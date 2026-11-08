Moradora de Santa Cruz, bailarina é aprovada no Bolshoi: 'Orgulhosa'

A bailarina Maria Hellena Torres de Mello, 9 anos, foi a única menina do município a ser aprovada na Escola Bolshoi Brasil, em Joinville, Santa Catarina . Há pouco mais de um ano, a moradora de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, começou a receber aulas de dança no projeto social Instituto Novos Talentos e conseguiu realizar o sonho dela, emocionando familiares e professores.

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"Era mesmo o meu sonho ser bailarina. Quando a minha mãe falou que ia vir aqui ver se tinha uma vaga para eu fazer balé, fiquei muito feliz. Eu ficava brincando de ser bailarina na frente do espelho de casa e hoje eu realizei o meu sonho. Estou orgulhosa de mim", celebra Maria Hellena.

A pequena bailarina comenta o misto de sentimentos devido a alegria de ter sido aprovada junto com a saudade que irá sentir das amigas e professoras. "Estou animada e ao mesmo tempo, não. É porque eu gosto de fazer balé aqui e também porque eu gosto desse lugar", compartilha.

E os sonhos não param por aí. Depois de concluir os estudos no Bolshoi, a menina pretende continuar seguindo os mesmos passos e dançar ao lado da principal bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. "Quando eu sair de lá, quero ir para o Theatro Municipal me apresentar com a Juliana Valadão", confessa. Ao ser questionada se sente vontade de ser professora de balé, a pequena analisa: "Dar aula eu não sei, acho que prefiro me apresentar".

Além de Juliana, Maria Hellena tem outra referência: Eloá Macruz, antiga aluna do projeto que, atualmente, está no 3º ano do Bolshoi. "Quando eu estava fazendo aula, a tia Tayná me mostrou a Eloá, que tinha passado. Então, eu comecei a me inspirar nela, porque eu achei ela muito linda", relembra.

A professora Tayná Romanelli, 32, acredita que a menina também irá inspirar outras crianças. "A Maria Hellena quando via as notícias da Eloá lá no Bolshoi, já se inspirava. Ela falava: 'Eu quero muito estudar nessa escola, a Eloá é muito linda'", conta.

Professora no instituto há quase uma década, ela destaca a importância da iniciativa em uma região que oferece poucas oportunidades. "A gente vê a chance de transformar, não somente a vida dela, mas também da família. Aqui, em Santa Cruz, não temos recursos para a cultura. Então, a gente trabalha incansavelmente para proporcionar às crianças uma qualidade de vida melhor com o esporte e com o balé", comenta a bailarina, que complementa:

"Percebemos a importância do projeto quando levado a sério, com profissionais que visam transformar e potencializar aquela criança dentro da sua vocação. Às vezes, os alunos chegam sem saber que têm a vocação, mas levamos o nosso trabalho com muita seriedade, disciplina e responsabilidade. Assim, conseguimos identificar que, às vezes, eles só precisam de uma oportunidade".

Tayná destaca o significado da aprovação da menina. "Saber que a Maria Hellena conquistou essa vaga na escola de dança que é a única sede fora do Bolshoi, da Rússia, saindo daqui da Zona Oeste... onde muitas pessoas não sabem nem que esse lugar existe, é algo muito grandioso e precioso mesmo. Ela só precisava de uma oportunidade e agarrou essa oportunidade, conseguiu a vaga dela. Ela vai conseguir ser uma grande bailarina", diz.

Para Cristiane Ribeiro, 43, a conquista da filha caçula é motivo de muito orgulho. "É um sentimento maravilhoso. Um orgulho ver a minha filha ali, conseguindo conquistar o que ela estava querendo desde os 4 anos, [quando] brincava no espelho de ser bailarina. A emoção não tem tamanho", vibra.

Ela comenta que a filha começou a ter aulas de dança em junho de 2025, apenas no Instituto Novos Talentos. "Ela nunca havia participado de projeto nenhum, nunca cheguei a colocá-la em nenhum curso de balé, nada dessas coisas. Do espelho de casa direto para um projeto que depois nós tivemos a oportunidade de colocá-la. E dali ela foi chamada e selecionada", lembra.

Cristiane também aponta a importância de dar suporte ao sonho da filha mais nova. "Fico muito feliz. Sempre estamos apoiando. A família toda: eu, o pai e as irmãs. É um orgulho tremendo. Estamos acompanhando e a encaminhando para uma profissão, uma coisa melhor", comenta a mãe de Maria Hellena.

As aulas no Bolshoi começam em fevereiro de 2027 e a família já começou os preparativos para se mudar com a pequena para Santa Catarina. "Estamos tentando nos organizar aqui da melhor maneira possível. Vamos todos. A vida vira de cabeça para baixo, mexe com tudo", brinca.

Projeto

Fundado em 2006, o Instituto Novos Talentos oferece atividades gratuitas de futebol, dança e vôlei. Atualmente, mais de 650 crianças participam do projeto. Desse total, cerca de 200 frequentam as turmas de balé.

Processo seletivo e mais

O processo seletivo começou com 1.759 candidatos de diferentes regiões do país. A etapa final da seleção foi realizada nos dias 16 e 17 de outubro, em Joinville, e reuniu cerca de 300 crianças, representantes de 22 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A aprovação garante à jovem uma bolsa integral para os oito anos de formação, que incluem ensino técnico em dança e uma estrutura multidisciplinar de acompanhamento aos estudantes. No total, seis bailarinos do estado do Rio foram selecionados: Clayton Matheus da Silva e Guilherme Leonardo, também da capital; Ayla da Silva Damaceno, de Queimados, na Baixada Fluminense; Sara Victória Trece de Souza, de Saquarema; na Região dos Lagos, e Miguel Albert Oliveira Gonçalves, de Itatiaia, no Sul Fluminense.

O processo seletivo avaliou as características físicas, motoras, artístico-musicais e cognitivas dos candidatos, considerando suas aptidões para a formação em dança clássica. Entre os critérios observados estiveram postura, flexibilidade, força muscular, coordenação motora, musicalidade, expressão artística, presença cênica e desempenho cognitivo.

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