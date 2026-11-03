Tubulação da Águas do Rio rompeu na madrugada desta segunda-feira (2) - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Tubulação da Águas do Rio rompeu na madrugada desta segunda-feira (2)Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 03/11/2026 08:39



Equipes da Águas do Rio seguem atuando no reparo de um vazamento em uma tubulação de grande porte na comunidade Rio do Ouro, em Irajá, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (3). A previsão é que o serviço seja concluído dentro do período de retomada do abastecimento da manutenção do Sistema Guandu.





Para viabilizar o serviço, foi necessária a remoção de imóveis construídos sobre a tubulação, em área não edificável. A ação é conduzida pela Prefeitura do Rio, com apoio da Defesa Civil. Na ocasião, a água invadiu diversas casas da região e chegou a bater na altura da cintura. LEIA MAIS: Defesa Civil emite alerta para chuva forte e raios no Rio Para viabilizar o serviço, foi necessária a remoção de imóveis construídos sobre a tubulação, em área não edificável. A ação é conduzida pela Prefeitura do Rio, com apoio da Defesa Civil. Na ocasião, a água invadiu diversas casas da região e chegou a bater na altura da cintura.

De acordo com a Defesa Civil do município, seis imóveis foram totalmente interditados após o rompimento da adutora. Desse total, três moradias serão demolidas devido ao risco de colapso estrutural. Os outros três imóveis seguem interditados em função do risco potencial de desabamento. O local precisou ser isolado por medida de segurança.

Segundo a Águas do Rio, desde o início da ocorrência, equipes de Responsabilidade Social da concessionária prestam assistência às famílias afetadas. Após as primeiras ações voltadas à segurança dos moradores, ao atendimento de suas necessidades imediatas e ao apoio na limpeza dos imóveis, os profissionais seguem trabalhando no levantamento dos danos.



Manutenção ETA Guandu



A Cedae realiza, nesta terça-feira (3), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu. Durante o processo, o abastecimento de água será interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



A manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).



A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.



"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.



A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.



A Águas do Rio destaca que irá aproveitar a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água.





