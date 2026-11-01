Outubro de chuva histórica faz com que ambulantes torçam por dias de sol em novembro - fotos: Carlos Elias Junior

Outubro de chuva histórica faz com que ambulantes torçam por dias de sol em novembrofotos: Carlos Elias Junior

Publicado 01/11/2026 11:37

O DIA ouviu trabalhadores da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, que esperam mais dias de sol para conseguir pagar as contas. Após o outubro mais chuvoso da história do Rio , comerciantes e vendedores ambulantes que têm seus ganhos atrelados ao bom tempo torcem para que novembro seja diferente do mês anterior. Neste domingo (1º),ouviu trabalhadores da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, que esperam mais dias de sol para conseguir pagar as contas.

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Mais conhecido como Mike na praia, o vendedor Marcos Paulo, que trabalha na Barraca do Alemão, relata que as contas se acumularam devido à grande quantidade de dias chuvosos.



“Tem que deixar algumas contas para trás. Está tudo no vermelho. O cartão de crédito já era… está estourado. Vamos ver se dá uns diazinhos de sol para equilibrar, mas mesmo assim é vivendo na corda bamba. Está todo mundo sedento por sol. Se sair um solzinho já ajuda a pagar as contas”, torce.



De acordo com o vendedor de mate Ailton Nascimento, durante o período de chuva, o delivery da bebida para clientes da praia e convites para eventos particulares foram algumas das formas de ganhar dinheiro que ele encontrou.



“Para aqueles que não se preparam, não guardam alguma coisa para esses dias, é ruim. Fica complicado se não tiver uma segunda renda. Eu vivo da praia, mas tenho umas ‘correriazinhas’ por fora, fazendo um delivery para os clientes da própria areia que consomem só comigo, às vezes surgem festas particulares ou algum evento de empresa que dão para sanar um pouquinho a falta da praia. Com a proximidade do verão já começa a ficar um pouco mais animado”, afirma.



Para o barraqueiro Lucas Lima, o ano inteiro tem sido complicado, já que o verão também contou com bastante chuva. Segundo ele, os dias de trabalho na praia diminuíram e o dinheiro também.



“Está complicado. A gente trabalha dois, três dias na semana. Praticamente estamos trabalhando só 10 dias no mês. A gente está ganhando para sobreviver, não pode abusar, tem que cuidar do dinheiro e ficar quietinho. Mas vai chegando o verão e a nossa expectativa é sempre a maior do mundo. Só que, por conta do El Niño, a gente está até refletindo. A previsão aponta um tempo muito instável. Eu espero que melhore”, conta.



Segundo o Sistema Alerta Rio, outubro de 2026 foi o mês mais chuvoso da série histórica, iniciada em 1997. Até a última sexta-feira (30), foram acumulados 215,5 milímetros de chuva na cidade, superando os recordes anteriores de 197,4 mm, em 2023, e 189,5 mm, em 2003.



Ao longo de dois meses, o carioca enfrentou muitos dias chuvosos. Em outubro, apenas quatro dias não tiveram chuva na cidade do Rio: 8, 9, 13 e 28. Em setembro, foram cinco datas: 3, 4, 19, 20 e 26.



O Alerta Rio explica que a sequência de dias chuvosos está associada ao transporte de umidade, à passagem de sistemas de baixa pressão e à atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.



De acordo com o histórico meteorológico, a média para novembro são 20 dias de chuva. Geralmente, o mês já começa a apresentar maior frequência de temperaturas mais altas e umidade do ar elevada, o que favorece a formação de pancadas no fim do dia.



O relatório da Prefeitura do Rio ainda aponta que a média de chuvas para o mês, de 1997 a 2025, é de 126,9 mm. Historicamente, a temperatura varia entre 31,2°C de máxima e 18,4°C de mínima.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o estado do Rio de Janeiro tende a apresentar acumulados de chuva abaixo da média em novembro de 2026. A temperatura também pode ficar até 2 °C acima da média, especialmente na região norte. Mais conhecido como Mike na praia, o vendedor Marcos Paulo, que trabalha na Barraca do Alemão, relata que as contas se acumularam devido à grande quantidade de dias chuvosos.“Tem que deixar algumas contas para trás. Está tudo no vermelho. O cartão de crédito já era… está estourado. Vamos ver se dá uns diazinhos de sol para equilibrar, mas mesmo assim é vivendo na corda bamba. Está todo mundo sedento por sol. Se sair um solzinho já ajuda a pagar as contas”, torce.De acordo com o vendedor de mate Ailton Nascimento, durante o período de chuva, o delivery da bebida para clientes da praia e convites para eventos particulares foram algumas das formas de ganhar dinheiro que ele encontrou.“Para aqueles que não se preparam, não guardam alguma coisa para esses dias, é ruim. Fica complicado se não tiver uma segunda renda. Eu vivo da praia, mas tenho umas ‘correriazinhas’ por fora, fazendo um delivery para os clientes da própria areia que consomem só comigo, às vezes surgem festas particulares ou algum evento de empresa que dão para sanar um pouquinho a falta da praia. Com a proximidade do verão já começa a ficar um pouco mais animado”, afirma.Para o barraqueiro Lucas Lima, o ano inteiro tem sido complicado, já que o verão também contou com bastante chuva. Segundo ele, os dias de trabalho na praia diminuíram e o dinheiro também.“Está complicado. A gente trabalha dois, três dias na semana. Praticamente estamos trabalhando só 10 dias no mês. A gente está ganhando para sobreviver, não pode abusar, tem que cuidar do dinheiro e ficar quietinho. Mas vai chegando o verão e a nossa expectativa é sempre a maior do mundo. Só que, por conta do El Niño, a gente está até refletindo. A previsão aponta um tempo muito instável. Eu espero que melhore”, conta.Segundo o Sistema Alerta Rio, outubro de 2026 foi o mês mais chuvoso da série histórica, iniciada em 1997. Até a última sexta-feira (30), foram acumulados 215,5 milímetros de chuva na cidade, superando os recordes anteriores de 197,4 mm, em 2023, e 189,5 mm, em 2003.Ao longo de dois meses, o carioca enfrentou muitos dias chuvosos. Em outubro, apenas quatro dias não tiveram chuva na cidade do Rio: 8, 9, 13 e 28. Em setembro, foram cinco datas: 3, 4, 19, 20 e 26.O Alerta Rio explica que a sequência de dias chuvosos está associada ao transporte de umidade, à passagem de sistemas de baixa pressão e à atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.De acordo com o histórico meteorológico, a média para novembro são 20 dias de chuva. Geralmente, o mês já começa a apresentar maior frequência de temperaturas mais altas e umidade do ar elevada, o que favorece a formação de pancadas no fim do dia.O relatório da Prefeitura do Rio ainda aponta que a média de chuvas para o mês, de 1997 a 2025, é de 126,9 mm. Historicamente, a temperatura varia entre 31,2°C de máxima e 18,4°C de mínima.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o estado do Rio de Janeiro tende a apresentar acumulados de chuva abaixo da média em novembro de 2026. A temperatura também pode ficar até 2 °C acima da média, especialmente na região norte.

Previsão para os próximos dias

Para este domingo (1º), apesar de o dia ter começado com sol em alguns pontos da cidade do Rio, a previsão é de nebulosidade variada com chuva fraca a moderada isolada durante os períodos da tarde e noite, segundo o Alerta Rio. A temperatura se mantém estável, com máxima de 29°C e mínima de 19°C.



A segunda-feira (2), Dia de Finados, deve ser de céu parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva moderada, podendo ter raios, estão previstas para cair a partir da tarde. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 32°C e mínima de 20°C.



Na terça-feira (3), o céu deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva moderada isoladas no início da madrugada e chuva fraca a moderada a partir da tarde. A temperatura se estabiliza, com máxima de 31°C e mínima de 20°C.



A quarta-feira (4) será de nebulosidade variada, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. A temperatura entrará em elevação, com 33° de máxima de 21°C de mínima.



A previsão se repete na quinta-feira (5). O céu ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura se estabiliza e deve chegar a 35°C de máxima e 19°C de mínima.

*Colaboração: Carlos Elias Junior