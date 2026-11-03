Dois fuzis, duas pistolas e drogas foram apreendidos na Cidade de DeusDivulgação
Na ocorrência, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam dois fuzis, duas pistolas calibre 9mm, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas, ainda em processo de contabilização. Todo o material apreendido será apresentado na 32ª DP (Taquara).
A operação conta com o emprego de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18º BPM, além de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Grupamento Especial de Salvamento e Resgate (GESAR).
A ação tem como objetivos conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas. Durante o patrulhamento, os policiais também realizam o vasculhamento de áreas utilizadas como possíveis esconderijos de criminosos e materiais ilícitos.
Antes do início da operação, foram adotadas medidas preventivas para minimizar possíveis impactos à população. Órgãos das áreas de saúde, educação e transporte, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio), foram comunicados sobre a ação. O Hospital Municipal Lourenço Jorge também recebeu comunicação prévia.
A região permanece com policiamento reforçado, com o objetivo de prevenir novos confrontos e minimizar possíveis efeitos colaterais, especialmente nas principais vias de acesso. A localidade é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e milicianos.
A operação integra as ações de policiamento ostensivo e de inteligência da Corporação para combater a atuação de grupos criminosos e ampliar a segurança dos moradores de Jacarepaguá.
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