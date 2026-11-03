Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4hDivulgação / Cedae
Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).
A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.
"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.
A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.
A Águas do Rio destaca que irá aproveitar a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água.
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