Tubulação que ficava debaixo de uma casa rompeu na madrugada desta segunda-feira (2) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Tubulação que ficava debaixo de uma casa rompeu na madrugada desta segunda-feira (2)Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 02/11/2026 09:10

Um vazamento em uma tubulação de grande porte da Águas do Rio alagou diversas casas na comunidade Rio do Ouro, em Irajá, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2). Ao todo, sete residências foram interditadas. Para viabilizar o serviço, foi necessária a remoção de imóveis construídos sobre a tubulação, em área não edificável. A ação é conduzida pela Prefeitura do Rio, com apoio da Defesa Civil.

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Ao O DIA, André Rodrigues, morador da comunidade, conta que o rompimento aconteceu por volta de 1h30. A água invadiu as casas e chegou a bater na altura da cintura. De acordo com ele, os próprios vizinhos começaram a se mobilizar para tentar fazer o escoamento e salvar os animais de estimação da região.



“Foi muito forte, parecia que tinha começado a chover. Como a vizinha começou a gritar socorro, saí da minha casa e me deparei com o muro caído e a água saindo desordenadamente. Eu moro aqui há 41 anos e nunca aconteceu isso, mas isso aqui é uma bomba relógio, a profundidade não é nem de 1 metro para aguentar um peso dessa proporção em cima. Graças a Deus ninguém se feriu, mas não deu para salvar nada… roupa, móvel, televisão, nada”, afirma.

Regiane Braga, que teve a casa destruída pela força da água, estava dormindo com o filho, de 13 anos, quando acordou no susto com o barulho da tubulação se rompendo.



“Eu levantei e quando olhei para o chão tudo já estava tomado. O colchão começou a boiar e eu gritei por socorro. Não tinha como sair pelo portão. Por sorte, a parede do quarto caiu e eu consegui chamar o vizinho, que me ajudou a tirar meu filho. Mas foi muito rápido. Hoje vou ficar na casa da minha irmã, mas perdi tudo”, lamenta.

Pai de Regiane, Robson José relata que ficou aliviado ao perceber que a filha e o neto estavam bem. Ele saiu de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, quando recebeu a notícia do rompimento da tubulação.



“Eu fiquei apavorado pensando que ia acontecer o pior, mas cheguei aqui e, graças a Deus, foram só coisas materiais, a vida deles está preservada. Minha filha não morreu porque os moradores ajudaram”, conta.

Dagmar dos Santos, de 75 anos, que mora em frente à casa de Regiane, chegou a ficar presa dentro de sua própria residência por causa da queda da parede. Ela também já estava dormindo quando o vazamento aconteceu. A idosa relata a sensação de desespero e o medo de morrer afogada.



“Fiquei apavorada, porque a água ia enchendo e enchendo, entrava pelo vidro… comecei a gritar e o vizinho, com muito custo, conseguiu abrir um pedacinho, que foi por onde eu passei e ainda machuquei a minha perna toda. Perdi tudo, mas graças a Deus estamos vivos”, afirma.

Casa fica destruída após tubulação da Águas do Rio romper na comunidade Rio do Ouro, em Irajá Imagens: Carlos Elias Junior / Agência O Dia https://t.co/RboeQIpVyo — Jornal O Dia (@jornalodia) November 2, 2026

A concessionária informou que equipes atuam desde o início da madrugada na comunidade para localizar e reparar o vazamento. De acordo com a empresa, profissionais de Responsabilidade Social prestam suporte aos moradores afetados.



Para a realização do reparo, o abastecimento está comprometido em partes dos seguintes bairros: Vista Alegre, Irajá, Vaz Lobo, Vila Kosmos, Vicente de Carvalho, Engenho da Rainha, Vila da Penha, Brás de Pina, Madureira, Praça Seca, Cascadura, Quintino Bocaiúva, Pilares, Tomás Coelho, Inhaúma, Jacaré, Colégio, Abolição, Oswaldo Cruz, Campinho, Del Castilho, Bento Ribeiro, Piedade, Cachambi e Maria da Graça.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e interditou totalmente sete imóveis residenciais. Do total, duas edificações serão demolidas devido ao risco de colapso estrutural. As outras casas foram interditadas devido ao risco potencial de desabamento. O órgão informou que o local foi isolado por medida de segurança. A Comlurb também atua na ocorrência.

Até às 21h, agentes da Águas do Rio trabalhavam no local.