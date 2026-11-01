A megaoperação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, fez um ano e teve um relatório realizado pela Justiça Global - Reginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

A megaoperação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, fez um ano e teve um relatório realizado pela Justiça GlobalReginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Publicado 01/11/2026 00:00 | Atualizado 01/11/2026 07:41

Faz um ano que a Operação Contenção deixou 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação policial mais letal que o estado já viu transformou a cena dos corpos perfilados numa guerra na Praça São Lucas, na Penha. Moradores, entidades de direitos humanos e órgãos de fiscalização cobram respostas sobre as violações e querem saber por que ninguém foi responsabilizado pelas mortes.

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Centenas de agentes das polícias Civil e Militar entraram nas comunidades, e o saldo foi de muita destruição e luto. Entre os mortos estão cinco policiais (dois do Bope e três da Polícia Civil) e dezenas de civis. Pelo menos 17 deles não tinham nenhum antecedente criminal. Treze policiais ficaram feridos, e quatro moradores foram atingidos por bala perdida.

A Justiça Global é uma organização que defende os direitos humanos. Seu relatório, Um Ano do Massacre da Penha, avalia a operação pelas regras do direito internacional, ou seja, os compromissos que o Brasil assumiu perante outros países e a ONU. O texto também diz que o modelo de investigação das mortes causadas por policiais no Rio tem falhas graves que prejudicam a imparcialidade das apurações.



Os principais pontos são:

Mandados usados como pretexto. A operação foi justificada por 51 mandados de prisão e 145 de busca e apreensão, expedidos pela 42ª Vara Criminal. Mas a maioria dos presos não tinha ligação com esses alvos. Para a ONG, virou uma varredura geral no território, o que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na chamada ADPF das Favelas.

Provas perdidas. Houve falha na preservação dos locais das mortes e no cuidado com as provas. As câmeras dos agentes do Bope e da Polícia Civil ficaram sem gravar ou pararam de gravar, com a justificativa, nunca comprovada, de falta de bateria.



Corpos identificados por parentes em choque. Em vez de usar DNA ou impressões digitais, a identificação dependeu quase só do reconhecimento dos familiares, o que contraria as orientações internacionais para mortes em massa.

Ajuda tratada como crime. Moradores e familiares que resgataram e carregaram corpos deixados na mata e nos becos foram tratados como suspeitos. A Justiça Global cita a abertura de inquérito por fraude processual contra eles. Para a ONG, em vez de reconhecer que o Estado não recolheu os mortos com dignidade, as autoridades olharam com suspeita a atitude humanitária da comunidade.

Agressões e tratamento degradante. Há relatos de choque elétrico e spray de pimenta contra mulheres, idosos e trabalhadores sem ligação com o crime. Adolescentes foram apreendidos sem documentação e sem mandado, o que viola o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Violação dos direitos humanos

No decorrer do anos, a Defensoria Pública, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da OEA que analisa violações de direitos humanos nas Américas, e organizações independentes apontaram uma série de problemas:

Tiros nas costas e na cabeça. Segundo a HRW, que analisou os laudos de necropsia (exame feito no corpo para saber como a pessoa morreu), cerca de 75% dos civis mortos levaram pelo menos um tiro nas costas e mais de 40% foram atingidos na cabeça. Quem é baleado pelas costas geralmente está fugindo, e isso não combina com troca de tiros. Por isso, os números levantam suspeita de execução, quando a pessoa é morta sem poder reagir. A própria HRW lembra que cada caso precisa ser investigado individualmente.



Câmeras corporais fora do ar. A câmera presa ao uniforme serve para registrar a ação do policial e proteger todo mundo. Segundo a Defensoria, só 595 dos 1.802 PMs da operação usavam o equipamento, e faltam gravações de 69 policiais. Em vários vídeos, a câmera foi tirada do uniforme, virada, tapada ou desligada. Dos 50 policiais que mais atiraram, só 8 estavam com câmera. Nenhum vídeo analisado mostra o momento das mortes.



Cena do crime remexida. Os locais das mortes não foram preservados, e as vítimas demoraram a receber socorro. Dezenas de corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas, e as equipes de perícia não foram enviadas na hora. Sem a cena intacta, fica mais difícil reconstituir o que aconteceu.



Violência contra moradores. A Defensoria recebeu relatos de ameaças de morte e agressões a presos, de mototaxistas espancados e de gás lançado em um supermercado, atingindo mulheres e crianças. Mulheres que desciam de um ônibus foram atingidas por armas de choque, e um idoso foi obrigado a apagar o vídeo que fazia da abordagem.

A conclusão da ONG é que a ação não respeitou os critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Em outras palavras: a polícia só pode usar a força que for realmente necessária, na medida certa e de forma sensata.



'Essas 122 mortes não podem ser esquecidas'

Em entrevista ao jornal O Dia, a diretora-executiva da Justiça Global, Glaucia Marinho, fala sobre o que aconteceu há um ano na Penha e no Alemão.

O Dia: Como diretora de uma instituição do porte da Justiça Global, como a senhora acredita que esse massacre possa não ficar em vão, já que sabemos que as respostas do governo são lentas?

Glaucia Marinho: O primeiro compromisso é não permitir que essas 122 mortes sejam esquecidas. Estamos falando da operação policial mais letal da história do país, realizada em territórios onde a população convive há décadas com a violência armada, a falta de direitos e a atuação violenta do próprio Estado. Um ano depois, o Estado continua sem oferecer respostas sobre as circunstâncias das mortes. A demora não é apenas um problema burocrático. Ela prolonga o sofrimento das famílias, aumenta o risco de perda de provas e favorece a impunidade.

O Dia: Passado um ano, o que foi apurado e o que continua sem resposta? Alguém foi responsabilizado pelas mortes? A senhora acha que a violência diminuiu nas comunidades depois da operação?



Glaucia Marinho: Ninguém foi responsabilizado pelas mortes. Nosso relatório mostra que, um ano depois, ainda não se sabe como essas pessoas morreram, quem atirou e quais foram as responsabilidades dos agentes e de quem comandou a operação. Há procedimentos em curso. O Ministério Público do Rio informou ter ouvido 204 policiais até abril de 2026, e a Polícia Federal produziu 118 laudos, que foram enviados à Procuradoria-Geral da República em envelopes lacrados, em outubro. Mas os resultados essenciais continuam sob sigilo, inclusive para as famílias.

Ao mesmo tempo, as provas mais importantes foram comprometidas desde o primeiro dia. Não houve preservação inicial do local, e não há registro de perícia na mata, onde estava a maior parte dos corpos. Não encontramos nos autos prova de que as armas dos policiais tenham sido recolhidas e periciadas. E só 27,4% dos agentes usavam câmera corporal.



Até outubro de 2026, o Ministério Público havia apresentado 12 denúncias contra 28 policiais militares por crimes cometidos durante a operação, como furto, roubo, peculato, violação de domicílio e irregularidades no uso das câmeras. São crimes graves contra os moradores, mas nenhuma dessas denúncias trata das mortes. Isso mostra a distância entre ter procedimentos abertos e responsabilizar de fato.



O Dia: A Justiça Global defende uma investigação independente, com supervisão federal ou internacional? O que está errado com a investigação atual?

Glaucia Marinho: Defendemos uma investigação efetivamente independente, imparcial e transparente, capaz de responsabilizar tanto quem participou diretamente das mortes quanto quem planejou e comandou a operação. O problema começa nas primeiras horas. Os locais das mortes não foram preservados, não há prova de perícia nas armas dos policiais, a maior parte da ação não foi registrada pelas câmeras e os laudos seguem inacessíveis às famílias. Também falta transparência sobre as decisões de comando e sobre o papel de cada instituição.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que esteve no Complexo da Penha e ouviu as famílias, recomendou investigações independentes e imparciais, seguindo o Protocolo de Minnesota, e a federalização, se necessário. O Ministério Público Federal no Rio já pediu à Procuradoria-Geral da República, em dezembro de 2025, que leve ao Superior Tribunal de Justiça a federalização das investigações. Um ano depois, esse pedido ainda aguarda a decisão da PGR, e é urgente que ela se manifeste.

O Dia: O Ministério Público ajudou a planejar a operação e também investiga as mortes. Isso é um problema?



Glaucia Marinho: Essa é justamente uma das perguntas que o relatório faz, porque não há uma resposta clara nos autos. O governo do Rio afirmou ao STF que a operação foi planejada em conjunto pelas polícias Civil e Militar e pelo GAECO, grupo do Ministério Público, e que um promotor esteve na sala de comando e participou do briefing tático. O Ministério Público nega ter participado do planejamento e afirma que o GAECO apenas acompanhou o cumprimento dos mandados.

São duas versões opostas, apresentadas por instituições do próprio Estado. E os documentos que poderiam resolver a dúvida, como o planejamento e a matriz de risco que definiu o grau de força, nunca foram juntados ao processo. Isso importa porque o Ministério Público tem o dever constitucional de fazer o controle externo da atividade policial e de investigar mortes causadas por agentes do Estado.

É preciso saber exatamente qual foi o papel do Ministério Público, que decisões foram tomadas e por quem. Se houve participação em decisões operacionais, a independência da investigação conduzida pela própria instituição fica comprometida. Uma instituição não pode investigar a própria atuação sem mecanismos efetivos de independência e controle.

O Dia: Que direitos tem a família de quem morreu numa operação? Para onde ela pode ir pedir ajuda? Como é possível acompanhar o caso e cobrar resposta?



Glaucia Marinho: As famílias têm direito à verdade, à justiça, à memória e à reparação. O Estado tem a obrigação de proteger a vida de todas as pessoas e de investigar todas as mortes causadas por seus agentes. As famílias também têm direito a atendimento psicológico e social, assistência jurídica, reparação pelos danos e proteção contra ameaças. Essas medidas devem alcançar também os moradores que tiveram as casas invadidas, os bens levados ou destruídos, ou que sofreram outras violências durante a operação.



O Dia: O governo disse que a Operação Contenção mirava chefes do tráfico. O relatório diz que nenhum dos mortos estava na lista original de alvos. Como se explica?

Glaucia Marinho: O relatório não afirma que nenhum dos mortos estava na lista de alvos. O que ele mostra é que os mandados da operação vieram de uma investigação do próprio GAECO, com 51 denunciados e 145 endereços de busca, e que, segundo a Defensoria Pública, só 5 das 99 pessoas presas tinham mandado desse processo.

O Estado também afirmou ao STF que todos os mortos pertenciam à organização criminosa, mas um documento do próprio Estado, juntado ao mesmo processo, registra 17 mortos sem histórico criminal entre os 115 identificados. Ou seja, uma operação apresentada como cumprimento de mandados terminou com 122 mortos e poucos alvos presos, e o Estado não explicou as circunstâncias dessas mortes nem os critérios que orientaram o uso da força letal.

Mas há uma questão anterior, mesmo que todas as pessoas mortas fossem investigadas por envolvimento com o tráfico, isso não autorizaria que fossem mortas. O Estado não pode substituir a investigação, o processo e o julgamento pela morte. Operações militarizadas que deixam dezenas de mortos não desarticulam as estruturas econômicas e políticas que sustentam o crime. É preciso investigar o tráfico de armas, os fluxos financeiros, a lavagem de dinheiro e as conexões com agentes e instituições do próprio Estado. Segurança pública se faz com inteligência, investigação e proteção da população, não com contagem de corpos.

O Dia: Qual é a sua mensagem para as famílias que ainda esperam por justiça? A senhora acredita que haverá mudança concreta para o próximo ano?

Glaucia Marinho: Minha primeira mensagem é de solidariedade, respeito e compromisso com o enfrentamento às violações. A Justiça Global seguirá ao lado delas, cobrando o fim do sigilo sobre os laudos, investigações independentes, a responsabilização de quem atirou e de quem deu as ordens, e a reparação integral. Queremos uma política de segurança que não trate a população negra e pobre como inimiga, que não transforme as favelas em território de guerra.

Sem nenhuma punição

Mesmo com tantos mortos e com depoimentos de mais de 200 policiais, de dezenas de presos e de familiares das vítimas, nenhuma autoridade, civil ou militar, foi responsabilizada na Justiça pelas mortes. O Ministério Público do Rio apresentou 12 denúncias contra 28 policiais militares, e a Justiça aceitou todas. Segundo o relatório da HRW, as acusações incluem roubo, furto qualificado, violação de domicílio, constrangimento ilegal, peculato (desvio de bens públicos) e descumprimento das regras de uso das câmeras. Vale lembrar que denúncia não é condenação: é o primeiro passo para o julgamento.



A investigação também é alvo de críticas. A Justiça Global lembra que o Ministério Público estadual participou do planejamento da operação e foi o único órgão autorizado a acompanhar as perícias, enquanto a Defensoria Pública foi impedida de acompanhar os exames no Instituto Médico Legal (IML). Sem a presença de um órgão independente, não há como confrontar os resultados.



Há ainda o problema do tempo. Segundo a Defensoria, os vídeos das câmeras da PM somam cerca de 4,5 mil horas. A Polícia Federal calculou que seriam necessários cerca de 3 anos e 10 peritos para analisar tudo, e pediu à PM que indicasse os trechos mais importantes, o que não foi feito.

Diante da lentidão, a Defensoria Pública do Rio entrou com uma ação civil pública pedindo R$ 50 milhões por danos morais coletivos e patrimoniais às famílias e à comunidade.

Os números da operação

- 122 mortos. Foram 117 civis e 5 policiais: dois do Bope, a tropa de elite da PM, e três da Polícia Civil.



- Pelo menos 17 civis mortos não tinham nenhum antecedente criminal.



- 13 policiais ficaram feridos e 4 moradores foram atingidos por bala perdida.



- Cerca de 2,5 mil agentes participaram: 1,8 mil da Polícia Militar e 650 da Polícia Civil.



- 51 mandados de prisão e 145 de busca e apreensão.

O medo continua

Na Penha, familiares e ativistas fizeram atos pacíficos para homenagear as vítimas e pedir justiça. Um ano depois, as marcas nas paredes das casas e o luto das famílias continuam ali, lembrando que o Estado ainda deve respostas.



Especialistas em segurança pública lembram que operações que deixam tantos mortos não mudaram a dinâmica do crime organizado na região nem trouxeram segurança duradoura para quem mora lá.

Nem todos os moradores concordam com as críticas à operação. Uma moradora, que pediu para não ser identificada por medo, resume o que pensa:

"Fizeram protesto lá, mas os bandidos atrapalham a vida dos moradores. Acho que morreu foi pouco. Não temos mais liberdade de ficar em lugar nenhum. Quem não vive na comunidade tem medo do que não conhece, a gente que mora tem, mas é obrigada a se acostumar e a ficar refém dos bandidos".

Veja outros crimes



Candelária (23/07/1993): policiais militares mataram oito jovens e crianças em situação de rua que dormiam perto da igreja da Candelária, no Centro do Rio. Foi um dos casos que mais chocaram o país e o mundo.

Vigário Geral (29/08/1993): 21 moradores foram assassinados por um grupo de extermínio formado por policiais, em retaliação à morte de quatro PMs. Entre as vítimas havia uma família evangélica inteira. Alguns dos acusados foram condenados.

Acari (1990): onze jovens, muitos deles menores, foram sequestrados por homens que se identificaram como policiais e nunca foram encontrados. As mães, conhecidas como “Mães de Acari”, lutaram por décadas por respostas, e algumas foram assassinadas.



Chacina da Baixada (31/03/2005): 29 pessoas foram mortas em Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, por policiais militares. É considerada uma das maiores chacinas da história do estado.



Complexo do Alemão (2007): uma operação policial deixou ao menos 19 mortos, e peritos apontaram indícios de execuções.



Chacina de Costa Barros (2015): cinco jovens, entre 16 e 25 anos, morreram baleados dentro de um carro, com dezenas de disparos feitos por policiais militares. Os agentes foram condenados.



Chacina do Salgueiro (novembro de 2021): operação policial em São Gonçalo com nove mortos, incluindo jovens que, segundo moradores, foram executados após a rendição.

Jacarezinho (06/05/2021): a operação mais letal da história do Rio na época, com 28 mortos (27 civis e um policial civil). Gerou forte repercussão e discussões sobre a ADPF 635, a chamada “ADPF das Favelas”, que restringe operações policiais em comunidades.

Vila Cruzeiro (maio de 2022): operação com 23 mortos, na Penha.



Complexo do Alemão (julho de 2022): operação com 16 mortos.