Trabalhos de busca dos bombeiros contam com apoio da Marinha, através da Capitania dos Portos - Divulgação / CBMERJ

Trabalhos de busca dos bombeiros contam com apoio da Marinha, através da Capitania dos PortosDivulgação / CBMERJ

Publicado 03/11/2026 10:10

Um homem desapareceu, no domingo (1º), após uma lancha colidir com uma pedra submersa nas proximidades da Ilha de Itacuruçá, entre a Praia do Boi e Quatiquara, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. O Corpo de Bombeiros Militar realiza buscas pelo condutor da embarcação desde a madrugada de segunda-feira (2).

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Segundo informações da corporação, a lancha transportava seis ocupantes quando colidiu com a Laje do Gato, na noite de domingo (1º). Com o impacto, o motor parou de funcionar. O condutor entrou na água para verificar o problema, mas acabou levado pela correnteza e não conseguiu retornar à embarcação. Os outros cinco ocupantes foram resgatados por uma embarcação particular e estão em segurança.

Militares do 2º Grupamento Marítimo (Barra da Tijuca), do Destacamento 5/M (Sepetiba), mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e equipes da Coordenadoria de Operações com Veículos Aéreos Não Tripulados (COVANT) participam da operação. Os trabalhos, que continuam nessa terça-feira (3), contam com o apoio da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, além de embarcações de moradores e profissionais da região.

Turista paulista de 24 anos morre afogado na Praia Grande



Um turista de 24 anos morreu após se afogar na tarde deste sábado (31), na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Segundo informações confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o jovem era natural de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, e estava no balneário fluminense para aproveitar o feriado. Ele viajava acompanhado da esposa e integrava um grupo de excursão que visitava a cidade.



O atendimento à vítima começou ainda na faixa de areia, onde guarda-vidas da prefeitura municipal prestaram os primeiros socorros. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também auxiliaram no atendimento. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para prestar suporte à ocorrência, que envolveu um resgate aquático.



Após ser retirado do mar, o turista recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Apesar dos esforços das equipes de socorro e assistência médica, ele não resistiu às complicações decorrentes do afogamento. O óbito foi confirmado na unidade hospitalar.



A identidade do jovem não foi divulgada, em respeito a um pedido feito pelos familiares. Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará pelos exames periciais.