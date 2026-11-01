Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crimeDivulgação

Publicado 01/11/2026 22:10

Um homem foi executado a tiros na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada deste domingo (1º). Este é o segundo caso em pouco mais de 24 horas na região. O corpo da vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encontrado por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), na Rua Caituba.

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Segundo informações preliminares, o crime teria sido praticado por criminosos do Comando Vermelho (CV), que invadiram a comunidade durante a madrugada. O homem morto seria integrante de uma milícia que atua na região.



A área foi isolada para a realização da perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a autoria e a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde passará por exames para identificação.

Mais um caso

Essa foi a segunda ocorrência de execução em pouco mais de 24 horas na Taquara. Na noite de sexta-feira (30), um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido em um depósito na Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara. Segundo testemunhas, homens armados passaram atirando contra o estabelecimento.

Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um dos criminosos, vestido com roupa camuflada e armado com um fuzil, teria invadido o depósito e executado a vítima. A ação provocou pânico e correria no local.



De acordo com a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, encontraram um homem caído já sem vida com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo (DAF).



Uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada à UPA da Taquara, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internada.



Nas proximidades do local, os agentes encontraram dois artefatos explosivos e dois carregadores. A equipe Antibombas precisou ser acionada e realizou o recolhimento dos materiais.



De acordo com a Polícia Civil, a DHC investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. A região é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.