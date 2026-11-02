Anderson Barbosa Alencar foi detido na região Central do Rio, nesta segunda-feira (2) - Divulgação/PCERJ

Anderson Barbosa Alencar foi detido na região Central do Rio, nesta segunda-feira (2)Divulgação/PCERJ

Publicado 02/11/2026 17:59

Um homem acabou preso em flagrante, nesta segunda-feira (2), após atirar e matar a própria companheira, de 18 anos, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio . Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) detiveram Anderson Barbosa Alencar horas depois do crime, na região Central da cidade.

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A jovem Anabella Silva Cardoso chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a direção da unidade, o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica foi aberto na tarde desta segunda-feira.



A investigação teve início na noite de domingo (1º), quando os agentes receberam informações de que um homem havia atirado na cabeça da companheira, na comunidade de Rio das Pedras.



Ao ser localizado, Anderson afirmou que o disparo teria ocorrido acidentalmente, enquanto manuseava uma pistola dentro da residência. Segundo a versão apresentada por ele, após atingir a companheira, jogou a arma no chão e prestou socorro à vítima.



No entanto, durante as buscas no imóvel, os policiais não encontraram a pistola no local indicado pelo homem. O armamento estava escondido na laje da residência, entre tijolos e telhas, dentro de uma bolsa que também continha um revólver, munições e carregadores, incluindo um modelo alongado.



As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente as circunstâncias do disparo e da ocultação das armas. Inicialmente, Anderson foi preso por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com a confirmação da morte da companheira, a tipificação do crime passa a ser feminicídio.

A reportagem tenta contato com a defesa de Anderson Barbosa. O espaço está aberto para manifestação.

Mais um caso

No último dia 22, Maxwel de Souza Gomes, de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira , Valéria Silva de Jesus Lima, de 42, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher foi esfaqueada na Comunidade Três Campos, e morreu após ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) como feminicídio. Valéria sofreu três golpes de faca: dois no tórax e um abaixo da axila direita. Apesar de ter sido socorrida, ela não resistiu aos ferimentos. Maxwel foi detido na unidade de saúde e levado para a delegacia, onde prestou depoimento.



Durante o interrogatório, o suspeito apresentou uma versão segundo a qual a própria vítima teria provocado os ferimentos. A hipótese foi descartada no curso da investigação, que busca esclarecer a dinâmica do ataque e reunir provas sobre as circunstâncias da morte.



No local do crime, os agentes encontraram o cabo de uma faca sem a lâmina. O objeto passou a integrar a apuração, que também considera os depoimentos colhidos e os resultados dos exames periciais para reconstruir o que aconteceu.