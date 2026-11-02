Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram mulher na trilha Morro Dois Irmãos - Divulgação/Corpo de Bombeiros RJ

Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram mulher na trilha Morro Dois IrmãosDivulgação/Corpo de Bombeiros RJ

Publicado 02/11/2026 16:29 | Atualizado 02/11/2026 16:53

Equipes do Corpo de Bombeiros , com o auxílio de um helicóptero, resgataram, nesta segunda-feira (2), uma mulher que sofreu uma queda durante uma trilha no Morro Dois Irmãos, no Vidigal, na Zona Sul do Rio. A vítima estava em um trecho a aproximadamente 1 km de caminhada e, após o acidente, ficou impossibilitada de se locomover por conta própria.

Leia Mais Piloto morto em acidente de asa-delta era instrutor há um ano

Militares do 25º GBM (Gávea) prestaram os primeiros atendimentos no local por volta das 5h, com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas, que auxiliou na retirada da mulher em segurança.

Mortes após acidente de asa-delta

Já nesta segunda-feira (2), duas pessoas morreram após um acidente de asa-delta , na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. As vítimas, identificadas como o piloto Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o acionamento por volta das 11h20 para a ocorrência na pista de pouso de voo livre, no fim da Praia de São Conrado. Duas vítimas foram socorridas em estado grave, ambas em parada cardiorrespiratória (PCR).



Luiz Eduardo e Adrian foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, um deles com apoio de uma aeronave da corporação.



Segundo a direção do hospital, os dois deram entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços da equipe médica, não resistiram e morreram.



A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. O equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Os agentes trabalham para apurar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.

Militares do 25º GBM Gávea atuaram, neste domingo, no salvamento de uma mulher adulta que sofreu uma queda durante uma trilha no Morro Dois Irmãos, na região do Vidigal.

A vítima estava em um trecho de aproximadamente 1 km de trilha e, após a queda, ficou impossibilitada de se locomover por meios próprios.



As equipes do CBMERJ realizaram o atendimento no local e contaram com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas para auxiliar na retirada da vítima com segurança.

A ocorrência foi finalizada após a conclusão do salvamento.