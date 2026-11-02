As vítimas chegaram a ser socorridas ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos; asa-delta bateu em muro de concreto - Reprodução / Redes Sociais

As vítimas chegaram a ser socorridas ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos; asa-delta bateu em muro de concretoReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/11/2026 16:15





À Polícia Civil, o vice-presidente do CSCVL, José Bruno Batalha Menescal Filho, relatou que estava presente no local onde aconteceu o acidente quando a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva a baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.



Segundo José, Luiz Eduardo era piloto antigo do clube, onde voava há aproximadamente 10 anos, e alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para a função. O piloto Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, que morreu em um acidente de asa-delta no fim da manhã desta segunda-feira (2) , havia conquistado a carteira de instrutor de voo há um ano. Apesar disso, ele já tinha experiência, pois estava acostumado a voar no Clube São Conrado de Vôo Livre (CSCVL), na Zona Sul do Rio, há cerca de 10 anos. Além dele, o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, também não resistiu aos ferimentos.À Polícia Civil, o vice-presidente do CSCVL, José Bruno Batalha Menescal Filho, relatou que estava presente no local onde aconteceu o acidente quando a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva a baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.Segundo José, Luiz Eduardo era piloto antigo do clube, onde voava há aproximadamente 10 anos, e alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para a função.

Turista chegou ao Rio um dia antes

O turista argentino Adrian Guillermo Arismendi havia chegado ao Rio um dia antes com um grupo de amigos. Esta seria a primeira vez que ele faria o passeio de asa-delta.



À Polícia Civil, um dos amigos de Adrian contou que ele e o turista, que é de Puerto Deseado, na Argentina, chegaram à cidade com um grupo neste domingo (1º). Ele também fez o passeio, mas não presenciou o acidente.

Vítimas chegaram a ser socorridas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o acionamento por volta das 11h20 para a ocorrência na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São Conrado. Duas vítimas foram socorridas em estado grave, ambas em parada cardiorrespiratória (PCR).



Luiz Eduardo e Adrian foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, um deles com apoio de uma aeronave da corporação.



Participaram da ocorrência equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar (Gávea), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR).



Segundo a direção do hospital, os dois deram entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços da equipe médica, não resistiram e morreram.



A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. O equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Os agentes trabalham para apurar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.

