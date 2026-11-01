A cantora Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana ou Garota X, teria passado mal enquanto estava sozinha em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação é do irmão da ex-integrante da Furacão 2000. Ele afirma que a artista chegou a pedir ajuda de vizinhos, mas não foi atendida. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Nas redes sociais, o familiar também desmentiu informações sobre um suposto assassinato e demonstrou revolta com a morte da irmã.
"Minha irmã não foi assassinada! Ela não sofreu agressão! Foi morte súbita… Passou mal antes, pediu socorro, mas nenhum vizinho atendeu. Hoje choro a sua partida. Agradeço a Deus e aos meus pais (falecidos) por terem me proporcionado viver com um ser humano incrível como ‘ELA’. Aos vizinhos, revolta e indignação", disse.
Nas redes sociais, artistas do funk carioca lamentaram a morte. "A Julyana, conhecida como Garota X ou Mulher Banana, era minha amiga de muitos anos. Estou até tentando procurar uma foto nossa para postar. Conheci ela na época da minha transição, há muitos anos, em Nova Iguaçu, quando eu morava em Caxias", contou Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi.
"Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida Mulher Banana nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil", escreveu a cantora Tati Quebra Barraco.
A equipe da Furacão 2000 também lamentou a perda. "Estamos nos despedindo de uma artista que faz parte da história do funk e da trajetória da Furacão 2000, a Garota X. Mais conhecida como Mulher Banana deixou sua marca nos palcos, nos DVDs e na memória de todos. Uma mulher trans que conquistou seu espaço no funk, levando seu talento, sua personalidade e sua alegria para o movimento! A família Furacão 2000 se solidariza com familiares, amigos e fãs, desejando força e conforto a todos neste momento de dor", afirmou.
O velório aconteceu às 14h e o sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Vale da Saudade, em Queimados, na Baixada Fluminense.
Mulher Banana ganhou destaque nos anos 2000 como integrante da Furacão 2000, equipe que ajudou a popularizar o funk carioca. A cantora conquistou reconhecimento com a música "Mulher Banana", que deu origem ao seu nome artístico, e se tornou uma das pioneiras da representatividade trans no gênero.
Segundo a Polícia Civil, a 52ª DP (Nova Iguaçu) foi acionada e investiga a morte de Julyana. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para perícia. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.
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