Material apreendido pela PM com os suspeitos após abordagem - Divulgação

Material apreendido pela PM com os suspeitos após abordagemDivulgação

Publicado 02/11/2026 14:01

Uma perseguição terminou com três presos, sendo dois deles baleados, na Estrada Rio-São Paulo, na altura do km 32, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) recuperaram um veículo roubado e apreenderam uma arma de fogo durante a ação.



A equipe realizava patrulhamento quando identificou um automóvel com registro de roubo e tentou abordá-lo. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra os policiais, e houve confronto.



Após o veículo parar, os três suspeitos foram abordados. Dois deles estavam feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Até o momento, não há informações sobre para qual unidade de saúde eles foram encaminhados.

Mulheres são vítimas de bala perdida em Itaboraí

Duas mulheres foram atingidas por balas perdidas neste domingo (1º), durante um tiroteio na Estrada Velha de Guaxindiba, no bairro Apollo II, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas passavam pelo local quando acabaram surpreendidas pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) realizavam patrulhamento pela via quando avistaram um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da equipe. Na sequência, os policiais foram atacados a tiros por diversos criminosos.

Após o confronto, os agentes localizaram uma mulher ferida na panturrilha direita. Ela precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Jhenifer Ananda Maria da Silva. Ela recebeu alta nesta segunda-feira (2).



Já Franciane Oliveira Nogueira chegou à mesma unidade de saúde por meios próprios, socorrida por familiares. Eles informaram que ela estava em via pública quando a viatura do 35º BPM passou pelo local com Jhenifer. Segundo testemunhas, traficantes atiraram na direção da viatura, e um dos disparos atingiu Franciane.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ela chegou a ficar internada em estado grave. Informações obtidas pelo O DIA apontam que a vítima corria o risco de ficar paraplégica. Já nesta segunda, o quadro dela é estável.

Na ação, foram apreendidos uma mochila com drogas, um rádio transmissor e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP (Itaboraí).