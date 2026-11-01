GM-Rio conduz onze flanelinhas para a delegacia neste domingo (1º) - Divulgação/GM-Rio

GM-Rio conduz onze flanelinhas para a delegacia neste domingo (1º)Divulgação/GM-Rio

Publicado 01/11/2026 19:15

Onze homens foram detidos neste domingo (1º) , suspeitos de atuar como flanelinhas em ruas no entorno da Feira da Glória , na Zona Sul do Rio. Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) chegaram até eles após receberem denúncias de populares sobre a atuação de guardadores irregulares na região.

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Os suspeitos foram conduzidos à 9ª DP (Catete), onde foram apresentados às autoridades policiais. Todos acabaram liberados após averiguação. Na delegacia, foi registrado um fato atípico, já que um dos homens estava com duas chaves de carros, que, segundo ele, pertenciam a feirantes.



As chaves ficaram apreendidas na unidade policial, e uma delas foi retirada por um casal.



A Guarda Municipal do Rio informou que, desde março, intensificou as ações preventivas de ordenamento do trânsito e de segurança urbana em toda a extensão da feira, da Rua Teixeira de Freitas até a Praça do Russel, além da Avenida Rio Branco.

Patrimônio cultural

A Feira Livre da Glória foi oficialmente declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, em julho de 2025. O local oferece grande diversidade de produtos, incluindo comidas e bebidas típicas, artesanato, roupas e objetos de decoração, além de apresentações musicais, como rodas de samba.

Ainda em julho daquele ano, o então prefeito Eduardo Paes transferiu o setor gastronômico da feira, realizada aos domingos no bairro de mesmo nome na Zona Central, para a Praça Paris.



Operação da PF na Zona Sul

A Polícia Federal realizou, na manhã deste domingo (1º), uma operação contra pessoas que transportavam drogas , conhecidas como "mulas" do tráfico, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio. A Operação Escala teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Copacabana, na Zona Sul. O local era utilizado por uma quadrilha especializada no envio de entorpecentes do Brasil para o exterior.

Segundo as investigações, as "mulas" do tráfico permaneciam no imóvel até receberem a droga e prepararem a substância para ser transportada junto ao corpo. Em seguida, os suspeitos embarcavam em voos internacionais no Galeão com destino ao exterior.



Durante o cumprimento do mandado, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) apreenderam diversos materiais utilizados para fixar a droga ao corpo dos transportadores, além de pinos contendo cocaína.



Todo o material apreendido será submetido à perícia criminal para auxiliar na continuidade das investigações, que buscam identificar e desarticular os demais integrantes da organização criminosa.