Acidente aconteceu na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São Conrado - Reprodução / TV Globo

Acidente aconteceu na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São ConradoReprodução / TV Globo

Publicado 02/11/2026 13:22

A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. O equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Os agentes trabalham para apurar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.

Menino morre e outras crianças ficam feridas após picape tombar





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Belford Roxo foi acionado por volta das 16h para a ocorrência na Rua Doutor Farrula, altura do número 253, no bairro Nova Aurora. No local, eles encontraram o menino, identificado como B.F., de 12 anos, já sem vida.



Uma menina foi atendida pelos militares e liberada no local. A Prefeitura de Belford Roxo informou que sete vítimas do acidente deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Ao todo, cinco foram liberadas após receberem atendimento médico.



Dois meninos precisaram ser transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.



A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando eles chegaram, o menino já estava morto. O caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo foi ouvido e outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias dos fatos.

Um adolescente de 12 anos e outras crianças ficaram feridas após uma picape tombar em Belford Roxo , na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (1º). As vítimas estavam na caçamba do carro durante o acidente.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Belford Roxo foi acionado por volta das 16h para a ocorrência na Rua Doutor Farrula, altura do número 253, no bairro Nova Aurora. No local, eles encontraram o menino, identificado como B.F., de 12 anos, já sem vida.Uma menina foi atendida pelos militares e liberada no local. A Prefeitura de Belford Roxo informou que sete vítimas do acidente deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Ao todo, cinco foram liberadas após receberem atendimento médico.Dois meninos precisaram ser transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando eles chegaram, o menino já estava morto. O caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo foi ouvido e outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias dos fatos.