A médica Cecília Ruiz diz que a segurança depende de inúmeros fatores - Divulvação

A médica Cecília Ruiz diz que a segurança depende de inúmeros fatoresDivulvação

Publicado 01/11/2026 00:00

fotogaleria Ficar bonita e ter o corpo dos sonhos pode custar muito caro se as pessoas não pesquisarem onde e com quem fazer os procedimentos. Na busca incessante por padrões estéticos e pela autoestima elevada, o mercado de cirurgias plásticas e procedimentos minimamente invasivos no Brasil tem crescido muito. Na mesma proporção, cresce um cenário alarmante: clínicas clandestinas surgem a cada dia, cirurgias são barateadas de forma irresponsável e falsos profissionais ou equipes inaptas atuam sem fiscalização.Para que casos como os da empresária Andréia Vieira Gaspar, de 51 anos, morta em Goiânia em agosto deste ano, após realizar seis procedimentos; de Lourdes Maria de Lima Pessoa Padilha, de 24 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória durante cirurgias de prótese de silicone e lipoescultura em Cuiabá; da médica Lilian Calixto, de 46 anos, que fez um procedimento com Denis Furtado, o Doutor Bumbum; e de Fernanda Rodrigues, a MC Atrevida, que se submeteu a uma lipoaspiração em 2020, em Vila Isabel, no Rio, não se repitam, a Polícia tem feito operações como a Por Elas, que fechou a Clínica de Estética Cecília Toledo, em Laranjeiras, onde três mulheres morreram.

Além da polícia fazer esse tipo de operação para fechar as clínicas, as pessoas também precisam se precaver e pesquisar bem com quem e onde farão esse tipo de procedimento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e os Conselhos Regionais de Medicina intensificaram os alertas à população e orientam que se consulte, no site da SBPC, a situação do profissional que realizará o atendimento.

Riscos invisíveis

A cirurgiã plástica Cecília Ruiz é formada em Medicina pela Faculdade Técnico-Científica Souza Marques, no Rio de Janeiro, e fez residência em Cirurgia Geral pela UFRJ e em Cirurgia Plástica pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). Membro da SBCP e com Título de Especialista em Cirurgia Plástica, realizou complementações em Reconstrução Mamária pela Universidade de São Paulo (USP) e em Microcirurgia e Reconstrução de Cabeça e Pescoço pelo A.C.Camargo Cancer Center, além de especializações e aperfeiçoamentos em cirurgia mamária, rinoplastia e lipoaspiração HD. Ela fala sobre os riscos invisíveis que o paciente corre ao realizar um procedimento em clínicas sem alvará ou com profissionais não qualificados, atraídos por preços muito abaixo do mercado.

"O principal risco é acreditar que uma cirurgia plástica se resume ao procedimento em si, quando, na verdade, a segurança depende de uma série de fatores que começam muito antes da cirurgia e continuam durante todo o pós-operatório. Uma estrutura inadequada pode não dispor dos equipamentos necessários para monitorar o paciente, dos recursos para atender a uma emergência ou de condições apropriadas para a recuperação. Em uma intercorrência, como uma hemorragia, uma complicação anestésica ou um evento tromboembólico, cada minuto pode fazer diferença".

Segundo a especialista, não é só a estrutura hospitalar que conta. "Outro ponto fundamental é a qualificação do profissional. A cirurgia plástica exige formação específica, conhecimento da anatomia, planejamento individualizado e capacidade de reconhecer e tratar complicações. Quando essas condições não são respeitadas, aumentam os riscos de resultados insatisfatórios, infecções, cicatrizes inadequadas, deformidades e até consequências graves para a saúde e a vida do paciente. Um preço muito abaixo do mercado é um ponto de atenção. O paciente precisa saber quem realizará a cirurgia, onde ela será feita e se o local dispõe de estrutura adequada. Na cirurgia plástica, a segurança precisa ser um critério inegociável, e não um item que pode ser sacrificado para reduzir custos", orienta.

A médica Carine Barreto, CEO da Symetria Cirurgia Plástica, em Aracaju (SE), compartilha da mesma opinião. Graduada pela UNIFESO-RJ, com residência em Cirurgia Geral pelo HMSA-RJ e em Cirurgia Plástica pelo HCE-RJ, ela é titulada pela SBCP, habilitada em próteses R24R, mastopexia com Mastogrip e abordagem Preservé, certificada pelo CELIP e professora de Medicina na UNIT (SE).

"A cirurgia plástica envolve riscos que vão muito além do resultado estético. Quando um procedimento é realizado em uma clínica sem licença sanitária ou sem a estrutura necessária, o paciente pode estar exposto a complicações como infecções graves, hemorragias, tromboembolismo e dificuldades no atendimento de emergências. A ausência de equipamentos adequados, de uma equipe habilitada e de suporte hospitalar pode comprometer diretamente a segurança do paciente caso ocorra alguma intercorrência".

Ela também fala a respeito da precificação. "Um preço muito abaixo do mercado merece atenção, porque pode refletir cortes em etapas essenciais para a segurança, como exames pré-operatórios, materiais adequados, acompanhamento anestésico ou estrutura de recuperação. Isso não significa que o preço, isoladamente, determine a qualidade de um serviço, mas a decisão não deve ser baseada apenas no valor. É fundamental verificar a qualificação do cirurgião, a regularidade do estabelecimento e se o local dispõe de recursos para atender possíveis complicações. Na cirurgia plástica, a segurança precisa ser prioridade desde a indicação até o pós-operatório", finaliza.

A busca pela perfeição, que nunca existirá, também tem a ver com as redes sociais, onde muitos homens e mulheres usam filtros para se sentirem mais atraentes, e algumas pessoas acreditam que, ao se submeterem a uma cirurgia, ficarão mais bonitas para si mesmas e para os seus pares. De acordo com Ruiz, as redes sociais têm um papel ambivalente.

"Por um lado, ampliam o acesso à informação e permitem que os pacientes conheçam procedimentos, tirem dúvidas e encontrem profissionais qualificados. Por outro, a exposição constante a corpos idealizados, resultados selecionados e transformações apresentadas de maneira simplificada pode criar a falsa impressão de que uma cirurgia plástica é um procedimento rápido, previsível e livre de riscos", diz.

Ela acrescenta que um dos problemas surge quando a comunicação nas redes sociais transforma a cirurgia em produto de consumo, estimulando decisões impulsivas e criando expectativas que nem sempre correspondem à realidade. "Cada organismo responde de uma maneira, e o resultado depende de fatores como anatomia, condições de saúde, características da pele e processo de cicatrização. Uma fotografia, por si só, não mostra todo o percurso de uma cirurgia, incluindo as dificuldades e o período de recuperação", avalia.

A profissional destaca como principais sinais de alerta: promessas de resultados perfeitos ou garantidos, pressão para fechar o contrato rapidamente, descontos condicionados à decisão imediata, ausência de uma avaliação médica individualizada e falta de informações claras sobre os riscos. Também é essencial verificar a formação do cirurgião, sua habilitação como especialista e a regularidade do local onde o procedimento será realizado.



Ruiz enfatiza: "O paciente deve desconfiar de qualquer profissional que minimize os riscos ou trate suas dúvidas como um problema. Uma consulta responsável precisa incluir uma conversa transparente sobre benefícios, limitações, possíveis complicações e alternativas. Um bom cirurgião não vende uma transformação: ele avalia se aquele procedimento é realmente indicado e se pode ser realizado com segurança".

Para Carine, as redes sociais ampliaram o acesso à informação sobre cirurgia plástica, mas também contribuíram para a banalização de procedimentos que são, essencialmente, atos médicos e envolvem riscos reais. "Quando uma cirurgia é apresentada como uma transformação simples, rápida e previsível, sem discussão sobre contraindicações, recuperação e possíveis complicações, cria-se uma percepção distorcida do que o procedimento realmente representa", avalia.

De acordo com a profissional, outro ponto fundamental é compreender que fotografias e vídeos publicados nas redes sociais não bastam para avaliar a qualidade de um resultado cirúrgico. "Cada organismo apresenta características próprias, e imagens podem envolver iluminação, poses e edição que alteram a percepção do resultado. Antes de tomar uma decisão, o paciente deve priorizar uma consulta médica, esclarecer todas as dúvidas e verificar se existe uma indicação real para o procedimento. A escolha deve ser fundamentada em informação, confiança e segurança, e não em tendências ou pressão estética", pontua.

Para Ruiz, vivemos um momento em que a comparação estética se tornou muito mais frequente. "Antes, as referências de beleza estavam concentradas em determinados ambientes e meios de comunicação. Hoje, as redes sociais colocam esses padrões diante de nós o tempo todo, muitas vezes por meio de imagens filtradas, editadas ou produzidas em condições que não representam a realidade. Isso pode distorcer a percepção do que é natural e possível para um corpo humano".

Segundo a cirurgiã, outro fator é que a satisfação com a própria aparência pode ser influenciada pela comparação constante. "Quando uma pessoa passa a enxergar o próprio corpo a partir de padrões externos, é possível que uma mudança inicialmente desejada deixe de ser suficiente. Depois de corrigir uma característica, ela pode começar a perceber outra que antes não a incomodava. Assim, a cirurgia deixa de ser uma decisão pontual e passa a integrar um ciclo de insatisfação".

A médica também afirma que nem toda pessoa que realiza mais de uma cirurgia plástica está em busca de uma perfeição inalcançável. "Existem indicações legítimas para procedimentos sucessivos, incluindo mudanças naturais do corpo, envelhecimento, necessidade de revisão cirúrgica ou insatisfação com um resultado anterior. A questão é compreender a motivação e avaliar se existe uma expectativa realista de benefício. Como cirurgiã plástica, considero essencial que o paciente tenha consciência de que a medicina pode melhorar determinadas características, mas não consegue reproduzir filtros ou garantir simetria absoluta. O corpo humano tem particularidades, e respeitá-las faz parte de um resultado saudável.”



Ruiz finaliza: "Precisamos olhar para além da queixa estética e entender o que aquela mudança representa para o paciente. A cirurgia plástica pode contribuir para a autoestima e o bem-estar, mas não deve alimentar a ideia de que precisamos corrigir continuamente o corpo para sermos suficientes. A busca por um resultado satisfatório precisa caminhar junto com a saúde, a segurança e uma relação mais realista com a própria imagem".

Para Carine Barreto, a busca por cirurgias sucessivas pode estar relacionada a uma combinação de fatores psicológicos, sociais e culturais. "As redes sociais intensificaram a exposição a padrões estéticos idealizados, muitas vezes construídos com filtros, edição de imagens e ângulos que não representam a aparência real. A comparação constante pode levar à percepção de que o próprio corpo está sempre aquém de um padrão que, na prática, é artificial ou inalcançável", afirma.

Segundo a especialista, quando a autoestima passa a depender excessivamente da aparência, uma mudança física pode gerar satisfação temporária sem resolver a insatisfação que motivou a procura pelo procedimento. "Com isso, uma característica que antes não incomodava pode passar a ser percebida como um novo problema, alimentando um ciclo de intervenções. É importante ressaltar, porém, que nem toda pessoa que realiza mais de uma cirurgia apresenta sofrimento psicológico ou comportamento compulsivo. A avaliação deve ser individualizada", conta.

Ela afirma que o papel do cirurgião plástico é ajudar o paciente a distinguir um desejo estético legítimo de uma busca marcada por expectativas irreais ou sofrimento emocional. "A cirurgia pode proporcionar benefícios importantes quando existe indicação adequada, mas não deve ser tratada como ferramenta para alcançar a perfeição absoluta. O objetivo de uma boa cirurgia plástica é buscar harmonia, respeitar as características individuais e promover resultados seguros e compatíveis com a realidade de cada pessoa", finaliza.

Cobrança constante

Para a psicóloga Anastácia Barbosa, a decisão de modificar o corpo nem sempre nasce exclusivamente de uma insatisfação pessoal. "Muitas mulheres convivem com uma cobrança constante para corresponder a padrões de beleza que mudam rapidamente e são reforçados pela exposição a celebridades e influenciadoras". Em entrevista ao O Dia, ela fala mais a respeito.

O Dia: O que leva tantas mulheres a colocarem a própria saúde em risco para alcançar um padrão de beleza? Como a pressão estética, as redes sociais e a comparação com celebridades influenciam essa decisão?



Anastácia Barbosa: A gente vive em uma sociedade que ensina às mulheres que a aparência delas está sempre em avaliação. Desde muito cedo, aprendemos que precisamos ser bonitas, jovens, magras e que existe sempre alguma coisa em nós que precisa ser corrigida. As redes sociais intensificam isso porque colocam essas imagens diante de nós o tempo inteiro. Vemos corpos editados, procedimentos estéticos apresentados como simples e celebridades que parecem alcançar uma aparência perfeita. Mas nem sempre conhecemos os bastidores, os recursos utilizados ou os riscos envolvidos.



E existe uma questão importante: quando uma mulher passa muito tempo exposta a esse padrão, ela pode deixar de olhar para o próprio corpo com acolhimento e começar a enxergá-lo como um problema a ser resolvido. O risco começa quando o desejo de mudar a aparência deixa de ser uma escolha e passa a ser uma condição para se sentir bonita, aceita ou suficiente. Porque, quando a autoestima depende de alcançar um padrão que está sempre mudando, nenhuma transformação parece ser suficiente.



O Dia: Até que ponto a insatisfação com a aparência pode comprometer a capacidade de avaliar os riscos de uma cirurgia? Quais sinais indicam que a busca por procedimentos estéticos está relacionada a questões emocionais ou transtornos de imagem?



Anastácia Barbosa: A insatisfação com a aparência pode afetar a capacidade de avaliar riscos quando o sofrimento emocional se torna tão intenso que a mulher passa a enxergar a cirurgia como a única saída para se sentir bem consigo mesma.



Ela pode conhecer os riscos racionalmente, mas minimizar as possíveis consequências porque está muito concentrada no resultado que deseja alcançar. É como se o alívio prometido pelo procedimento se tornasse mais importante do que os riscos envolvidos.



Alguns sinais merecem atenção: quando a mulher nunca está satisfeita com os resultados, quando identifica defeitos que outras pessoas mal percebem, quando a aparência interfere na vida social, quando a comparação com outras mulheres é constante ou quando ela acredita que só será feliz depois de mudar determinada característica física.



Isso não significa que toda mulher insatisfeita tenha um transtorno de imagem. Mas, quando existe sofrimento intenso, preocupação excessiva ou prejuízo na vida cotidiana, é importante buscar uma avaliação psicológica e, quando indicado, psiquiátrica.



O Dia: Como identificar se a decisão de operar está sendo tomada de maneira consciente ou por pressão psicológica?



Anastácia Barbosa: Muitas mulheres são pressionadas a manter uma aparência jovem e desejável, como se isso fosse uma obrigação. E, quando não conseguem acessar procedimentos seguros, podem acabar recorrendo a alternativas mais baratas, sem avaliar adequadamente as condições oferecidas.



Também é importante perceber se ela está fazendo isso porque realmente deseja ou porque teme perder um relacionamento, ser rejeitada, envelhecer ou deixar de corresponder às expectativas de outras pessoas. Uma escolha consciente permite reflexão. A pressão psicológica cria urgência. A mulher precisa ter liberdade para escolher, mas essa liberdade só existe de verdade quando ela pode dizer sim ou não sem que o medo, a vergonha ou a necessidade de aprovação decidam por ela.



No fim, precisamos lembrar que o corpo da mulher não deveria ser um projeto interminável de correção. Cuidar da aparência pode ser uma escolha legítima. Colocar a própria saúde em risco para tentar se sentir digna de amor, reconhecimento ou pertencimento é algo que merece ser olhado com muito mais cuidado e acolhimento.

Veja o que as recentes investigações revelaram

Materiais vencidos: durante fiscalizações conjuntas com órgãos de vigilância sanitária e conselhos de medicina, foram encontrados insumos, medicamentos e produtos com prazo de validade expirado, prontos para uso em salas de cirurgia.

Falta de estrutura adequada: clínicas que operavam como verdadeiras “fábricas de estética” negligenciavam a segurança, sem suporte de UTI e sem arquivamento técnico de prontuários.



Atuação irregular: relatos apontaram a realização de intervenções sem o devido respaldo de equipes médicas qualificadas ou com a participação de pessoas sem habilitação legal para esses atos cirúrgicos.

Fique de olho

A importância do ambiente hospitalar: cirurgias plásticas de médio e grande porte não devem ser realizadas em consultórios ou clínicas de estética comuns. Elas exigem hospitais devidamente equipados, com UTI, equipes de suporte anestésico experientes e estrutura capaz de reverter imediatamente paradas cardiorrespiratórias ou embolias.

Desconfie de preços abaixo do mercado: promoções, facilidades excessivas de parcelamento ou valores muito abaixo da média costumam esconder economias perigosas, como o uso de materiais de baixa qualidade, equipe de enfermagem reduzida ou ausência de anestesistas certificados.



O perigo da medicalização da estética por leigos: profissionais de outras áreas da saúde sem formação médica, ou até estudantes sem supervisão, têm avançado sobre procedimentos cirúrgicos. Especialistas reforçam que apenas médicos cirurgiões plásticos têm o treinamento de anos de residência necessário para lidar com as complicações intra e pós-operatórias.