Acidente aconteceu na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São ConradoReprodução / TV Globo
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o acionamento por volta das 11h20 para a ocorrência na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São Conrado. Duas vítimas foram socorridas em estado grave, ambas em parada cardiorrespiratória (PCR).
Luiz Eduardo e Adrian foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, um deles com apoio de uma aeronave da corporação.
Segundo a direção do hospital, os dois deram entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços da equipe médica, não resistiram e morreram.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Belford Roxo foi acionado por volta das 16h para a ocorrência na Rua Doutor Farrula, altura do número 253, no bairro Nova Aurora. No local, eles encontraram o menino, identificado como B.F., de 12 anos, já sem vida.
Uma menina foi atendida pelos militares e liberada no local. A Prefeitura de Belford Roxo informou que sete vítimas do acidente deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Ao todo, cinco foram liberadas após receberem atendimento médico.
Dois meninos precisaram ser transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.
A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando eles chegaram, o menino já estava morto. O caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo foi ouvido e outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias dos fatos.
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