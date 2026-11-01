Obra no Conjunto Maravilha foi entregue no dia de ontem - Divulgação/Prefeitura do Rio

Obra no Conjunto Maravilha foi entregue no dia de ontemDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 01/11/2026 17:14

Moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, foram contemplados com a conclusão de duas obras neste domingo (1º). A primeira entrega foi a do Conjunto Maravilha, no Residencial Independência, na Freguesia. Em seguida, foram entregues as intervenções do Bairro Maravilha, na comunidade Chico City, na Gardênia Azul, além da reforma do Campo do AP, na Cidade de Deus.

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O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, participou das cerimônias de entrega. "Hoje inauguramos obras na Freguesia, assumimos mais um compromisso com um Bairro Maravilha na Gardênia Azul, na região do Chico City, que sofre muito com alagamentos, e finalizamos na Cidade de Deus, inaugurando mais uma área de lazer em uma área da cidade muito especial, que precisa de mais investimento. A gente segue firme fazendo aquilo que é o papel da prefeitura, entregando os serviços com gestão, qualidade, excelência e mudando a vida de quem precisa mais", disse.



No Residencial Independência, formado por 46 blocos, a Prefeitura do Rio realizou serviços de recuperação e conservação das estruturas, além da reforma e revitalização de espaços destinados ao esporte, lazer e convivência dos moradores. O projeto, que integra o programa Conjunto Maravilha, foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com investimento de R$ 11,5 milhões.



Nos blocos, foram realizados serviços de recuperação dos revestimentos e dos telhados, além da pintura das fachadas e da impermeabilização das calhas de águas pluviais. As caixas-d'água passaram por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Portões, gradis e muros também receberam serviços de recuperação e pintura.



As áreas comuns também foram contempladas. O parque infantil foi revitalizado, a quadra poliesportiva passou por reforma e a Academia da Terceira Idade (ATI) foi recuperada. O salão de festas recebeu melhorias, enquanto a cisterna passou por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Os serviços incluíram ainda a requalificação das calçadas internas.

Nísia de Moraes, que mora no condomínio desde os 11 anos de idade, falou sobre as melhorias realizadas. "Eu moro aqui desde 1971 e amo esse lugar. Essa reforma foi muito bem-vinda, porque nosso condomínio estava muito abandonado. Foi uma obra super atenciosa, a pintura ficou ótima".

O Conjunto Maravilha é um programa da Prefeitura do Rio voltado à recuperação de conjuntos habitacionais que apresentam problemas de conservação e infraestrutura. As ações incluem serviços nos blocos e áreas comuns, além da renovação e criação de espaços destinados ao esporte, lazer e convivência.

Cidade de Deus e Gardênia Azul também recebem intervenções



Eduardo Cavaliere também esteve na região do Chico City, na Gardênia Azul, onde anunciou um novo Bairro Maravilha, que vai levar intervenções para a região com melhorias no saneamento. Já na Cidade de Deus, o prefeito entregou a reforma do Campo do AP, que, entre outras intervenções, recebeu um novo gramado. A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Conservação, com investimento de R$ 1,1 milhão.

