Dois fuzis, duas pistolas e drogas foram apreendidos na Cidade de Deus - Divulgação

Dois fuzis, duas pistolas e drogas foram apreendidos na Cidade de DeusDivulgação

Publicado 03/11/2026 06:39

A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (3), uma operação na comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Durante a ação, cinco homens foram presos após confronto com os agentes na localidade conhecida como Itamar. Um dos suspeitos ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.





Na ocorrência, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam dois fuzis, duas pistolas calibre 9mm, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas, ainda em processo de contabilização. Todo o material apreendido será apresentado na 32ª DP (Taquara).



A operação conta com o emprego de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18º BPM, além de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Grupamento Especial de Salvamento e Resgate (GESAR).



A ação tem como objetivos conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas. Durante o patrulhamento, os policiais também realizam o vasculhamento de áreas utilizadas como possíveis esconderijos de criminosos e materiais ilícitos.



Antes do início da operação, foram adotadas medidas preventivas para minimizar possíveis impactos à população. Órgãos das áreas de saúde, educação e transporte, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio), foram comunicados sobre a ação. O Hospital Municipal Lourenço Jorge também recebeu comunicação prévia. LEIA MAIS: Policial reage a assalto e mata bandido ao sair de igreja em Ramos Na ocorrência, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam dois fuzis, duas pistolas calibre 9mm, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas, ainda em processo de contabilização. Todo o material apreendido será apresentado na 32ª DP (Taquara).A operação conta com o emprego de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18º BPM, além de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Grupamento Especial de Salvamento e Resgate (GESAR).A ação tem como objetivos conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas. Durante o patrulhamento, os policiais também realizam o vasculhamento de áreas utilizadas como possíveis esconderijos de criminosos e materiais ilícitos.Antes do início da operação, foram adotadas medidas preventivas para minimizar possíveis impactos à população. Órgãos das áreas de saúde, educação e transporte, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio), foram comunicados sobre a ação. O Hospital Municipal Lourenço Jorge também recebeu comunicação prévia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Uma outra unidade mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Já a Secretaria Municipal de Educação informou que, na Cidade de Deus, 11 unidades escolares foram impactadas e suspenderam as aulas.



A região permanece com policiamento reforçado, com o objetivo de prevenir novos confrontos e minimizar possíveis efeitos colaterais, especialmente nas principais vias de acesso. A localidade é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e milicianos.



A operação integra as ações de policiamento ostensivo e de inteligência da Corporação para combater a atuação de grupos criminosos e ampliar a segurança dos moradores de Jacarepaguá.



Base da PM é atacada a tiros na Gardênia Azul

A base da Polícia Militar na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, foi atacada a tiros na madrugada da última segunda-feira (2). Na tentativa de dificultar a entrada dos agentes na comunidade, criminosos também incendiaram barricadas e tentaram bloquear vias da região.

De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos, e houve confronto. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Após buscas, os policiais apreenderam um fuzil Colt e 28 munições intactas na Rua Melo, no interior da comunidade. A ocorrência ficou a cargo da 32ª DP (Taquara).