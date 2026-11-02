Famílias homenageiam entes queridos no Dia de Finados: 'Gesto de amor'

Dia de Finados , celebrado nesta segunda-feira (2), foi marcado por homenagens, lembranças e saudade nos cemitérios do Rio, que receberam visitantes para missas, atividades culturais e apresentações musicais. Ao longo do dia, familiares e amigos visitaram os túmulos de pessoas queridas, em um momento de recordação e carinho por quem já partiu.





No Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio, a programação começou às 8h, com uma Santa Missa, presidida por Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Entre as atividades, destaque para a instalação Janelas da Vida e a tradicional soltura de balões brancos.



Acompanhado da mãe, Marlene Cavalcante, Luiz Carlos Cavalcante visitou o túmulo do pai. Católico, ele explicou que a ida ao cemitério nesta data também representa um momento de fé e oração.



"Viemos visitar o túmulo do meu pai. Nós somos católicos apostólicos romanos, então temos uma devoção religiosa por essa data. Acreditamos que, vindo ao cemitério e rezando, além de matar a saudade dos nossos entes queridos, podemos ajudá-los na outra vida por meio das orações e da indulgência plenária que a Igreja concede nesse dia aos fiéis que seguem o que é estabelecido. Então, é para matar a saudade e rezar por eles", disse.



Odalídia Alencar Firmino, de 51 anos, também esteve no local acompanhada do irmão, Luciano Firmino. Os dois foram visitar os túmulos dos pais e de outros três irmãos.



"A importância que representa para mim, no meu coração, é saber que meu ente querido, ele não morreu. E ao visitá-lo, o sepulcro deles, é saber a existência de um corpo humano que nos deu a vida ou conviveu conosco, deixou a sua história de família, a alegria e tristeza que compartilhamos nesse mundo. É um sentido que jamais morre em nossa memória, mas, sim, permanece vivo para sempre em gestos de amor" , afirmou.



Já para Jaqueline Coelho, de 47 anos, visitar o cemitério no Dia de Finados é uma maneira de reafirmar o respeito e a lembrança por aqueles que partiram.



"Não é como se a gente fosse dar uma despedida, mas para firmar ainda a lembrança que a gente tem pelos entes queridos, o respeito que ainda se encontra vivo nos nossos corações, nas nossas vidas. A gente vai levar sempre um pedaço de cada um com a gente. E, para nossa religião, que é de matriz africana, carregamos a ancestralidade de cada um que se foi dentro da gente, com respeito. Queremos transmitir sempre a paz e o equilíbrio. Estamos aqui mais uma vez hoje para lembrar isso. Não só hoje, mas, como é um dia meio que universal, a gente se reúne na mesma intenção", afirmou. LEIA MAIS: Cidade terá operação especial para o Dia de Finados No Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio, a programação começou às 8h, com uma Santa Missa, presidida por Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Entre as atividades, destaque para a instalação Janelas da Vida e a tradicional soltura de balões brancos.Acompanhado da mãe, Marlene Cavalcante, Luiz Carlos Cavalcante visitou o túmulo do pai. Católico, ele explicou que a ida ao cemitério nesta data também representa um momento de fé e oração."Viemos visitar o túmulo do meu pai. Nós somos católicos apostólicos romanos, então temos uma devoção religiosa por essa data. Acreditamos que, vindo ao cemitério e rezando, além de matar a saudade dos nossos entes queridos, podemos ajudá-los na outra vida por meio das orações e da indulgência plenária que a Igreja concede nesse dia aos fiéis que seguem o que é estabelecido. Então, é para matar a saudade e rezar por eles", disse.Odalídia Alencar Firmino, de 51 anos, também esteve no local acompanhada do irmão, Luciano Firmino. Os dois foram visitar os túmulos dos pais e de outros três irmãos."A importância que representa para mim, no meu coração, é saber que meu ente querido, ele não morreu. E ao visitá-lo, o sepulcro deles, é saber a existência de um corpo humano que nos deu a vida ou conviveu conosco, deixou a sua história de família, a alegria e tristeza que compartilhamos nesse mundo. É um sentido que jamais morre em nossa memória, mas, sim, permanece vivo para sempre em gestos de amor" , afirmou.Já para Jaqueline Coelho, de 47 anos, visitar o cemitério no Dia de Finados é uma maneira de reafirmar o respeito e a lembrança por aqueles que partiram."Não é como se a gente fosse dar uma despedida, mas para firmar ainda a lembrança que a gente tem pelos entes queridos, o respeito que ainda se encontra vivo nos nossos corações, nas nossas vidas. A gente vai levar sempre um pedaço de cada um com a gente. E, para nossa religião, que é de matriz africana, carregamos a ancestralidade de cada um que se foi dentro da gente, com respeito. Queremos transmitir sempre a paz e o equilíbrio. Estamos aqui mais uma vez hoje para lembrar isso. Não só hoje, mas, como é um dia meio que universal, a gente se reúne na mesma intenção", afirmou.

Jardim da Saudade tem homenagem às vítimas de feminicídio

Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste do Rio, neste Dia de Finados (2). O destaque foi uma emocionante campanha contra o feminicídio, com cruzes floridas em tamanho humano e 1.571 rosas em homenagem às mulheres vítimas desse crime no Brasil em 2025.

Com o tema "Feminicídio. Basta de vidas interrompidas", a iniciativa contou com a participação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio. Os visitantes deixaram mensagens em um mural e receberam orientações sobre canais de denúncia e proteção às mulheres. A ação integrou o tradicional Finados com Arte, realizado há mais de 26 anos pelo Grupo Jardim da Saudade.

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