O advogado Leonardo Pantaleão explica porque é a favor da redução da maioridade penal - Divulgação

O advogado Leonardo Pantaleão explica porque é a favor da redução da maioridade penalDivulgação

Publicado 16/11/2026 00:00

fotogaleria O Senado Federal deve retomar a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, após o adiamento da votação diante de divergências sobre a redução da maioridade penal. Uma emenda apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) propõe a responsabilização criminal a partir dos 16 anos, com possibilidade de aplicação aos 14 anos em determinados crimes graves. A discussão reacende o debate sobre os limites da responsabilização de adolescentes e os impactos de uma eventual mudança na legislação.Atualmente, o artigo 228 da Constituição Federal estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para o advogado Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal e sócio fundador da Pantaleão Sociedade de Advogados, a legislação apresenta uma incoerência ao reconhecer determinadas capacidades civis aos adolescentes, mas impedir sua responsabilização criminal como adultos. "O ordenamento jurídico admite que um jovem de 16 anos, mediante emancipação, possa exercer atividade empresarial, celebrar contratos, contrair financiamentos e assumir obrigações de elevada complexidade. São decisões que exigem discernimento, maturidade e capacidade de compreender suas consequências. Entretanto, esse mesmo ordenamento impede, de forma absoluta, que ele responda criminalmente como adulto, mesmo diante de condutas cuja ilicitude é muito mais simples de compreender, como matar ou roubar", afirma.

Em posição contrária, Gabriel Huberman Tyles, especialista e mestre em Direito Penal e Processo Penal, sócio do escritório Euro Filho e Tyles Advogados Associados, considera que o modelo atual de responsabilização dos adolescentes oferece respostas adequadas, inclusive para infrações graves. Ele destaca que, diferentemente dos adultos, sujeitos ao sistema prisional, os adolescentes cumprem medidas socioeducativas, como internação, semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, conforme a gravidade do ato praticado.



"O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os presídios brasileiros estão no chamado ‘estado de coisas inconstitucional’. Não há qualquer chance de ressocialização neste ambiente", afirma Tyles.

'É preciso ter coerência'

Em entrevista ao jornal O Dia, o advogado Leonardo Pantaleão explica porque é a favor da redução da maioridade penal.



O Dia: O senhor aponta a contradição de um jovem de 16 anos poder ser emancipado, votar ou abrir uma empresa, mas não responder criminalmente como adulto. Como o senhor responde aos juristas que sustentam que a capacidade civil visa conferir direitos e autonomia, enquanto o Direito Penal exige um grau de maturidade neurobiológica e emocional que ainda está em desenvolvimento nessa faixa etária?



Leonardo Pantaleão: Antes do Código Civil de 2002, a emancipação era admitida aos 18 anos, mesma idade da maioridade penal. Com a nova legislação, passou a ser possível aos 16 anos, mas a maioridade penal permaneceu inalterada. O Estado reconhece que esse jovem pode administrar patrimônio, exercer atividade empresarial e assumir obrigações complexas, mas não lhe atribui responsabilidade penal nos mesmos moldes de um adulto. Embora a capacidade civil e a imputabilidade penal sejam institutos distintos, essa diferença de tratamento exige uma justificativa coerente. Afinal, trata-se da mesma pessoa, com o mesmo grau de desenvolvimento. Daí a necessidade de reduzir a maioridade penal para 16 anos.



O Dia: Críticos da redução argumentam que o sistema carcerário brasileiro passa por um 'estado inconstitucional', caracterizado por superlotação e domínio de facções. Ao enviar jovens de 16 e 17 anos para esse ambiente, não estaríamos entregando mão de obra para o crime organizado e inviabilizando qualquer chance de ressocialização?



Leonardo Pantaleão: A precariedade do sistema penitenciário brasileiro é inegável, mas não pode servir de justificativa para afastar a responsabilidade penal. São questões distintas. A redução da maioridade penal para 16 anos deve ser acompanhada da criação de estabelecimentos adequados, com separação por faixa etária, medidas de proteção contra o recrutamento por organizações criminosas e programas efetivos de ressocialização. O Estado não pode transformar sua própria incapacidade de administrar o sistema prisional em fundamento para impedir a responsabilização criminal de quem pratica delitos.



O Dia: A emenda em discussão sugere a possibilidade de responsabilização a partir dos 14 anos para crimes graves. O senhor considera que um adolescente de 14 anos possui a mesma percepção de ilicitude e capacidade de autodeterminação que um de 16 ou 18 anos?



Leonardo Pantaleão: A redução da maioridade penal para 14 anos não se justifica. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece os 16 anos como um marco relevante para o reconhecimento de determinadas capacidades, permitindo a emancipação civil e o exercício facultativo do voto. Essa opção legislativa não se estende aos adolescentes de 14 anos. Além disso, a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento suficiente para antecipar a imputabilidade penal. A redução para 16 anos encontra respaldo na busca por maior coerência entre capacidade e responsabilidade jurídica, argumento que não se aplica da mesma forma à faixa etária dos 14 anos.



O Dia: Diversos juristas sustentam que a inalienabilidade da maioridade penal aos 18 anos (Art. 228 da CF) é uma garantia individual imutável (Art. 60, §4º). Qual é o seu fundamento jurídico para defender que a alteração por PEC é constitucionalmente válida?



Leonardo Pantaleão: O artigo 228 da Constituição estabelece a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, mas sua classificação como cláusula pétrea é objeto de controvérsia jurídica. O artigo 60, § 4º, protege os direitos e garantias individuais contra sua abolição, o que não significa impedir toda alteração constitucional. A redução para 16 anos pode ser juridicamente sustentada como uma redefinição do critério etário de imputabilidade, sem afastar as garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e da individualização da pena. Portanto, existem fundamentos constitucionais para defender a validade dessa alteração por meio de emenda constitucional.



O Dia: Como profissional e cidadão, o senhor acredita que, com a redução da maioridade penal, a violência no Brasil seria menor? As medidas que os menores infratores cumprem como internação no Degase e em outras instituições ajudam para que eles sejam ressocializados?



Leonardo Pantaleão: A redução da maioridade penal, isoladamente, não é solução para a violência no Brasil, que exige políticas públicas de prevenção, educação e segurança. Sua importância está na necessidade de estabelecer maior coerência entre capacidade jurídica e responsabilidade penal. Quanto às medidas socioeducativas, sua finalidade é legítima, mas a efetiva ressocialização depende da estrutura das instituições, da qualidade dos programas e do acompanhamento dos adolescentes. Responsabilização e ressocialização não são conceitos incompatíveis. Ao contrário, devem caminhar juntos, pois a resposta ao crime precisa considerar tanto a proteção da sociedade quanto a recuperação de quem praticou a infração



O Dia: Países que optaram por reduzir a idade de responsabilização criminal não registraram, necessariamente, queda nas taxas de criminalidade juvenil. De que maneira a redução da maioridade penal no Brasil efetivamente desestimularia o jovem a cometer infrações, para além do caráter meramente punitivo?



Leonardo Pantaleão: A redução da maioridade penal não pode ser avaliada apenas pela expectativa de diminuição da criminalidade. Seu fundamento central está na necessidade de estabelecer coerência entre a capacidade jurídica reconhecida aos 16 anos e a responsabilidade pelos atos praticados. A responsabilização penal também pode exercer uma função preventiva, ao evidenciar as consequências da prática criminosa, embora não exista garantia de redução da violência. O enfrentamento da criminalidade juvenil exige, paralelamente, investimentos em educação, prevenção e ressocialização. A proposta não se resume ao endurecimento das penas, mas à construção de um sistema juridicamente mais coerente e socialmente responsável.



O Dia: Se a redução da maioridade penal fosse vinculada obrigatoriamente à criação de estabelecimentos prisionais exclusivos para jovens de 16 a 21 anos (separados dos adultos), isso mudaria seu posicionamento sobre a proposta?



Leonardo Pantaleão: A criação de estabelecimentos prisionais específicos para jovens de 16 a 21 anos não modificaria o posicionamento favorável à redução da maioridade penal. Ao contrário, seria uma medida necessária para sua implementação responsável. A separação desses jovens da população carcerária adulta, acompanhada de programas de educação, profissionalização e ressocialização, é fundamental para reduzir a influência das organizações criminosas. A deficiência do sistema penitenciário não pode justificar a manutenção da inimputabilidade penal até os 18 anos. Cabe ao Estado assegurar condições adequadas de cumprimento da pena, conciliando responsabilização criminal, proteção da sociedade e reintegração social.



'Apenas a educação pode melhorar as estatísticas'



Já o doutor Gabriel Huberman Tyles explica porque é contra a redução da maioridade penal.



O Dia: O senhor defende que o modelo socioeducativo do ECA oferece respostas satisfatórias. No entanto, diante de atos infracionais análogos a crimes hediondos (como latrocínio e homicídio qualificado), a limitação das medidas socioeducativas gera um forte sentimento de impunidade na sociedade. O modelo atual não peca em proporcionalidade ao tratar condutas extremamente graves de forma muito distinta do Código Penal?



Gabriel Huberman Tyles: Temos limitações e devemos entendê-las. Se o adolescente praticar um crime grave ele deverá ser internado na Fundação Casa. Essa medida é proporcional pois, se trata de uma privação de liberdade semelhante ao “regime fechado” ou até mesmo a “prisão preventiva” dos adultos. A diferença é o tempo de duração e o local de cumprimento.



O Dia: Com o amplo acesso à informação e à internet, adolescentes de 16 e 17 anos possuem plena consciência da gravidade de seus atos. Ignorar essa compreensão do jovem não seria uma postura ultrapassada do Direito em relação à realidade social atual?



Gabriel Huberman Tyles: Entendo que não. Os adolescentes não possuem esse discernimento e, por isso, o legislador adotou o critério biológico para presumir que o cidadão que não possui 18 anos, não comete crime, apenas ato infracional.



O Dia: O senhor destaca a necessidade de investimentos estruturais em educação para conter a criminalidade juvenil. Contudo, essa é uma solução de médio e longo prazo. Qual resposta imediata e concreta o Direito Penal/Socioeducativo deve dar às vítimas e à sociedade hoje, sem a alteração da idade penal?



Gabriel Huberman Tyles: As medidas socioeducativas são voltadas aos adolescentes que cometem atos infracionais. Entendo que o Estado deve acolher as vítimas, verificando se necessitam de apoio psicológico, médico ou algum tipo de orientação. Não há resposta imediata para o problema crônico da criminalidade e segurança pública. Por isso, defendo que apenas a educação pode melhorar as estatísticas. A resposta correta é o investimento em educação e campanhas de orientação em locais com alto índice de criminalidade.



O Dia: O senhor alerta que a redução criará mais "soldados" para as facções nos presídios. Porém, defensores da mudança argumentam que o crime organizado já se aproveita exatamente da inimputabilidade dos menores para cooptá-los para a prática de crimes graves, sabendo que as sanções serão brandas. O modelo atual não acaba servindo de incentivo para essa cooptação nas ruas?



Gabriel Huberman Tyles: Entendo que a sanção aos adolescentes não é branda. Ela apenas não é igual à sanção do adulto. O adolescente que comete crime grave será internado na Fundação Casa. Isso é uma restrição da liberdade, semelhante ao regime fechado dos adultos. Precisamos entender que colocar adolescentes nos presídios, que já se encontram em reconhecido “estado de coisas inconstitucionais” pelo STF, apenas piorará o cenário de violência e criminalidade.



O Dia: Se a redução da maioridade penal para o sistema prisional comum não é o caminho, o senhor seria favorável a um aumento do tempo máximo de internação no sistema socioeducativo (atualmente limitado a 3 anos pelo ECA) para condutas análogas a crimes hediondos?



Gabriel Huberman Tyles: Entendo que essa medida poderia endurecer as medidas socioeducativas. Porém, não acredito que essa medida seria capaz de evitar e combater a prática de novos atos infracionais. Incontáveis vezes, o legislador aumentou penas, classificou delitos como hediondos e isso jamais deteve qualquer prática de crime. Nunca. Se isso fosse verdade, as nossas estatísticas teriam diminuído e muito, pois, as penas não param de subir e o rol de crimes de hediondos só aumenta. Entendo que essas medidas de endurecimento não passam de um 'marketing criminal' que serve apenas para 'ganhar votos' pois, não resolvem absolutamente nada, apenas geram um simbolismo e sentimento de que a população estaria mais “protegida”.



O Dia: Manter o adolescente no sistema socioeducativo exige um custo estatal elevado e, ainda assim, muitos jovens não passam por uma reabilitação efetiva. Como garantir que as medidas socioeducativas deixem de ser vistas como puramente teóricas ou ineficazes e entreguem a ressocialização que o senhor defende?



Gabriel Huberman Tyles: Entendo que durante o cumprimento das medidas socioeducativas, os adolescentes devam passar por atividades pedagógicas, o que já é previsto no próprio ECA (art. 123, p. único do ECA). Ou seja, devemos verificar a qualidade e eficiência daquilo que está sendo realizado durante o cumprimento das medidas.



O Dia: Se a redução da maioridade penal fosse vinculada obrigatoriamente à criação de estabelecimentos prisionais exclusivos para jovens de 16 a 21 anos (separados dos adultos), isso mudaria seu posicionamento sobre a proposta?



Gabriel Huberman Tyles: Não acredito que a solução seja prender mais, muito menos, adolescentes.





Veja a opinião de outros dois advogados

São eles: o advogado criminalista Jaime Fusco, e Barbara Heliodora, advogada especializada em proteção infantil



O Dia: Críticos da redução argumentam que o sistema carcerário brasileiro passa por um “estado inconstitucional”, caracterizado por superlotação e domínio de facções. Ao enviar jovens de 16 e 17 anos para esse ambiente, não estaríamos entregando mão de obra para o crime organizado e inviabilizando qualquer chance de ressocialização?



Jaime Fusco: Sim, entendo que tratar jovens como marginais é reconhecer nossa falência como sociedade livre, assim como optar por prender jovens em vez de educar é um crime.



Barbara Heliodora: O risco existe devido ao estado inconstitucional das prisões, mas a solução não é a impunidade, e sim a criação de um sistema próprio, exclusivo e especializado. A redução não significa jogar jovens em celas comuns com adultos. Trata-se de dar uma resposta estatal proporcional à gravidade do crime, garantindo a proteção da vítima sem ignorar a responsabilidade do autor.



O Dia: A emenda em discussão sugere a possibilidade de responsabilização a partir dos 14 anos para crimes graves. O senhor considera que um adolescente de 14 anos possui a mesma percepção de ilicitude e capacidade de autodeterminação que um de 16 ou 18 anos?



Jaime Fusco: Do ponto de vista fisiológico somos seres em formação e a capacidade de entendimento do caráter lícito sofre alteração constante, mas isso deve ser avaliado por médicos. Não somos nós juristas, deputados ou sociedade que vai dizer quando um jovem tem essa capacidade. Não temos como presumir capacidade penal de um jovem educado de forma errada, com má formação social. Um adolescente deve ser tratado como “vulnerável” seja ele sujeito ativo ou passivo de um crime, mas é possível que se pense em uma “emancipação criminal”.



Uma adolescente não pode ser considerada detentora de suas capacidades de autodeterminar o caráter ilícito em crimes sexuais que é vítima. A vulnerabilidade nos crimes sexuais é um quadrante moral a ser analisado por todos que pretendem considerar nossas crianças e adolescentes capazes de entender a ilicitude do crime de exploração sexual, por exemplo.

Barbara Heliodora: Não possuem a mesma maturidade, e a ciência confirma isso. Por isso, defendo uma responsabilização graduada: regra geral aos 16 anos, e exceção aos 14 apenas para crimes de extrema gravidade com violência. A proteção integral do jovem não deve ser vista como presunção absoluta de incapacidade ou de impunidade diante de uma escolha consciente e lesiva.



O Dia: Diversos juristas sustentam que a inalienabilidade da maioridade penal aos 18 anos (Art. 228 da CF) é uma garantia individual imutável (Art. 60, §4º). Qual é o seu fundamento jurídico para defender que a alteração por PEC é constitucionalmente válida?



Jaime Fusco: De fato o pensamento jurídico é divergente, alguns defendem que sim e outros que não. Eu entendo que o direito do adolescente transcende limites constitucionais, sendo assim devem ser considerados supraconstitucionais. Modificar significa violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, uma vez que o direito humano conquistado, não pode ser reduzido pelo estado. Retroceder direitos é inconstitucional no estado democrático que criamos em 1988.



Barbara Heliodora: O art. 60, § 4º da Constituição impede a supressão de direitos, não a sua reformulação. A PEC não elimina as garantias dos jovens; apenas readequa o modelo de responsabilização, mantendo o processo especial, juiz natural e sistema separado. Trata-se de uma tese jurídica defensável, desde que restrita, proporcional e vinculada a um sistema especializado.



O Dia: Como profissional e cidadão (ã), o (a) senhor (a) acredita que, com a redução da maioridade penal, a violência no Brasil seria menor? As medidas que os menores infratores cumprem como internação no Degase e em outras instituições ajudam para que eles sejam ressocializados?



Jaime Fusco: Não. Nao acredito. A maioridade penal já existe para o jovem que vive de forma marginal. O tribunal do crime oprime, julga e executa sem considerar a idade do sujeito. Reduzir a maioridade penal é tratar o sintoma não a causa do problema que sabemos.. Infelizmente não, pois o tempo mostrou que mentes marginais se apropriaram de crianças notáveis que entregaram suas vidas por ausência de acolhimento social nas escolas públicas.



O investimento em educação é a melhor prevenção contra o crime organizado. Criação e ampliação de vagas para detentos em presídios não resolve o problema. Medidas socioeducativas progressistas, utilizando avanços da medicina que trate a mente do indivíduo em formação me parece um caminho a ser pensado. O recolhimento para o cárcere não resolve o problema da delinquência entre os jovens.



Barbara Heliodora: A redução isolada não garante queda da violência. A prevenção depende da certeza da punição e da eficácia das políticas públicas. Quanto às medidas socioeducativas, elas funcionam quando oferecem educação e suporte, mas falham quando precarizadas. Quando o ato é gravíssimo, é legítimo discutir uma resposta mais rigorosa do que a internação atual.



O Dia: Países que optaram por reduzir a idade de responsabilização criminal não registraram, necessariamente, queda nas taxas de criminalidade juvenil. De que maneira a redução da maioridade penal no Brasil efetivamente desestimularia o jovem a cometer infrações, para além do caráter meramente punitivo?



Jaime Fusco: Como dito acima, na minha avaliação a questão não se resolve assim. Na sociedade de consumo que vivemos, somos ensinados que o importante é o que temos não o que somos. A sociedade tem obrigação de oferecer acesso básico! Uma criança de onze anos entra para o crime habitualmente com objetivo de complementar renda. Pode o estado exigir comportamento humano social diverso?



Entender que um jovem tem condições de sozinho construir seu mundo real de forma ordeira pertencendo este a um mundo real de tiro, porrada, bomba opressão social, burguesa e marginal é materializar a certeza que erramos nas escolas públicas .



Uma criança de onze anos não deseja luta ideológica ou poder marginal, ela deseja brinquedos. Um adolescente de 14 anos não quer nada além de um tênis da moda ou ajudar sua família. Erramos como indivíduo, não podemos continuar errando como nação.



Barbara Heliodora: A medida não deve ser vendida como solução mágica para a segurança. O benefício está em estabelecer a proporcionalidade da Justiça: comunicar que idade não é salvo-conduto para crimes graves e impedir a cooptação de jovens por adultos. A prioridade é combater a percepção de impunidade sem abrir mão do tratamento diferenciado.



O Dia: Se a redução da maioridade penal fosse vinculada obrigatoriamente à criação de estabelecimentos prisionais exclusivos para jovens de 16 a 21 anos (separados dos adultos), isso mudaria seu posicionamento sobre a proposta?



Jaime Fusco: Defendo a inconstitucionalidade de toda e qualquer redução de maioridade penal no atual estado real das coisas. Nenhum presídio ou grade vai trazer algum avanço na reabilitação social moral do indivíduo. Acredito na capacidade do estado em criar talentos por intermédio arte, cultura educação e esportes nuca muros. Centros integrados de educação social com bolsas de estudo, pagando acima da média de mercado do crime organizado é melhor do que construir presídios. Bolsa de estudo, cota social, pertencimento social, cultura é o que que fato o jovem delinquente precisa para largar do crime. O acolhimento social dos amigos e familiares é de fato o que ressocializa a mente de um “ jovem marginal”. Diminuição da menoridade penal é ‘politicagem criminal’.



Barbara Heliodora: Sim, torna a proposta viável. Apoio a responsabilização aos 16 e 17 anos (e excepcionalmente 14/15) apenas sob a condição de haver unidades exclusivas de justiça juvenil. Não basta um presídio com outro nome: é indispensável ter foco pedagógico, médico e de reinserção social, garantindo a responsabilização sem desumanização.