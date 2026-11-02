Cães da PM encontram drogas no Complexo da Serrinha, na Zona Norte - Divulgação

Cães da PM encontram drogas no Complexo da Serrinha, na Zona NorteDivulgação

Publicado 02/11/2026 21:17

No quinto dia de ocupação da Polícia Militar no Complexo da Serrinha , na Zona Norte do Rio, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreendeu uma grande quantidade de drogas no interior da comunidade, na tarde desta segunda-feira (2). A ação contou com o auxílio dos cães Hulk e Ira.

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Durante a incursão, três motos sem placas também foram recuperadas pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira).



No sábado (31), agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram outras três motos roubadas na comunidade, após diligências motivadas por uma denúncia anônima. Na mesma data, policiais do Batalhão de Choque apreenderam drogas, peças de fardamento camuflado e um colete tático na Rua Professor Burlamaqui, em Vaz Lobo.



A Polícia Militar informou que as equipes permanecerão na comunidade por tempo indeterminado. Até o momento, não houve registro de novos confrontos na região.

Outras ações da PM nesta segunda-feira (2)

Policiais da UPP Jacaré apreenderam uma motocicleta durante ação realizada nesta segunda-feira (2), na Rua Viúva Cláudia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. Ao perceber a presença policial, o condutor fugiu em direção ao interior da comunidade, abandonando o veículo. A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo).

Mais uma moto também acabou sendo apreendida por policiais da UPP Macacos. Os agentes flagraram um homem realizando manobras perigosas, empinando a motocicleta durante patrulhamento no cruzamento das ruas José Higino e Conde de Bonfim, em Vila Isabel.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o condutor não portava os documentos de porte obrigatório. A ocorrência foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca).

Perseguição na Zona Oeste

Uma perseguição terminou com três presos , sendo dois deles baleados, na Estrada Rio-São Paulo, na altura do km 32, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) recuperaram um veículo roubado e apreenderam uma arma de fogo durante a ação.



A equipe realizava patrulhamento quando identificou um automóvel com registro de roubo e tentou abordá-lo. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra os policiais, e houve confronto.



Após o veículo parar, os três suspeitos foram abordados. Dois deles estavam feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Até o momento, não há informações sobre para qual unidade de saúde eles foram encaminhados.