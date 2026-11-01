A Suipa abriga cerca de 2.200 animais, a maioria cães e gatos - Renan Areias/Arquivo O Dia

A Suipa abriga cerca de 2.200 animais, a maioria cães e gatosRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 01/11/2026 08:43

Uma campanha promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) vai arrecadar doações e incentivar a adoção de animais em apoio à Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa). A iniciativa acontece entre os dias 3 de novembro e 11 de dezembro e reúne diferentes formas de ajudar a instituição, como a entrega de donativos e a compra de produtos com renda revertida para a entidade.





Com o lema “Cuidar é um dever coletivo, participar é fazer a diferença”, a mobilização é organizada pela Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS) e pela Divisão de Ações Sociais (Diaso), ambas do TJRJ. LEIA MAIS: Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatos no sábado Com o lema “Cuidar é um dever coletivo, participar é fazer a diferença”, a mobilização é organizada pela Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS) e pela Divisão de Ações Sociais (Diaso), ambas do TJRJ.

Poderão ser doados alimentos, medicamentos, materiais de uso veterinário, descartáveis e artigos de limpeza, tais como rações para cães e gatos adultos e filhotes, comida úmida, tapetes higiênicos, compressas de gaze, luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas e sacos de lixo de 200 litros.



As caixas de coleta estarão localizadas nas entradas da Lâmina I, III, IV e V, do Centro Administrativo (Conab) e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).



Nos dias 1º e 2 de dezembro, das 11h às 16h, haverá venda de produtos no térreo da Lâmina I, na Rua Dom Manuel, s/nº, no Centro do Rio. Toda a receita será destinada à Suipa. No mesmo local, em 3 de dezembro, das 10h às 16h, será realizada a campanha de adoção, uma oportunidade para quem deseja acolher um animal e assumir o compromisso com seus cuidados.



Também será possível contribuir financeiramente para a Suipa por Pix, chave CNPJ 00.108.055/0001-10, ou depósito no Banco Itaú, agência 0584, conta-corrente 25340-5.

A Suipa abriga, atualmente, cerca de 2.200 animais, a maioria cães e gatos.

Credenciamento para doação de animais de grande porte

A Prefeitura de São Gonçalo abriu um novo processo de credenciamento para pessoas e instituições interessadas em receber animais de grande porte apreendidos em vias públicas e que não forem resgatados pelos seus proprietários. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e tem como objetivo assegurar uma destinação adequada aos animais, com garantia de cuidados, alimentação e acompanhamento necessário.



A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e segue as normas estabelecidas pela legislação municipal voltada ao manejo e à proteção desses animais.

O chamamento público contempla pessoas físicas, pessoas jurídicas, organizações não governamentais (ONGs), entidades filantrópicas e associações civis sem fins lucrativos que tenham interesse e condições de acolher os animais.

Para participar, os candidatos deverão comprovar capacidade técnica e operacional para oferecer abrigo adequado, alimentação, água potável, manejo sanitário e assistência veterinária. Também será necessário apresentar documentação que ateste a regularidade da área destinada ao acolhimento e a inexistência de registros relacionados a maus-tratos contra animais.