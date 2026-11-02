Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoDivulgação

Publicado 02/11/2026 22:05

Um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos criminosos ao sair de uma igreja em Ramos, na Zona Norte do Rio , nesta segunda-feira (2). De acordo com informações da ocorrência, o agente estava acompanhado do filho quando foi abordado por dois homens armados, que apontaram as armas para a cabeça deles e anunciaram o assalto.

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O policial reagiu e atirou contra os dois suspeitos. Um deles, que usava tornozeleira eletrônica, foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo envolvido conseguiu fugir.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Os agentes buscam esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar o homem que fugiu.

Base da PM é atacada a tiros na Gardênia Azul

A base da Polícia Militar na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, foi atacada a tiros na madrugada desta segunda-feira (2). Na tentativa de dificultar a entrada dos agentes na comunidade, criminosos também incendiaram barricadas e tentaram bloquear vias da região.

De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos, e houve confronto. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.



Após buscas, os policiais apreenderam um fuzil Colt e 28 munições intactas na Rua Melo, no interior da comunidade. A ocorrência ficou a cargo da 32ª DP (Taquara).



O policiamento na região continua reforçado. A localidade é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Mulheres são vítimas de bala perdida em Itaboraí

Duas mulheres foram atingidas por balas perdidas neste domingo (1º), durante um tiroteio na Estrada Velha de Guaxindiba, no bairro Apollo II, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas passavam pelo local quando acabaram surpreendidas pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) realizavam patrulhamento pela via quando avistaram um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da equipe. Na sequência, os policiais foram atacados a tiros por diversos criminosos.



Após o confronto, os agentes localizaram uma mulher ferida na panturrilha direita. Ela precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Jhenifer Ananda Maria da Silva. Ela recebeu alta nesta segunda-feira (2).



Já Franciane Oliveira Nogueira chegou à mesma unidade de saúde por meios próprios, socorrida por familiares. Eles informaram que ela estava em via pública quando a viatura do 35º BPM passou pelo local com Jhenifer. Segundo testemunhas, traficantes atiraram na direção da viatura, e um dos disparos atingiu Franciane.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ela chegou a ficar internada em estado grave. Informações obtidas pelo O DIA apontam que a vítima corria o risco de ficar paraplégica. Já nesta segunda, o quadro dela é estável.



Na ação, foram apreendidos uma mochila com drogas, um rádio transmissor e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP (Itaboraí).