Mulheres foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Mulheres foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Publicado 02/11/2026 11:43

Duas mulheres foram atingidas por balas perdidas neste domingo (1º), durante um tiroteio na Estrada Velha de Guaxindiba, no bairro Apollo II, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas passavam pelo local quando acabaram surpreendidas pelos disparos.

Após o confronto, os agentes localizaram uma mulher ferida na panturrilha direita. Ela precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Jhenifer Ananda Maria da Silva. Ela recebeu alta nesta segunda-feira (2).



Já Franciane Oliveira Nogueira chegou à mesma unidade de saúde por meios próprios, socorrida por familiares. Eles informaram que ela estava em via pública quando a viatura do 35º BPM passou pelo local com Jhenifer. Segundo testemunhas, traficantes atiraram na direção da viatura, e um dos disparos atingiu Franciane.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ela chegou a ficar internada em estado grave. Informações obtidas pelo O DIA apontam que a vítima corria o risco de ficar paraplégica. Já nesta segunda, o quadro dela é estável.



Na ação, foram apreendidos uma mochila com drogas, um rádio transmissor e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP (Itaboraí).

Baleado em São Gonçalo

Ainda no domingo (1º), um outro tiroteio no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, deixou dois suspeitos baleados.



Segundo a PM, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) faziam patrulhamento pela Avenida Joaquim de Oliveira, quando observaram um homem em atitude suspeita, saindo da Rua Graciliano Ramos. Com ele, foram encontrados um cinto tático, três carregadores de pistola e um rádio transmissor.



O homem informou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo e recebeu os primeiros atendimentos dos policiais, que o encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê, no mesmo município.



Na sequência, durante buscas na região, a equipe localizou outro suspeito e apreendeu uma pistola e grande quantidade de drogas.



Posteriormente, os agentes encaminharam a ocorrência e os dois envolvidos à 72ª DP (Mutuá).