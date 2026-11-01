Federal apreendeu pinos de cocaína e materiais utilizados para camuflar as drogas por baixo das roupas em apartamento de Copacabana - Divulgação/PF

Federal apreendeu pinos de cocaína e materiais utilizados para camuflar as drogas por baixo das roupas em apartamento de CopacabanaDivulgação/PF

Publicado 01/11/2026 16:00

A Polícia Federal realizou, na manhã deste domingo (1º), uma operação contra pessoas que transportavam drogas, conhecidas como "mulas" do tráfico, no Aeroporto Internacional do Galeão , na Zona Norte do Rio. A Operação Escala teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Copacabana, na Zona Sul. O local era utilizado por uma quadrilha especializada no envio de entorpecentes do Brasil para o exterior.

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Segundo as investigações, as "mulas" do tráfico permaneciam no imóvel até receberem a droga e prepararem a substância para ser transportada junto ao corpo. Em seguida, os suspeitos embarcavam em voos internacionais no Galeão com destino ao exterior.



Durante o cumprimento do mandado, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) apreenderam diversos materiais utilizados para fixar a droga ao corpo dos transportadores, além de pinos contendo cocaína.



Todo o material apreendido será submetido à perícia criminal para auxiliar na continuidade das investigações, que buscam identificar e desarticular os demais integrantes da organização criminosa.

Mulher presa com drogas escondidas na roupa

No sábado (30), a PF prendeu em flagrante uma mulher, de 31 anos, que transportava cerca de 3 kg de cocaína junto ao corpo. A ação aconteceu no Aeroporto do Galeão. Segundo os policiais, ela é natural de Santo André, em São Paulo, e pretendia embarcar em um voo com destino a Roma, na Itália.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizaram a prisão em flagrante após identificarem a droga escondida e presa por fitas sob as roupas da passageira.



A presa foi conduzida à Polícia Federal e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.



Já na última terça-feira (27), um homem foi preso ao tentar embarcar com 8,16 quilos de cocaína escondidos na estrutura da mala, no Aeroporto Internacional do Galeão. O destino final da viagem era o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



A apreensão ocorreu durante uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. A fiscalização foi direcionada após análise de informações de inteligência e avaliação de risco sobre a viagem. Durante a inspeção por raio-X, os agentes identificaram imagens suspeitas na bagagem. Na verificação, encontraram placas escondidas nas laterais e no fundo da mala, onde a droga estava camuflada. Um teste preliminar confirmou a presença de cocaína.



O passageiro, que mora em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, recebeu voz de prisão e será apresentado à Justiça Federal. Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas, crime cuja pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão, além de multa.