Vítimas foram socorridas pelos bombeiros, mas não resistiram - Reprodução

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros, mas não resistiramReprodução

Publicado 03/11/2026 10:23

As mortes do piloto Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e do turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, ocorridas em um acidente de asa-delta em São Conrado , na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (2), representam o quarto caso com vítimas fatais, em um intervalo de um ano, na região. Ao todo, seis pessoas morreram.

Luiz e Adrian chegaram a ser socorridos por bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, mas não resistiram. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os dois deram entrada em parada cardiorrespiratória.

Em depoimento, José Bruno Batalha Menescal Filho, vice-presidente do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), disse que a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva a baixa altura, escorregou e colidiu na rampa de subida do campo de pouso, na Praia de São Conrado.

De acordo com José, o piloto participava de voos livres há aproximadamente 10 anos, sendo um integrante antigo do clube. Ele havia alcançado o nível de instrutor há cerca de um ano , depois de cumprir as etapas exigidas para a função.

Já para o turista argentino, era a primeira vez que fazia o passeio. Adrian chegou no Rio no domingo (1º) com um grupo de amigos.

A 15ª DP (Gávea) investiga as mortes. Ainda não há informações sobre os sepultamentos das vítimas.

Seis mortes em um ano

O acidente desta segunda-feira (2) foi o quarto com vítimas fatais no período de um ano. Somando os casos, seis pessoas morreram.

Em agosto, o coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima , de 63 anos, morreu após cair no mar de São Conrado enquanto voava de parapente. De acordo com o CSCVL, uma pipa usando cerol ou linha chilena atingiu o equipamento durante o voo e provocou a queda. O grupo informou que o militar aposentado teria servido como "escudo" para impedir que outro praticante fosse atingido pela linha.

A vítima já foi diretor do Centro de Programas Integrados da Fundação Nacional de Artes (Funarte), entre 2020 e 2021, e ocupou o cargo de comandante do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), entre 2013 e 2016.

Em fevereiro, o piloto Rodolfo Pascoal Ladeira e a turista norte-americana Jenny Colon Rodriguez morreram ao cair no mar de São Conrado. O homem era um dos grandes nomes do esporte no cenário nacional. No ano passado, ele venceu as categorias Serial e Open Class do Pré-Mundial de Parapente, disputado em Castelo, no Espírito Santo.

Em homenagem ao piloto, a Prefeitura do Rio determinou que a pista de pouso situada entre a Autoestrada Lagoa-Barra e a Praia do Pepino, quem tem 6.390 m², fosse renomeada para Campo de Pouso Phil Haegler.

Esporte de alto risco

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) classifica o voo livre em asa delta ou com paragliders (parapente) como uma modalidade de esporte radical e de alto risco, fortemente dependente das condições meteorológicas e geográficas locais.

A ANAC não emite ou exige habilitação para a prática de esportes radicais, mas recomenda que qualquer interessado em praticar voo livre se habilite por meio de associações aerodesportivas reconhecidas pela comunidade praticante.

"A obtenção de habilitação nos moldes previstos por associações e o constante aprendizado proporcionado por essas entidades a seus associados tendem a reduzir as chances de acidente", afirma o órgão.



Os equipamentos de voo livre não estão sujeitos à avaliação dos aspectos de aeronavegabilidade. Contudo, a Anac exige que os praticantes realizem o cadastro do equipamento, como previsto no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 103. Esse cadastro é operacionalizado pelas associações credenciadas, que são as responsáveis pela identificação do desportista e pela emissão de atestado de capacidade, garantindo que ele está apto a cumprir as normas operacionais pertinentes.

A Certidão de Cadastro do aerodesportista é o único documento exigido pela Agência para a prática do voo livre, que é autorizada somente em espaços designados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).



Sobre regulamentação, a Anac segue os padrões internacionais, se limitando a definir as regras básicas operacionais capazes de proteger terceiros não envolvidos e o sistema de aviação civil.

