. A proteção exige articulação entre família, serviços de saúde, assistência social e órgãos públicos, sobretudo quando o idoso não tem condições de pedir ajuda sozinho.
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