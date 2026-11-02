Carro tombou, ferindo quem estava no compartimento de carga - Reprodução / Redes Sociais

Carro tombou, ferindo quem estava no compartimento de cargaReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/11/2026 12:19

Um adolescente de 12 anos morreu e crianças ficaram feridas após uma picape tombar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (1º) . As vítimas estavam na caçamba do carro durante o acidente.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Belford Roxo foi acionado por volta das 16h para a ocorrência na Rua Doutor Farrula, altura do número 253, no bairro Nova Aurora. No local, eles encontraram o menino, identificado como B.F., de 12 anos, já sem vida.



Uma menina foi atendida pelos militares e liberada no local. A Prefeitura de Belford Roxo informou que sete vítimas do acidente deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Ao todo, cinco tiveram alta após receberem atendimento médico. Leia mais! Base da PM é atacada a tiros na Gardênia Azul De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Belford Roxo foi acionado por volta das 16h para a ocorrência na Rua Doutor Farrula, altura do número 253, no bairro Nova Aurora. No local, eles encontraram o menino, identificado como B.F., de 12 anos, já sem vida.Uma menina foi atendida pelos militares e liberada no local. A Prefeitura de Belford Roxo informou que sete vítimas do acidente deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Ao todo, cinco tiveram alta após receberem atendimento médico.

Dois meninos precisaram ser transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. A prefeitura informou que um deles, de 11 anos, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (2) após realizar um procedimento cirúrgico no membro inferior direito.

O outro adolescente, de 14, deu entrada com ferimentos no rosto e dor em membro superior esquerdo. O paciente foi avaliado pela equipe multidisciplinar, realizou exames de imagens, onde foi constatada fratura. Foi realizada imobilização e curativo em face. No momento, paciente segue internado, realizando exames complementares, lúcido, orientado e estável.



A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando eles chegaram, o menino já estava morto. O caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo foi ouvido e outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias dos fatos.

O corpo do adolescente será sepultado nesta terça-feira (3), no Cemitério Municipal de Belford-Roxo, às 11h30. O velório terá início às 10h.

Tubulação rompe e alaga casas em Irajá