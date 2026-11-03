Detector de drones e pistola foram apreendidos durante operação - Divulgação / PMERJ

Detector de drones e pistola foram apreendidos durante operaçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 03/11/2026 08:23

Um homem, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, morreu ao ser baleado em um confronto com policiais militares, nesta terça-feira (3). A Polícia Militar realizou uma operação na região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) faziam um cerco tático nas proximidades da Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, quando avistaram indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações do acesso à comunidade Via Light.

A PM informou que, durante a aproximação, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Rodrigo Santos, conhecido como Pará ou Parazão, foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações levantadas pelos setores de inteligência do 41° BPM, o homem exercia influência no tráfico das localidades Via Light, Cavalheiros e Final Feliz. Ele tinha quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e homicídio.

Os PMs apreenderam, junto com Rodrigo, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Também foram apreendidos um carregador de pistola, cinco munições e um detector de drones. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).

A operação, denominada Barricada Zero, teve o objetivo de reprimir roubos de cargas e veículos, recuperar automóveis roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas por criminosos, que dificultam a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos.

O planejamento operacional previu incursões em diferentes pontos do Chapadão, com o emprego de equipes do GAT e de setores de Inteligência do 41º BPM. A ação contou com apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

Segundo a PM, os agentes adotaram todas as medidas de planejamento e de segurança destinadas a reduzir possíveis impactos sobre a população, incluindo a comunicação prévia aos serviços de saúde, educação e transporte da região.

Ação na CDD

Também nesta terça-feira (3), policiais militares realizaram uma operação na comunidade da Cidade de Deus , em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, cinco homens foram presos após confrontos com os agentes na localidade conhecida como Itamar. Um dos suspeitos ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A ação teve como objetivos conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas. No patrulhamento, os policiais fizeram vasculhamento de áreas usadas como possíveis esconderijos de criminosos e materiais ilegais.