As vítimas chegaram a ser socorridas ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos; asa-delta bateu em muro de concretoReprodução / Redes Sociais
À Polícia Civil, o vice-presidente do CSCVL, José Bruno Batalha Menescal Filho, relatou que estava presente no local onde aconteceu o acidente quando a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva a baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.
Segundo José, Luiz Eduardo era piloto antigo do clube, onde voava há aproximadamente 10 anos, e alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para a função.
Turista chegou ao Rio um dia antes
À Polícia Civil, um dos amigos de Adrian contou que ele e o turista, que é de Puerto Deseado, na Argentina, chegaram à cidade com um grupo neste domingo (1º). Ele também fez o passeio, mas não presenciou o acidente.
Vítimas chegaram a ser socorridas
Luiz Eduardo e Adrian foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, um deles com apoio de uma aeronave da corporação.
Participaram da ocorrência equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar (Gávea), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR).
Segundo a direção do hospital, os dois deram entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços da equipe médica, não resistiram e morreram.
A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. O equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Os agentes trabalham para apurar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.
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