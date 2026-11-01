Com ele, foram encontrados cerca de 50 metros de cabos elétricos - Divulgação

Com ele, foram encontrados cerca de 50 metros de cabos elétricos Divulgação

Publicado 01/11/2026 09:32

Agentes da Força Municipal prenderam, neste sábado (31), um homem por furto de cabos de energia na estação Cidade Nova do metrô, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ele foi localizado após uma denúncia e tentou escapar ao perceber a aproximação das equipes.





Durante o patrulhamento, os agentes receberam informações de que um homem estaria retirando cabos das dependências da estação. O suspeito tentou fugir embarcando em um ônibus que seguia em direção à Rodoviária do Rio.



As equipes acompanharam o coletivo e conseguiram interceptá-lo. Com o homem, foram recuperados cerca de 50 metros de cabos elétricos de cobre com revestimento preto.



O suspeito acabou levado à 6ª DP (Cidade Nova), onde permaneceu preso em flagrante por furto. Na delegacia, ele também foi apontado como suspeito de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo registrados anteriormente na região. LEIA MAIS: Campanha do TJRJ arrecada doações e promove adoção de animais Durante o patrulhamento, os agentes receberam informações de que um homem estaria retirando cabos das dependências da estação. O suspeito tentou fugir embarcando em um ônibus que seguia em direção à Rodoviária do Rio.As equipes acompanharam o coletivo e conseguiram interceptá-lo. Com o homem, foram recuperados cerca de 50 metros de cabos elétricos de cobre com revestimento preto.O suspeito acabou levado à 6ª DP (Cidade Nova), onde permaneceu preso em flagrante por furto. Na delegacia, ele também foi apontado como suspeito de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo registrados anteriormente na região.

Tentativa de furto em joalheria

Agentes do Segurança Presente do Centro prenderam em flagrante um homem suspeito de tentar furtar uma aliança de ouro avaliada em aproximadamente R$ 7 mil, em uma joalheria localizada na Rua Gonçalves Dias, no Centro do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira (30).

A equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por uma testemunha que havia contido o suspeito após presenciar a tentativa de furto. Segundo o relato, ele tentou levar a joia, mas acabou impedido antes de deixar o estabelecimento.

O suspeito foi conduzido para a 5ªDP (Mem de Sá), onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. Com ele, os agentes apreenderam um instrumento cortante. A aliança foi recuperada e devolvida ao representante da joalheria.

Carga de detergentes é recuperada na Avenida Brasil

Policiais militares frustraram uma tentativa de roubo de carga na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (31). Agentes do 22º BPM (Maré) conseguiram localizar o motorista e recuperar integralmente a carga de detergentes.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência foi aconteceu na pista sentido Centro da via expressa. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos fugiram.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos na tentativa de roubo ou sobre possíveis prisões relacionadas ao caso.