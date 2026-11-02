Mulheres foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação
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Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) realizavam patrulhamento pela via quando avistaram um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da equipe. Na sequência, os policiais foram atacados a tiros por diversos criminosos.
Já Franciane Oliveira Nogueira chegou à mesma unidade de saúde por meios próprios, socorrida por familiares. Eles informaram que ela estava em via pública quando a viatura do 35º BPM passou pelo local com Jhenifer. Segundo testemunhas, traficantes atiraram na direção da viatura, e um dos disparos atingiu Franciane.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ela chegou a ficar internada em estado grave. Informações obtidas pelo O DIA apontam que a vítima corria o risco de ficar paraplégica. Já nesta segunda, o quadro dela é estável.
Na ação, foram apreendidos uma mochila com drogas, um rádio transmissor e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP (Itaboraí).
Baleado em São Gonçalo
Segundo a PM, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) faziam patrulhamento pela Avenida Joaquim de Oliveira, quando observaram um homem em atitude suspeita, saindo da Rua Graciliano Ramos. Com ele, foram encontrados um cinto tático, três carregadores de pistola e um rádio transmissor.
O homem informou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo e recebeu os primeiros atendimentos dos policiais, que o encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê, no mesmo município.
Na sequência, durante buscas na região, a equipe localizou outro suspeito e apreendeu uma pistola e grande quantidade de drogas.
Posteriormente, os agentes encaminharam a ocorrência e os dois envolvidos à 72ª DP (Mutuá).
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