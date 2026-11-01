Enterro do adolescente ocorreu no Cemitério do Pechincha, na Zona Sudoeste; ele faria 18 anos amanhã - Carlos Elias Junior

Enterro do adolescente ocorreu no Cemitério do Pechincha, na Zona Sudoeste; ele faria 18 anos amanhãCarlos Elias Junior

Publicado 01/11/2026 14:25

O sepultamento do adolescente N. R. C., de 17 anos , encontrado morto dentro de casa no bairro do Anil, na Zona Sudoeste, aconteceu na tarde deste domingo (1º) no Cemitério do Pechincha, na mesma região. A despedida ocorreu dois dias antes dele completar 18 anos.

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Segundo a mãe da vítima, o padrasto teria esfaqueado o enteado após uma discussão. O crime aconteceu na última quinta-feira (1º). Na ocasião, a Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas pela mãe para verificar uma ocorrência de homicídio.



A morte causou revolta entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para lamentar o caso e prestar homenagens ao adolescente.



"O sentimento de revolta é enorme, eu não sei nem o que dizer diante dessa situação toda. É triste e revoltante", disse a madrinha da vítima.

Segundo a mãe da vítima, o padrasto teria esfaqueado o enteado após uma discussão. O crime aconteceu na última quinta-feira (1º). Na ocasião, a Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas pela mãe para verificar uma ocorrência de homicídio.A morte causou revolta entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para lamentar o caso e prestar homenagens ao adolescente."O sentimento de revolta é enorme, eu não sei nem o que dizer diante dessa situação toda. É triste e revoltante", disse a madrinha da vítima.

"Muita covardia o que fizeram contigo, menor. Moleque tinha um sonho na música, só tinha 17 anos… Vai deixar saudades. Que Deus te receba da melhor forma", comentou um amigo.



"Nem dá pra acreditar, ontem o moleque todo feliz com o trabalho novo, iria comemorar o aniversário agora, tem que pegar esse maluco", afirmou outro conhecido.



"Você estava todo feliz ontem que comprou roupa nova pra sair, que iria fazer aniversário nesse mês, que isso, mano. Esse cara tem que pagar", lamentou mais um amigo.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.

Família diz que Mulher Banana passou mal em casa: 'Morte súbita'

A cantora Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana ou Garota X, teria passado mal enquanto estava sozinha em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação é do irmão da ex-integrante da Furacão 2000. Ele afirma que a artista chegou a pedir ajuda de vizinhos, mas não foi atendida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, o familiar também desmentiu informações sobre um suposto assassinato e demonstrou revolta com a morte da irmã.

"Minha irmã não foi assassinada! Ela não sofreu agressão! Foi morte súbita… Passou mal antes, pediu socorro, mas nenhum vizinho atendeu. Hoje choro a sua partida. Agradeço a Deus e aos meus pais (falecidos) por terem me proporcionado viver com um ser humano incrível como ‘ELA’. Aos vizinhos, revolta e indignação", disse.

Segundo a Polícia Civil, a 52ª DP (Nova Iguaçu) foi acionada e investiga a morte de Julyana. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para perícia. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.